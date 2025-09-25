Oče Elona Muska obtožen spolne zlorabe svojih otrok

Oče tehnološkega milijarderja Elona Muska, 79-letni Errol Musk, je bil obtožen spolne zlorabe petih svojih otrok in pastorkov od leta 1993, poroča New York Times.

Musk starejši je obtožbe zavrnil kot lažne in kot popolno neumnost. Časopis, navajajoč osebna pisma, e-pošto in intervjuje z družinskimi člani, je zapisal, da Errol Musk, ki ima najmanj devet otrok in pastorkov ter je bil poročen s tremi ženskami, ohranja močan nadzor nad velikim delom družine. Družinske člane je obtožil, da z vsem skupaj hočejo izsiljevati njegovega najstarejšega sina Elona.

Sodeč po sodnih zapisih, osebni korespondenci, intervjujih s socialnimi delavci in družinskimi člani, poroča časnik, je bila prva obtožba proti Errolu Musku vložena že leta 1993, ko je njegova štiriletna pastorka sorodnikom povedala, da se je je dotikal v družinski hiši. Desetletje pozneje naj bi ga nekateri družinski člani obtožili tudi zlorabe dveh hčera in pastorka.

Sprožene so bile tri ločene preiskave organov pregona, dve sta se končali brez ukrepanja, medtem ko ni jasno, kaj se je zgodilo v tretji.

Elon Musk je svoj težavni odnos z očetom komentiral ob redkih priložnostih. Leta 2017 je za revijo Rolling Stone javno povedal še, da je pri desetih letih odšel živet k očetu, medtem ko sta mlajša brat in sestra, Kimbal in Tosca, ostala pri materi. »Oče se mi je smilil, ker je mama imela vse tri otroke. Zdel se mi je zelo žalosten in osamljen. Zato sem si mislil: lahko sem njegova družba,« je dejal. In nadaljeval: »Takrat nisem zares razumel, kakšen človek je ... To ni bila dobra ideja.«