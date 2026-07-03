Županja Reykjavika razkriva, kako je Islandija postala zgled enakosti

Islandija je že vrsto let sinonim za enakost spolov, vendar županja Reykjavika Heiða Björg Hilmisdóttir opozarja, da dosežki niso trajni. V pogovoru razkriva, kako je država z zakonodajo, sistematičnim vrednotenjem poklicev in močnim javnim sektorjem zmanjševala neenakosti, zakaj so še vedno slabše plačani poklici, v katerih prevladujejo ženske, ter kako hitro lahko družba naredi korak nazaj. Spregovori tudi o vplivu prve predsednice države na celotno generacijo žensk in o tem, zakaj je enakost nekaj, za kar se je treba boriti vsak dan.

V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite, kako Islandiji uspeva ostajati med najbolj enakopravnimi državami na svetu, zakaj je finančna kriza spodbudila pomembne družbene spremembe, kako v Reykjaviku odpravljajo spolne razlike pri plačah ter česa se lahko iz islandske izkušnje nauči tudi Slovenija.

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