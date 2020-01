Znani na pomoč goreči Avstraliji

Avstralska komediantka, ki navdušuje s smešnim posnemanjem nekaterih viralnih objav na instagramu, je sprožila veliko akcijo zbiranja sredstev za pomoč gasilcem v Novem Južnem Walesu . V 48 urah so zbrali okoli 20 milijonov evrov.Barberjeva ima več kot 6,4 milijona sledilcev na instagramu in je tako izkoristila svoj vpliv v dobrodelne namene. Šaljivost je na družbenem omrežju zamenjala za opozarjanje na razmere, s katerimi so soočeni prebivalci Avstralije, kjer že od septembra divjajo obsežni gozdni požari.Avstralska tenisačica, prva na lestvici WTA, je obljubila, da bo ves izkupiček, pridobljen na teniškem turnirju v Brisbanu namenila prizadetim. Zmagovalka turnirja prejme okoli 200.000 evrov. Bartyjeva je že konec leta podarila okoli 28.000 evrov organizacijam, ki pomagajo v požaru prizadetim živalim. Tudi številni drugi avstralski športniki so v teh dneh darovali sredstva pomoči potrebnim.Okoli 450.000 evrov je avstralskim gasilcem namenila tudi ameriška pevka. »Osupla sem nad dogajanjem v Avstraliji,« je tvitnila priljubljena pevka. Enako vsoto je gasilcem namenila tudi avstralska igralka