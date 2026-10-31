Zver priplavala do deskarja le na kak meter razdalje, sledilo je presenečenje

Nekateri pišejo, da je deskarja s curkom kapljic le »blagoslovil« ali »krstil«, sklepamo lahko, da se je srečnež, ko je bil na varnem, res počutil, kot bi se ponovno rodil. Razpletlo se je srečno.

Na družbenih omrežjih kroži posnetek velikega belega morskega psa, ki ga je na morju pred krajem Oceano v Kaliforniji z dronom iz neposredne bližine posnel David Steiner. Posnetek prikazuje velikega plenilca, ki se kot temna senca tik pod gladino morja povsem približa deskarjem.

Enemu izmed njih se približa le na kak meter razdalje, nakar si premisli, se sunkovito obrne in deskarja s premikom repa zgolj poškropi.

A 12-to-15-foot great white brushes terrifyingly close to Joel Hendrix off Oceano, captured in eerie detail by local drone pilot David Steiner. https://t.co/39KeLyJo5S — SURFER (@Surfer) October 29, 2026

Na srečo Joela Hendrixa, kot so identificirali poškropljenega deskarja, pa tudi njegovih ostalih kolegov v bčližini, je veliki beli morski pes zatem odplaval, nihče ni bil poškodovan.