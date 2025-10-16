  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Žrtev princa Andrewa: Ravnal je, kot da je spolni odnos njegova prirojena pravica

    V avtobiografiji, ki bo izšla čez teden dni, je Giuffrejeva opisala srečanja z njim in drugimi akterji afere Epstein.
    Princ Andrew je večkrat zanikal obtožbe Virgine Giuffre, sojenju pa se je izognil s plačilom večmilijonske poravnave.
    Princ Andrew je večkrat zanikal obtožbe Virgine Giuffre, sojenju pa se je izognil s plačilom večmilijonske poravnave. FOTO: AFP
    R. I.
    16. 10. 2025 | 15:30
    16. 10. 2025 | 15:43
    3:08
    Princ Andrew je večkrat zanikal obtožbe Virgine Giuffre, sojenju pa se je izognil s plačilom večmilijonske poravnave. FOTO: AFP
    Princ Andrew je večkrat zanikal obtožbe Virgine Giuffre, sojenju pa se je izognil s plačilom večmilijonske poravnave. FOTO: AFP
    Britanski princ Andrew se je obnašal, kot da je spolni odnos s takrat 17-letno Virginio Giuffre njegova prirojena pravica, razkrivajo obtožbe v njenih spominih. Objavljeni bodo prihodnji teden, okoli pol leta po njeni smrti.

    Žrtev se je oglasila iz groba

    V knjigi Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj za pravico) Giuffrejeva, ki je pristala v središču škandala z razvpitim ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, trdi, da je imela spolne odnose s sedaj padlim princem Andrewom ob treh ločenih priložnostih, vključno s časom, ko je bila mlajša od 18 let.

    Srečanja s princem

    Javno prepoznavna je postala, ko je trdila, da jo je Epstein imel za spolno sužnjo. Postala je njegova najbolj znana žrtev. Princ Andrew je večkrat zanikal njene obtožbe, sojenju pa se je izognil s plačilom večmilijonske poravnave. A je afera povsem potolkla njegov imidž »čednega princa«, »pilota iz falklandske vojne« in »najljubšega otroka pokojne kraljice Elizabete II.«.

    V odlomkih, ki jih je objavil Guardian, Giuffrejeva opisuje srečanje z njim v Londonu marca 2001. Princ je bil menda izzvan, da ugane njeno starost, kar mu je uspelo, in dodal kot pojasnilo: »Moji hčerki sta le malo mlajši od tebe.«

    Kasneje sta se odpravila v nočni klub Tramp v središču Londona, kjer je po njenih besedah »nekako nerodno plesal in se močno potil«. Kasneje sta se vrnila v londonsko hišo Ghislaine Maxwell, kjer sta imela spolne odnose, trdi Virginia v knjigi, ki bo izšla kmalu.

    image_alt
    Še ena žrtev Jeffreyja Epsteina – umrla mati treh otrok

    »Bil je dovolj prijazen, a vseeno vzvišen – kot da je verjel, da je spolni odnos z menoj njegova prirojena pravica,« je zapisala.

    Naslednje jutro ji je Ghislaine menda dejala: »Dobro si opravila. Princ se je zabaval.« Povedala je, da ji je Epstein plačal 15.000 dolarjev za »servisiranje moškega, ki so ga tabloidi imenovali Pohotni Andy«.

    Epstein je storil samomor v newyorškem zaporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje. Ghislaine, stara 63 let, je bila v ZDA leta 2022 obsojena na 20 let zapora zaradi novačenja mladoletnih deklet za Epsteina. Giuffrejeva, državljanka ZDA in Avstralije, pa je letos aprila umrla na svoji kmetiji v Zahodni Avstraliji. V starosti 41 let je storila samomor.

    Njena knjiga naj bi izšla pri založbi Knopf 21. oktobra.

