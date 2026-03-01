Znano, kdo je povezal Epsteina in princa Andrewa – vedno je deloval v ozadju

Povezava med ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in princem Andrewom ni nastala slučajno. Obstaja tretji človek, ki ju je povezal. To je David Stern. Pri BBC so vzeli pod drobnogled, kdo je to.

Stern je skoraj desetletje deloval kot ključni posrednik med Epsteinom in Andrewom in jima vzpostavljal stike v državi, ki jo je dobro poznal in ki jo je imel za deželo priložnosti in potencialnega bogastva – Kitajski. Vse to je postalo jasno po obsežnih dokumentih, povezanih z Epsteinom, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Gre za nemškega državljana, ki naj bi ga Epstein pooblastil, da se prebije v orbito (princa) Andrewa Mountbatten-Windsorja in njegove tedanje žene Sarah Ferguson, kateri naj bi celo pomagal pri reševanju dolgov.

»Ostajam v ozadju in skrit, samo urejam stvari,« je zapisal leta 2011 v enem od elektronskih sporočil Epsteinu. Njegovo ime se sicer pojavlja v več kot 7000 nedavno objavljenih datotekah, od leta 2008 do 2018.

Andrew Mountbatten Windsor je v velikih težavah. FOTO: Phil Noble/Reuters

Stern je večino časa živel v Londonu in vodil lastno podjetje, poroča BBC. Zdi se, da se je uspešno priliznil kraljevim krogom. Leta je 2016 postal direktor Pitch@Palace, dogodka, ki ga je ustanovil princ Andrew, da bi povezal tehnološke podjetnike z vlagatelji, mentorji in vplivneži, kasneje pa so ga imenovali še v upravni odbor kraljeve dobrodelne organizacije St George's House. Kljub temu je v medijih ostajal neopažen. O njem je znanih malo informacij, jasno pa je, da je rojen leta 1978.

Glede na kratko biografijo, ki jo je poslal Epsteinu, je študiral pravo na Šoli za orientalske in afriške študije v Londonu. Tekoče govori kitajsko in je v devetdesetih letih študiral na Tajvanu in Kitajskem. Med letoma 2000 in 2002 je delal v majhnem investicijsko-bančnem podjetju Ermgassen & Co in nato ustanovil pekinško podjetje za IT-zdravstvo Asia Gateway.

Prvi znani stik med Epsteinom in Sternom se je zgodil maja 2008, kažejo dokumenti ameriškega ministrstva za pravosodje. Vključujejo tudi sporočilo Epsteinovi osebni asistentki Lesley Groff z vabilom k naložbi v »zasebni investicijski sklad, osredotočen na Kitajsko«.

Iz številnih sporočil je očitno, da je 15 let manjši Stern precej spoštoval Epsteina in nanj skušal narediti dober vtis, saj ga je večkrat nagovarjal kot »moj mentor« in celo »moj general«. Precej podrobno je opisoval tudi poslovne večerje, kjer je imel prste vmes Epstein. V elektronski pošti iz leta 2009 je tako opisal pekinško večerjo pri prijatelju, ki je zaslužil bogastvo z jeklom. »Zabava med večerjo je bila pet deklet na jedilni mizi ... medtem ko smo jedli,« piše v elektronskem sporočilu.