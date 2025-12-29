Zmagoslavje introvertirane Rusinje, ki jo primerjajo s Karpovom

Magnus Carlsen je minuli konec tedna v Dohi že šestič postal svetovni prvak v pospešenem šahu (15 minut + 10 sekund za potezo), kar je skupno že njegov 19. naslov svetovnega prvaka v treh šahovskih disciplinah, klasičnem, pospešenem in hitropoteznem šahu.

Med 141 šahistkami je bila najboljša Rusinja Aleksandra Gorjačkina, ki od leta 2023 nastopa pod zastavo Svetovne šahovske zveze (FIDE). Po zadnjem krogu so bile tri šahovske velemojstrice, Gorjačkina, Kitajka Zhu Jiner in Indijka Humpy Koneru, izenačene. Po turnirskih pravilih sta se najboljši dve po rezultatu uvrstili v dvopartijsko končnico v hitropoteznem šahu, kjer je bila Gorjačkina z 1,5: 0,5 boljša od Kitajke in je osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje, lanska zmagovalka Humpy Koneru pa je osvojila bronasto kolajno.

Sedemindvajsetletno rusko šahistko pogosto primerjajo z Anatolijem Karpovom, saj slovi po potrpežljivosti, odlični obrambni igri in postopnem stiskanju obroča okoli nasprotnika. Redko tvega po nepotrebnem, raje stavi na strateško prednost v partiji, a je zelo natančna tudi v končnici.

Odraščala je v Orsku v južni Rusiji, blizu meje s Kazahstanom, njen oče Jurij Gorjačkin pa je bil njen prvi in dolgo edini trener, kar je v šahu precejšnja redkost. Oba starša sta odlična šahista, prav tako se s šahom ukvarja njena 12 let mlajša sestra Oksana. Že kot rosno mlada je Aleksandra veljala za velik talent, čeprav sta jo takrat bolj kot šah zanimala ples in namizni tenis.

Je večkratna mladinska svetovna prvakinja in večkratna ruska državna prvakinja ter najvišje rangirana ruska šahistka na svetovni lestvici. Je tudi ena redkih šahistk, ki so presegle 2600 točk, kar je meja svetovne elite. Leta 2018 je postala velemojstrica, v njej pa marsikdo vidi naslednico legendarne Madžarke Judit Polgár, saj se na turnirjih enakovredno kosa z moškimi velemojstri.

Že leta 2020 je bila blizu naslova svetovne prvakinje, a je v hitropoteznem dodatku izgubila proti petkratni svetovni prvakinji, Kitajki Ju Wenjun. Aleksandra Gorjačkina, ki je leta 2023 postala tudi zmagovalka prestižnega ženskega svetovnega pokala, slovi po izredni mentalni vzdržljivosti, sicer pa velja za zelo zadržano, nerada daje intervjuje in ne išče medijske pozornosti.