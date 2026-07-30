Zvezdan Pirtošek: Prav zdaj se tudi v Sloveniji kaže luč na koncu tunela

Medicina je v zadnjih desetletjih naredila preboje, o katerih si mladi zdravniki nekoč niso upali niti sanjati. Nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek pravi, da se prav zdaj tudi v Sloveniji kaže luč na koncu tunela: prihaja zdravilo, ki bo močno upočasnilo razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Toda pogovor z zdravnikom, ki bolezni možganov spremlja že skoraj pol stoletja, ni le zgodba o novih terapijah. Demenca je za številne ljudi ena največjih grozot, ker pri njej ne izgubljamo samo telesnih sposobnosti, temveč spomine, odnose in občutek, kdo smo. »Pri nobeni drugi bolezni ne izgubljaš same esence sebe, kot jo izgubljaš pri demenci,« opozarja.

Ob tem poudarja, da človekovo dostojanstvo ni odvisno od zdravja, inteligence ali samostojnosti. Tudi človek z napredovalo demenco lahko še vedno izraža želje, čuti bližino in se razveseli znanega glasu, čeprav obraza pred seboj morda ne zna več poimenovati.

V intervjuju spregovori tudi o starizmu, vplivu naših predstav o starosti na zdravje in dolgoživost ter o tem, zakaj se bolj kot staranja boji družbe, ki v starejših ne prepoznava več vrednosti. Celoten pogovor s prof. dr. Zvezdanom Pirtoškom preberite na Onaplus.si.