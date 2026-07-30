Newyorški župan obljublja do 30 odstotkov nižje cene živil

Visoke cene živil v New Yorku so dandanes eno največjih finančnih bremen. Po podatkih mestnih oblasti so se v zadnjem desetletju zvišale za 56 odstotkov, kar je precej več od ameriškega povprečja, v nekaterih trgovinah pa deset dolarjev zadošča komaj za ducat jajc, tablico čokolade ali kilogram piščančjih prsi.

S problematiko se zdaj spoprijema novopečeni župan Zohran Mamdani, ki je po januarskem prevzemu položaja med prednostne naloge uvrstil zniževanje življenjskih stroškov, te dni pa predstavil načrt za odprtje petih javnih supermarketov, po enega v vsakem od petih mestnih okrožij.

Trgovine bodo v lasti mesta, upravljali pa jih bodo zasebni koncesionarji. Osnovna živila – od sadja in zelenjave pa do mesa, rib in mlečnih izdelkov – bodo v njih stala do 30 odstotkov manj kot v običajnih trgovinah, pri čemer se cene skozi mesec ne bodo spreminjale, je dejal. Po ocenah mestne uprave bi povprečno gospodinjstvo tako prihranilo okoli 90 dolarjev na mesec oziroma skoraj tisoč na leto. Prvi supermarket naj bi odprli konec prihodnjega leta v Bronxu, vseh pet pa naj bi zaživelo do leta 2029.

Na Mamdanijev načrt so se ostro odzvali mali trgovci, ki opozarjajo, da z javno subvencionirano konkurenco ne bodo mogli tekmovati. »Neposredno bodo konkurirali trgovinam, ki že leta služijo svojim skupnostim,« je dejal Francisco Marte, ustanovitelj združenja Bodega and Small Business Group. Po njegovem bi bilo učinkoviteje, če bi mesto denar namenilo obstoječim trgovcem in bi ti popuste prenesli na kupce, skeptični pa so tudi nekateri ekonomisti, ki opozarjajo, da bi morebitne izgube javnih supermarketov na koncu krili davkoplačevalci.