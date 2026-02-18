Žrtvovala se bo za Filipince

»Po 47 letih sem spoznala, da moje življenje ni bilo nikoli namenjeno le temu, da bi bilo zgolj moje. V nasprotju z drugimi se nisem rodila samo zato, da bi iskala srečo,« je na tiskovni konferenci izjavila filipinska podpredsednica Sara Duterte in napovedala, da se bo na volitvah leta 2028 potegovala za predsedniški položaj.

To je storila le dober teden prej, preden bodo na mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu preliminarno zaslišali njenega očeta, nekdanjega filipinskega predsednika, 80-letnega Rodriga Duterteja. Zagovarjati se bo moral zaradi številnih ubojev, ki so se med njegovim mandatom zgodili v času velikega obračuna z mamilarskimi tolpami. Na ulicah zlasti revnejših mestnih predelov je umrlo na tisoče ljudi, po podatkih organizacij za varovanje človekovih pravic okoli 30.000.

Zdaj njegova hči pravi, da je za prihodnost Filipincev pripravljena ponuditi »svoje življenje, moč in prihodnost«. Napoved kandidature je izkoristila tudi za neusmiljen napad na svojega nekdanjega zaveznika, predsednika Ferdinanda Marcosa mlajšega, in ga obtožila korupcije. Ljudem se je opravičila, ker je nekoč delovala v tandemu z njim in mu pomagala do zmage.

Politika sta skupaj kandidirala na volitvah leta 2022 in prepričljivo zmagala. Njun odnos pa se je kmalu skrhal in Sara Duterte je po dveh letih izstopila iz vlade. Nasprotja med njima so dosegla najnižjo točko lani, ko so v Manili aretirali Rodriga Duterteja in ga nemudoma poslali v Haag. Njegova hči je vlado obtožila zatiranja in preganjanja, oče pa je po aretaciji napovedal, da bo sprejel odgovornost za svoja dejanja in da se ne namerava opravičiti za svojo politiko, češ da je vse to storil za domovino.

Kot kažejo raziskave javnega mnenja, bo na Saro Duterte na prihodnjih volitvah vsekakor treba resno računati. Tudi njen oče je, kljub obsodbam mednarodne javnosti, v domačem okolju kot predsednik užival veliko podporo, je poročal Guardian.

Politične igre, obtožbe in sumi zlorab za Saro Duterte niso nič novega. Prestala je postopek za odstavitev, nedavno pa jo je skupina nun, duhovnikov in odvetnikov obtožila zlorabe finančnih sredstev v času, ko je bila ministrica za kulturo in podpredsednica vlade. Podobno kot oče je tudi ona znana po grobi in eksplicitni retoriki. Nekoč je zagrozila, da bo izkopala posmrtne ostanke očeta predsednika Marcosa mlajšega, diktatorja Marcosa starejšega, in jih odvrgla v morje.