Zvezda z zelenimi prsti

Igralka, pevka in komičarka Bette Midler je že dolgo glasna kritičarka predsednika Trumpa, večkrat ga je razglasila za zajedavca in nesposobneža, on pa jo je po družabnih omrežjih označil za »izredno neprivlačno žensko«. Malo pa je znano, da igralka, ki smo jo lahko videli v uspešnicah, kot sta Vrtnica in Klub vražjih babnic, rada vrtnari in je velika ljubiteljica domačih živali. Že pred časom je ta 79-letnica dvignila prah, ker je svoje kokoši poimenovala po sestrah Kardashian.

V Brooklynu je te dni praznovala 30. obletnico projekta Obnova New Yorka, ki skrbi za kar 52 zelenih površin v mestu – gre za skupnostne vrtove in parke predvsem v revnejših predelih. Z zvezdniškimi prijatelji, od igralcev od modnih kreatorjev, je organizirala tudi dražbo, da bi zbrali dodatna sredstva za ohranjanje teh vrtov in za nastanek novih. V nagovoru je povedala, da ji je prva leta zelo pomagal tedanji župan mesta Rudy Giuliani. »Takrat je bil še pri zdravi pameti,« je dejala, saj je znano, da je kasneje postal velik Trumpov podpornik.

Bette Midler je odraščala v Honoluluju. Njen oče je bil pleskar, mama šivilja in gospodinja. Živeli so v revni četrti, v hiši, ki je bila predelana vojaška baraka, a imela je vrt, v katerega se je že kot deklica zaljubila in se naučila, kako ga obdelovati.

Za New York Times je tudi povedala, da so v okviru projekta več mestnih predelov, ki so bili nekoč odlagališča za smeti, spremenili v parke. Omenila je park v Harlemu, ki so ga poimenovali po Billyju Swindlerju, podporniku mestnih vrtov, ki je leta 1997 umrl za aidsom. Park je zelo lep, saj je v njem celo majhen slap, predvsem pa velik zelenjavni vrt, ki ga vzdržujejo bližnji šolarji. Igralka je bila tudi pobudnica akcije, ko so v New Yorku posadili več kot milijon dreves.