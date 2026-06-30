Žrtev: počutila sem se otrplo in samo čakala konec

Pričela se je sodna obravnava proti igralcu Michaelu Wardu, ker naj bi posilil in spolno napadel žensko, potem ko jo je leta 2023 srečal v baru v Londonu, poročajo britanski mediji. Domnevni napad naj bi izvedel v avtomobilu.

28-letni igralec je znan po glavnih vlogah v filmu Blue Story in Netflixovi seriji Top Boy.

Ženska, ki je bila žrtev napada, je dejala, da se je med napadom počutila »otrplo« in »prestrašeno« ter da si je samo želela, da »bi bilo vsega konec«. Obenem je povedala, da je igralca spoznala na zabavi v nočnem klubu v severovzhodnem Londonu. Porotnikom je potrdila, da je vedela, da je Ward poznan igralec, zato se je počutila počaščeno, ko jo je vprašal za njen račun na snapchatu.

Kasneje naj bi privolila, da ga pospremi do mercedesa njegovega prijatelja, kjer sta se poljubila, zraven pa je privolila, da se je intimno dotika. Ward jo je nato povabil na še eno zabavo na drugi lokaciji, kjer naj bi jo v avtomobilu posilil. »Poskušala sem zapustiti vozilo, on pa mi je rekel, naj zaprem vrata,« je dejala na policijskem zaslišanju.

Ker je Ward slavna osebnost, sprva ni bila prepričana, ali naj spolni napad prijavi, ker se je bala posledic. Ward vse obtožbe zanika, saj naj bi bila spolna dejavnost sporazumna. »Zanikam obtožbe o posilstvu. Želim, da zapišete, da sva imela sporazumno predigro in sporazumni spolni odnos.« V svoj bran je izpostavil, da sta si zatem izmenjala še nekaj sporočil v »prijateljskem slogu«.

Jamajški igralec, rojen v Londonu, kjer je tudi odraščal, je leta 2020 prejel nagrado BAFTA rising star (za najboljšega mladega igralca), potem ko si je ustvaril ime z vlogo vodje tolpe in preprodajalca drog Jamieja v kriminalni seriji Top Boy.