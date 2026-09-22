Znan razlog smrti igralke Hayden Panettiere

Nekaj več kot mesec po smrti ameriške igralke Hayden Panettiere je znano, kaj je razlog njene prezgodnje smrti. Obdukcija je pokazala, da je smrt nastopila zaradi učinkov več drog, med drugim fentanila in xanaxa. Urad mrliškega oglednika je sporočil, da je bila Panettieriina smrt nesreča, poškodb niso ugotovili, poroča BBC.

Panettiere je umrla prejšnji mesec stara le 36 let, kmalu za tem, ko so jo nezavestno našli v stanovanju v Južni Karolini. Zvezdnica ameriških televizijskih oddaj svojih težav z drogami ni skrivala. V svojih spominih This Is Me: A Reckoning se je odprla o boju z odvisnostjo, poporodni depresiji in odraščanju v središču pozornosti kot otroška igralka.

Urad mrliškega oglednika je v njenem truplu odkril tudi zdravilo na recept za sproščanje mišic in antipsihotik, vendar je bil v usodni mešanici zdravil in drog verjetno najbolj nevaren fentanil. Ta sintetični opiod je samo v zadnjih petih letih povzročil smrt več sto tisoč Američanov.

Hayden Panettiere je bila preteklosti zaročena z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom, s katerim ima hčerko. Zaradi svojih psihičnih težav je skrbništvo nad hčerjo prepustila Ukrajincu in se od nje distancirala.