V središču ene najbolj neprijetnih zgodb letošnjih zimskih olimpijskih iger je gotovo ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič. Kot je znano, so športnika izključili z iger, ker se ni bil pripravljen odpovedati čeladi, na kateri so fotografije ukrajinskih športnikov, ubitih v ruski agresiji na Ukrajino. Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja je podprlo tudi mednarodno športno razsodišče Cas.

Športnik je sklenil v domovini nadaljevati pravni boj zaradi izključitve, njegova zgodba pa je dobila novo izredno poglavje. Lastnik in predsednik ukrajinskega nogometnega kluba Šahtar Doneck Rinat Ahmetov mu je doniral več kot 200.000 dolarjev.

»Vladu Heraskeviču je bila odvzeta možnost tekmovanja za zmago na olimpijskih igrah, a se v Ukrajino vrača kot pravi zmagovalec,« je izjavil Ahmetov.

»Spoštovanje in ponos, ki si ju je s svojimi dejanji prislužil med Ukrajinci, sta največja nagrada. Hkrati si želim, da bi imel dovolj energije in sredstev za nadaljevanje športne kariere, pa tudi za boj za resnico, svobodo in spomin na tiste, ki so dali življenje za Ukrajino.« Znesek je enak denarni nagradi, ki jo Ukrajina izplača dobitnikom zlate olimpijske kolajne.

Mimogrede, Heraskevič si je zaradi svoje neomajnosti na igrah prislužil tudi pohvale ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

In kdo je dobrotnik, ki je počastil športnika? Rinat Ahmetov je eden najbogatejših Ukrajincev. Njegovo premoženje izvira predvsem iz energetike, metalurgije in drugih industrijskih panog, v katerih je lastnik in soustanovitelj pomembnih podjetij. Eno takih je System Capital Management (SCM), ki vključuje številne družbe v različnih sektorjih, kot so rudarstvo, energija in telekomunikacije.

Čeprav Ahmetov ni bil neposredno vključen v ukrajinsko politiko, je veljal za sivo eminenco, ki pomembno vpliva na politične odločitve, bodisi zaradi svojega gospodarskega položaja bodisi zaradi zavezništev z močnimi političnimi akterji. Njegova politična vloga ni povsem razvidna, svoje interese je pogosto usklajeval z različnimi političnimi akterji, sam pa skušal ohranjati videz nevtralnosti.