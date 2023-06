Zvezdnikoma snookerja dosmrtna prepoved igranja

Disciplinska komisija WPBSA (Svetovne profesionalne zveze za biljard in snooker) je po kompleksni in dolgi raziskavi prirejanja izidov tekem našla glavna krivca – 36-letnega Lianga Wenba in 32-letnega Lija Hanga. Kazen zanju je dosmrtna. Do zdaj izjemno uspešna in uveljavljena profesionalna dvojica ima namreč nepreklicno prepoved tekmovanj v snookerju; v zvezi s tem športom se ne sme udejstvovati nikjer.

Po besedah predsednika WPBSA Jasona Fergusona je bilo posebej srce parajoče, ker so nekateri mlajši nadarjeni igralci kršili pravila prav zaradi pritiska omenjenih dveh športnikov seniorjev. Za najstrožjo kazen dosmrtne prepovedi igranja so se zato odločili kot v poduk in opomin vsem drugim. Vsak od njiju bo moral poleg tega plačati tudi kazen v višini 43.000 funtov (približno 50.000 evrov).

Osmerica prejela suspenz

To zanju sicer ne bo hud finančni zalogaj, saj imata oba premoženje v vrednosti okoli petih milijonov dolarjev. Poleg njiju je omejeno prepoved igranja od dvajsetih mesecev do petih let in štirih mesecev prejelo še osem kolegov. Vsi goljufivi snookeristi so se med drugim vpletli v nečednosti, ki vključujejo manipuliranje in stave oziroma prirejanje izidov tekem.

Deseterica igralcev snookerja – biljardu podobne igre z manjšimi kroglami in večjo mizo – se lahko sicer do 20. junija na odločitev krovne zveze pritoži. Nedavni škandal pa ni prvi v svetu tega športa, saj zaradi podobnih kršitev prestajata malce milejšo kazen tudi nekdanja prvaka, 23-letni Yan Bingtao, ki ima prepoved igranja do decembra 2027, ter 26-letni Zhao Xintong, ki se mu suspenz izteče septembra 2024.