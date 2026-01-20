Znamka Beckham je na prvem mestu

Kljub vsem pomembnim temam, ki se dogajajo po svetu, se je družini Beckham zaradi družinskih razprtij uspelo prebiti med najbolj brane članke na portalih britanskih medijev. Že pred božičem je na družabnih omrežjih završalo, saj naj bi David in Victoria Beckham na družabnih omrežjih nehala slediti svojemu najstarejšemu sinu, 26-letnemu Brooklynu Peltzu Beckhamu, prav tako pa staršev ni bilo več mogoče najti med tistimi, ki jim je sledila Brooklynova žena Nicola Peltz Beckham. Božič sta preživela z njenimi starši.

Minuli teden je Brooklyn staršema prepovedal vsakršen neposreden stik, komunicirali naj bi le še preko odvetnikov. V aktualni dolgi objavi – na Instagramu ima 16,2 milijona sledilcev – pa je še jasneje izrazil, da se z njima ne želi pobotati.

»Vse moje življenje so starši nadzorovali objave v medijih o naši družini. Performativne objave na družbenih omrežjih, družinski dogodki in neavtentični odnosi so bili stalnica življenja, v katerega sem se rodil. Zdaj me ne nadzorujejo več, prvič v življenju sem se postavil zase.«

Nekdanji angleški nogometaš David Beckham in njegova žena Victoria Beckham (v sredini) na rdeči preprogi s svojimi otroki in njihovimi partnerji. FOTO: Henry Nicholls/ AFP

Nekdanji maneken, ki se ukvarja s fotografijo in kuhanjem (predlani je lansiral blagovno znamko pekočih omak Cloud23), je med drugim razkril, da sta njegova starša nadzorovala objave v medijih in da od poroke poskušata uničiti njegov odnos z ženo, ameriško igralko in hčerko milijarderskega poslovneža Nelsona Peltza in nekdanje manekenke Claudie Heffner Peltz. Poročila sta se leta 2022, in to početje se še ni ustavilo, je razkril.

Brooklynova mama, Victoria Beckham je v zadnji uri odpovedala izdelavo Nicoline obleke, zaradi česar je morala iskati novo obleko. Sinu je ukradla tudi prvi ples z Nicolo na njun poročni dan in s sinom neprimerno plesala pred stotinami gostov, ob čemer se je, kot je dejal, še nikoli v življenju ni počutil bolj »nelagodno in ponižano«.

Pravi, da njegova žena v očeh njegove družine ni bila deležna spoštovanja in da ni bila povabljena na rojstnodnevno zabavo za 50. rojstni dan njegovega očeta Davida. »Moja družina bolj ceni javno promocijo in podporo. Znamka Beckham je na prvem mestu,« je dodal. Med drugim je zaključil z besedami, da je odraščal s preveč tesnobe, zdaj pa je našel mir.