Zlate palme pred vrati

Francoska filmska zvezdnika Omar Sy in Eva Green bosta člana žirije na znamenitem filmskem festivalu v Cannesu, ki bo potekal od 14. do 25. maja, so te dni sporočili organizatorji. Omar Sy je ta čas eno največjih imen francoske kinematografije, mednarodno znan po Netflixovi uspešnici Lupin, Eva Green je bila nepozabna v bondovskem Casino Royale, igrala je tudi v nizu hollywoodskih uspešnic. Francozoma se med žiranti pridružuje za oskarja nominirana ameriška igralka Lily Gladstone, publika jo najbolj pomni po vlogi v filmu Martina Scorseseja iz leta 2023 Morilci cvetne lune. S 37 leti bo najmlajša članica žirije.

Žiriji na letošnjem festivalu na francoski Azurni obali predseduje režiserka megauspešnice Barbie Greta Gerwig. Izbrali bodo dobitnika zlate palme, glavne nagrade festivala, iz izbora 22 filmov, med njimi razvnema strasti zlasti vrnitev Francisa Forda Coppole z dolgo pričakovano epopejo Megalopolis. V igri je tudi biografski film o Donaldu Trumpu Vajenec iranskega režiserja Alija Abasija.

V žiriji so še japonski režiser Hirokazu Koreeda, ki je leta 2018 prejel zlato palmo za film Tatiči, pa italijanski igralec Pierfrancesco Favino, španski režiser Juan Antonio Bayona, njegova libanonska kolegica Nadine Labaki in turška scenaristka Ebru Ceylan. V zadnjih dneh je prišlo do poznih dopolnitev festivalske zasedbe, med temi je film The Seed of the Sacred Fig iranskega režiserja Mohameda Rasulofa, ki je zaradi kritiziranja vlade končal v zaporu. Ni jasno, ali se bo lahko udeležil festivala.

Oliver Stone bo zunaj konkurence predstavil svoj najnovejši dokumentarec Lula o sedanjem predsedniku Brazilije, Emma Stone pa bo ponovno sodelovala z grškim režiserjem Jorgosom Lantimosom v Kinds of Kindness. Nesrečna bitja, njuno sodelovanje iz leta 2023, je Lantimosu prineslo zlatega leva na beneškem filmskem festivalu, Stonova pa je prejela oskarja za najboljšo igralko.

Scenarist in režiser Paul Schrader spet sodeluje s svojim zvezdnikom iz Ameriškega žigola Richardom Gerom v Oh, Kanada, oskarjevec Paolo Sorrentino pa piše še eno ljubezensko pismo svojemu rodnemu Neaplju s Parthenopom, v katerem igra Gary Oldman.

Francoz Jacques Audiard, nekdaj dobitnik zlate palme, se je vrnil z Emilio Perez, glasbeno komedijo o šefu mehiškega kartela, ki si da operativno spremeniti spol. V stranski vlogi se pojavi pop zvezdnica Selena Gomez.

A vse oči bodo uprte v Coppolov Megalopolis, ki zaznamuje vrnitev režiserja Botra v Cannes pri 85 letih. Dvakrat je prejel zlato palmo, za Pogovor iz leta 1974 in Apokalipso zdaj iz leta 1979, film, ki ni bil dokončan, ko je bil premierno prikazan na festivalu.