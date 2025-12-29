  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Zmagoslavje introvertirane Rusinje, ki jo primerjajo s Karpovom

    Aleksandra Jurjevna Gorjačkina slovi po potrpežljivosti, odlični obrambni igri in postopnem stiskanju obroča okoli nasprotnika.
    Aleksandra Gorjačkina velja za zelo zadržano, nerada daje intervjuje in ne išče medijske pozornosti. FOTO: Wikipedija
    Galerija
    Aleksandra Gorjačkina velja za zelo zadržano, nerada daje intervjuje in ne išče medijske pozornosti. FOTO: Wikipedija
    Agata Rakovec Kurent
    29. 12. 2025 | 10:45
    29. 12. 2025 | 11:27
    2:59
    A+A-

    Magnus Carlsen je minuli konec tedna v Dohi že šestič postal svetovni prvak v pospešenem šahu (15 minut + 10 sekund za potezo), kar je skupno že njegov 19. naslov svetovnega prvaka v treh šahovskih disciplinah, klasičnem, pospešenem in hitropoteznem šahu.

    Med 141 šahistkami je bila najboljša Rusinja Aleksandra Gorjačkina, ki od leta 2023 nastopa pod zastavo Svetovne šahovske zveze (FIDE). Po zadnjem krogu so bile tri šahovske velemojstrice, Gorjačkina, Kitajka Zhu Jiner in Indijka Humpy Koneru, izenačene. Po turnirskih pravilih sta se najboljši dve po rezultatu uvrstili v dvopartijsko končnico v hitropoteznem šahu, kjer je bila Gorjačkina z 1,5: 0,5 boljša od Kitajke in je osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje, lanska zmagovalka Humpy Koneru pa je osvojila bronasto kolajno.

    Sedemindvajsetletno rusko šahistko pogosto primerjajo z Anatolijem Karpovom, saj slovi po potrpežljivosti, odlični obrambni igri in postopnem stiskanju obroča okoli nasprotnika. Redko tvega po nepotrebnem, raje stavi na strateško prednost v partiji, a je zelo natančna tudi v končnici.

    Odraščala je v Orsku  v južni Rusiji, blizu meje s Kazahstanom, njen oče Jurij Gorjačkin pa je bil njen prvi in dolgo edini trener, kar je v šahu precejšnja redkost. Oba starša sta odlična šahista, prav tako se s šahom ukvarja njena 12 let mlajša sestra Oksana. Že kot rosno mlada je Aleksandra veljala za velik talent, čeprav sta jo takrat bolj kot šah zanimala ples in namizni tenis.

    Je večkratna mladinska svetovna prvakinja in večkratna ruska državna prvakinja ter najvišje rangirana ruska šahistka na svetovni lestvici. Je tudi ena redkih šahistk, ki so presegle 2600 točk, kar je meja svetovne elite. Leta 2018 je postala velemojstrica, v njej pa marsikdo vidi naslednico legendarne Madžarke Judit Polgár, saj se na turnirjih enakovredno kosa z moškimi velemojstri.

    Že leta 2020 je bila blizu naslova svetovne prvakinje, a je v hitropoteznem dodatku izgubila proti petkratni svetovni prvakinji, Kitajki Ju Wenjun. Aleksandra Gorjačkina, ki je leta 2023 postala tudi zmagovalka prestižnega ženskega svetovnega pokala, slovi po izredni mentalni vzdržljivosti, sicer pa velja za zelo zadržano, nerada daje intervjuje in ne išče medijske pozornosti.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Šah

    Dve kolajni za mlado slovensko šahistko na svetovnem prvenstvu

    Slovenija se je v šahu decembra razveselila dveh kolajn na mladinskem svetovnem prvenstvu. Konec zelo uspešnega in razburljivega leta.
    28. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Pred iztekom leta še nekaj velikih spektaklov

    Darja Kapš o močnih šahovskih turnirjih po vsem svetu in uspešnem nastopu slovenskega predstavnika Vladimirja Fedosejeva.
    15. 12. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Aleksandra GorjačkinašahMagnus Carlsensvetovno prvenstvoDohašahovska velemojstrica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Dubaj

    Cristiano Ronaldo bo igral, dokler ne bo zadel tisoč golov

    Legendarni portugalski nogometaš so želi doseči na videz nemogoč mejnik. Manjka mu še 44 zadetkov, Portugalec pa je prepričan, da mu bo uspelo.
    29. 12. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Višje globe za naraščajoči egoizem družbe

    Posledice novega zakona o varstvu javnega reda in miru še niso predvidljive. Nove kazni v evrih pa bodo kršitelje neprijetno presenetile.
    Tomica Šuljić 29. 12. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

    Varnostna jamstva so bila ena od glavnih tem, o katerih so se na pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini pogovarjali v nedeljo na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

    Varnostna jamstva so bila ena od glavnih tem, o katerih so se na pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini pogovarjali v nedeljo na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo