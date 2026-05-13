Zvezdnik lige NBA je izgubil boj s pošastjo

»Sem 34-letni center v ligi NBA. Sem temnopolt in sem gej.« S temi besedami je košarkar Jason Collins leta 2013 začel svoj esej v reviji Sports Illustrated, s katerim je postal prvi športnik v kateri od štirih ameriških profesionalnih lig, ki je javno razkril, da je homoseksualec.

Svoje odločitve ni nikoli obžaloval, povedal je, da so bila leta, ki so sledila, najboljša v njegovem življenju. »Življenje je veliko boljše, ko si lahko to, kar si, in se pravega sebe ne bojiš ne v javnosti ne v zasebnem življenju,« je povedal. Kalifornijčan je pred prihodom v ligo NBA igral na univerzi Stanford. Ko je obelodanil, da je gej, ni imel kluba in mnogi so menili, da si je uničil kariero, a kmalu zatem se je vrnil k New Jersey Nets, kjer je tudi začel profesionalno kariero.

Soigralci se ga spominjajo kot prijaznega in pozornega človeka. FOTO: Kiyoshi Mio/Imagn Images/Reuters Connect

Decembra lani je razkril, da so mu diagnosticirali maligen možganski tumor na možganih in da se zdravi, da bi ustavil širjenje tumorja, ki ga ni mogoče operirati, opisal pa ga je kot »pošast z lovkami, ki se v velikosti žogice za bejzbol širijo po spodnji strani mojih možganov«.

Njegova družina je sporočila, da je po pogumnem boju z glioblastomom, agresivno obliko možganskega raka, pri 47 letih izgubil boj z boleznijo. »Življenja je spreminjal na nepričakovan način. Bil je navdih za vse, ki smo ga poznali, in za tiste, ki so ga občudovali od daleč,« je sporočila njegova družina. Strti so tudi pri Netsih, kjer je preživel osem sezon. »Vsi, ki so ga poznali, v njem niso videli le soigralca, ampak resnično prijaznega in pozornega človeka, ki je združeval ljudi. Njegov vpliv je segal mnogo dlje od igrišča, njegov pogum in avtentičnost pa sta košarko in svet pomagala potisniti naprej,« so zapisali v klubu.