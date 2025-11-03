Muslimanski socialist na poti v Gracie Mansion

Največje mesto v Združenih državah Amerike New York City v torek voli novega župana. Tako kot je bila presenečenje nominacija Zohrana Mamdanija za demokratskega kandidata, tako bi bilo zdaj presenečenje, če ga someščani ne bi izvolili. Velika večina raziskav javnega mnenja, tudi vse zadnje, namreč kažejo, da je Mamdani na poti v Gracie Mansion, uradno rezidenco newyorškega župana v četrti Yorkville ob East Riverju na Manhattnu.

Prejšnji konec tedna so mu ankete napovedovale približno 45-odstotno podporo, med 13 in 16 odstotki več kot prvemu zasledovalcu Andrewu Cuomu. V New Yorku imajo na županskih volitvah enokrožni večinski volilni sistem, zmaga kandidat, ki dobi največ glasov, ne glede na to, kolikšen delež volivcev ga je podprl. Zanimivo je, da je prav Cuomo, nekdanji guverner zvezne države New York in sin nekdanjega guvernerja Maria Cuoma, veljal za najresnejšega demokratskega kandidata za župana. A ga je premagal izrazito progresivni, komaj 34-letni Mamdani, zdaj član spodnjega doma parlamenta zvezne države New York. Cuomo, kot guverner New Yorka je po desetih letih odstopil leta 2021 zaradi številnih obtožb o spolnem nadlegovanju sodelavk in drugih žensk, zavrnitve demokratov ni sprejel z razumevanjem. Na volitve gre kot neodvisni kandidat.

Nekdanji guverner zvezne države New York Andrew Cuomo bi rad bil župan New Yorka, vendar mu ne kaže najboljše. FOTO: Ryan Murphy/Reuters

Vsi trije glavni kandidati za župana New Yorka imajo tako kot ogromna večina prebivalcev ZDA seveda priseljenske korenine. Vendar sta se Cuomo in republikanski kandidat Curtis Sliwa rodila že v Novem svetu, Mamdani pa se je rodil v glavnem mestu afriške države Ugande Kampali. Oba starša sta indijskega porekla, mati, zdaj znana filmarka Mira Nair, je hindujske vere, oče Mahmood Mamdani, zdaj profesor politologije na prestižni newyorški univerzi Columbia, musliman. Njun edini otrok Zorhan je prvih pet let živel v Kampali, potem se je leta 1996 družina selila v Južno Afriko in končno, ko je bil Mamdani star sedem let, v New York.

Kandidat republikanske stranke Curtis Sliwa, zagovornik samoobrambne varnostne politike, v demokratski trdnjavi nima možnosti za uspeh. FOTO: Stephanie Keith/AFP

Odraščal je v okolju, v kakršnem živijo premožni prebivalci velemesta. Hodil je sicer v javno srednjo šolo, iz afriških študij pa je leta 2014 diplomiral na znanem kolidžu Bowdoin v skrajno severovzhodni ameriški zvezni državi Maine. Kljub odraščanju v privilegiranem okolju, kjer ni poznal pomanjkanja česarkoli, je že takoj po študiju začel delati kot svetovalec revnim, ki jim je grozila izselitev iz stanovanj. Tam je prišel v stik z Demokratičnimi socialisti Amerike, združenjem levih in skrajno levih političnih skupin v ZDA, katerih član je še danes. Ta podporna organizacija demokratske stranke je bila včasih obrobna, v zadnjem desetletju pa je z vzponom nove levice postala ena od vodilnih struj v eni od dveh najmočnejših ameriških političnih strank.

Predvolilne obljube Mamdanija zajemajo brezplačen javni prevoz, prodajalne hrane v lasti mesta, zaščita pravic LGBTQ skupnosti, znižanje ali vsaj zaustavitev rasti najemnin, reformo varnostne politike, povišanje zajamčene plače in višje davke za korporacije ter bogate. Demokratični socialist in povrhu musliman je poosebljenje vsega, kar povprečnemu bogaboječemu Američanu vzbuja srh, a je New York očitno dovolj odprto mesto, da lahko tudi takšen politik dobi najširšo podporo.

Že na predčasnih volitvah je svoj glas oddalo približno 600.000 Newyorčanov. FOTO: Stephanie Keith/AFP

Zasebno je Mamdani ljubitelj hiphop in rap glasbe, ki ju je z umetniškim imenom Cardamom tudi ustvarjal. Letos februarja se je poročil z 28-letno muslimanko sirskih korenin Rama Duwaji, ilustratorko in keramičarko. Tudi ona je del otroštva preživela v tujini, na Bližnjem vzhodu. Kot sodoben par sta se spoznala kje drugje kot na spletu, na aplikaciji za zmenke Hinge.