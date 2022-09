Zmagovalka natečaja Onina zgodba 2022 je Darinka Kozinc

S sklepno slovesnostjo na Delu se je minuli ponedeljek zgodilo zadnje poglavje letošnjega, že sedemindvajsetega literarnega natečaja za najboljšo Onino zgodbo. Bralke in bralci revij Ona in Onaplus ter obiskovalci in spremljevalci naše spletne strani Onaplus.si so s svojimi glasovi odločili, da je zmagovalka Darinka Kozinc z zgodbo Školjkine solze. »Greje me to priznanje, priznam! Resnično in iz srca hvala vsem, ki se jih je moja zgodba dotaknila in so v njej mogoče našli celo delček lastnih ali družinskih spominov.« S temi besedami se je zahvalila lavreatinja, pisateljica in predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Nagrajena je bila s 500 evri bruto, prejela je tudi tradicionalno Onino pero.

