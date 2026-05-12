Županja je bila tuja agentka

Politični pretresi se običajno začnejo v velikih prestolnicah. Tokrat pa se je zgodba, ki spominja na vohunski roman, odvila v mirnem kalifornijskem predmestju. V mestu Arcadia je županja Eileen Wang nenadoma odstopila – potem ko je priznala, da je delovala kot agentka Kitajske.

Na prvi pogled gre za lokalno afero. A podrobnosti razkrivajo precej širšo in bolj zaskrbljujočo sliko sodobnega sveta, kjer se vpliv ne širi več le prek diplomacije ali vojske, temveč tudi prek medijev in informacij.

Wangova, stara 58 let, je po navedbah Ministrstva za pravosodje Združenih držav Amerike sodelovala s kitajskimi uradniki in skupaj s sodelavcem Yaoning Sunom širila vsebine, usklajene z interesi Kitajske. Ključno orodje pri tem je bila spletna stran US News Center – portal, ki se je predstavljal kot vir novic kitajsko-ameriške skupnosti, v resnici pa naj bi služil kot kanal za politično propagando.

Prav tam so se pojavljali članki, ki jih Wangova ni pisala sama, temveč jih je prejemala od kitajskih uradnikov – že pripravljene, z jasno začrtanim sporočilom. Njena naloga je bila preprosta: objaviti jih je morala čim hitreje. In to je tudi počela. V nekaterih primerih je minilo le nekaj minut od prejema do objave. Nato je povezavo poslala nazaj pošiljatelju kot dokaz, da je naloga opravljena.

Med objavljenimi besedili so bili tudi članki, ki so zanikali obtožbe o kršitvah človekovih pravic, ki so se zgodile v kitajski pokrajini Šindžjang. Takšne vsebine niso bile namenjene široki ameriški javnosti, temveč ciljno usmerjeni skupnosti – kar po mnenju preiskovalcev kaže na premišljeno strategijo.

Mreža, ki naj bi segala v bližino kitajskega predsednika

Primer dodatno zapleta dejstvo, da je Wangova komunicirala z osebami, povezanimi z najvišjimi krogi kitajske oblasti, vključno z mrežo, ki naj bi segala blizu predsednika Ši Džinpinga. Eden ključnih sodelavcev v tej zgodbi tudi John Chen, poslovnež iz Kalifornije, ki je imel po navedbah ameriških oblasti neposredne stike s kitajskimi uradniki. Deloval je kot posrednik med interesi Kitajske in posamezniki v Združenih državah ter sodeloval pri poskusih vplivanja na ameriške institucije. Novembra 2024 je priznal krivdo zaradi delovanja kot neprijavljen agent tuje države in sodelovanja v zaroti, povezani s podkupovanjem javnega uslužbenca, za kar je bil obsojen na približno 20 mesecev zapora.

Čeprav so mestne oblasti v Arcadii poudarile, da sporna dejanja županje niso vplivala na delovanje uprave, ostaja bistveno vprašanje: kako zlahka lahko takšne aktivnosti ostanejo neopažene?

Zgodba iz Arcadie razkriva nekaj preprostega, a neprijetnega. Vpliv danes ne potrebuje skrivnih agentov v klasičnem smislu. Včasih zadostuje spletna stran, nekaj prevedenih člankov in občutek, da gre za »lokalne novice«. Prav v tej navidezni nedolžnosti se skriva njegova moč.