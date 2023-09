Zlati sanjski moški ali boj proti starizmu

Oddaja Sanjski moški se vrača na ameriške zaslone v drugačni obliki – tokrat z 71-letnim Gerryjem Turnerjem. Vdovca iz Indiane so na resničnostni šov prijavile njegove hčerki in vnukinji in na njegovo presenečenje je postal prvi tekmovalec v šovu Zlati sanjski moški. Gerry, ki je svojo ženo nenadno izgubil po 43 letih zakona, zdaj išče osebo, s katero bo lahko preživljal romantične večere na svoji terasi ob jezeru.

Pri televizijski postaji ABC so novo različico šova pospremili s sloganom Nekatere stvari so z leti le še boljše in postavili v ospredje starejše, kar je v Hollywoodu, ki je znan po izrazitem stereotipiziranju in diskriminaciji starejših, redko. V oddaji se bo za Turnerjevo srce potegovalo 20 samskih upokojenk, starih od 60 do 75 let. Mnoge med njimi so ovdovele ali ločene, imajo odrasle otroke in vnuke, so o tekmovalkah poročali v Varietyju.

V podporo in spodbudo

Tudi Gerry Turner ima s preminulo ženo hčerki in dve vnukinji, ki ga na novi pustolovščini spodbujajo in podpirajo. Upokojeni lastnik restavracij v prostem času rad peče na žaru in gosti prijatelje, igra golf in pickleball, želi si, da bi bila tudi njegova partnerka aktivna in radovedna.

Kandidata za Zlatega sanjskega moškega so na šov prijavile njegove hčerki in vnukinji. FOTO: promocijsko gradivo

Kot prvi starejši sanjski moški si želi pokazati, da se življenje po upokojitvi gotovo ne konča in da lahko tudi pri sedemdesetih ponovno najdeš ljubezen. Pritisk pričakovanj mu ne pride do živega, je povedal za revijo People. O izkušnji ostaja pozitiven in pravi, da »nima česa izgubiti«, svoji generaciji pa bi rad sporočil, da ne sme obupati in da nikoli ni prepozno.

»Oddaje, kot je ta, so ključne za premagovanje socialnih ovir pri iskanju ljubezni pozneje v življenju,« je za Washington Post povedala Kate Taylor, strokovnjakinja pri aplikaciji za zmenkarije starejših, Ourtime. »O teh zgodbah se preprosto ne govori, medtem ko se v resničnem življenju tudi starejši vsak dan zaljubljajo.«

»Zmenki z dvajsetimi ženskami hkrati bodo nova izkušnja,« je povedal sanjski moški, ki sanja o ljubezni na prvi pogled. Čeprav sprva ni bil prepričan, ali lahko resnično najdeš ljubezen v resničnostnem šovu, je za Variety izjavil, da zdaj verjame, da je to mogoče.

V šovu, ki se bo začel konec meseca, se bo spoznal s tekmovalkami z izkušnjami in znanjem, spomini ljubezni in izgube ter iskal iskrico, ki bo odprla vrata neskončnim možnostim, so sporočili iz ABC. Kot so zapisali pri Washington Postu, bo v tej sezoni gotovo zanimivo opazovati, kako se bodo starejši znašli v absurdnosti in drami resničnostne televizije.