29. Festival slovenskega filma: Nove zgodbe Luke Marčetića, Urše Menart, Darka Štanteta ...

Če je organizatorjem Festivala slovenskega filma včasih komaj uspelo uvrstiti en nov celovečerni film na posamezen dan festivala, smo že lani prišli na točko, ko so se gledalci morali odločati, katerega izmed favoritov za vesne si ogledati. Letos je filmov le še več. Organizatorji sicer obljubljajo, da takšnih konfliktov med ključnimi domačimi filmi letos ne bo, še toliko bolj, ker na spored prihaja tudi več filmov, ki so že imeli red­no kinodistribucijo.

Dekle noči Režija: Luka Marčetić Igrajo: Urban Kuntarič, Lara Wolf Završnik Zgodba: Prvi slovenski superjunaški film o mladem kleptomanu, ki spozna nenavadno dekle in ji ukrade kolo, da bi jo bolje spoznal. Prva nagrada na Fantastic Festu v Austinu.

Dva od najbolj »vročih« lanskih, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo in Belo se pere na devetdeset, sta namreč lani preskočila Festival slovenskega filma (FSF) in doživela slovenski premieri na Liffu. Ida bo otvoritveni film letošnjega FSF, vendar bomo v Portorožu videli tudi premiere tistih slovenskih filmov, o katerih se zadnje mesece največ govori.

Vse, kar je narobe s tabo Režija: Urša Menart Igrajo: Anuša Kodelja, Klara Kuk, Matija Vastl Zgodba: Osamljeni ženski se spoznata prek družbenih omrežij, ker ju povezujejo skupne težave, a ko se srečata v živo, je realnost pristnega stika vseeno drugačna. Nominacija arabskih kritikov za najboljši evropski film.

Najbolj pričakovani so tako filmi Luke Marčetića Dekle noči, Urše Menart Vse, kar je narobe s tabo, Darka Štanteta Izgubljeni sin in Jana Cvitkovića Hotel Alkohol. Slednji pride na redni kinospored konec meseca, medtem ko bo na preostale tri treba še čakati. Tekmovalni sklop festivala, ki vključuje celovečerne, srednjemetražne in kratke filme, tako igrane kot dokumentarne, letos obsega kar 73 filmov, od tega kar 15 celovečercev. Manjšinskih koprodukcij je 18, kar kaže na vse večjo mednarodno uveljavljenost slovenskih filmskih producentov in s tem tudi drugih filmskih ustvarjalcev, saj tovrstna sodelovanja zmeraj pomenijo delo za slovenske filmske delavce ali pa so, kot pri dokumentarcu o Delavski svetovalnici Kar je treba storiti, osredotočena na Slovenijo.

Izgubljeni sin Režija: Darko Štante Igrajo: Jure Henigman, Nika Rozman, Timon Šturbej Zgodba: Kriminalist med reševanjem primera sreča odtujenega mlajšega brata in mu poskuša pomagati.

Programska rast Festivala slovenskega filma je posledica osredotočenega razvoja Slovenskega filmskega centra (SFC) pod vodstvom direktorice Nataše Bučar, ki se poslavlja s položaja prav s koncem festivala. Iskanje njenega naslednika je v teku, ampak v času pisanja še ni znano, kdo jo bo nasledil. Še manj je jasna prihodnost FSF in slovenskega filma nasploh, saj je kulturno ministrstvo že takoj napovedalo reze na področju celotne kulture – torej tudi filma. Prav tako še ni nič odločenega glede načrtovanega povezovanja SFC s stu­diem Viba film (ki letos praznuje 70 let) in menda tudi Slovensko kinoteko v prihodnji Slovenski avdiovizualni center. Ta projekt je pripravljala že prejšnja vlada, vendar ga ni izvedla. Nova ga ima v načrtih za letos, kar pa ne pomeni, da se bo kaj tudi zgodilo, saj je večina vlad doslej dokazala, da slovenski film zanje ni prioritetna naloga.

Hotel Alkohol Režija: Jan Cvitković Igrajo: Gregor Baković, Medea Novak, Drago Milinović Zgodba: Alkoholik se na zdravljenju v bolnišnici spoprijatelji z narkomanko in psihičnim bolnikom, nakar se skupaj odpravijo na morje.

Festival slovenskega filma ni zgolj priložnost za projekcije najnovejših celovečercev, temveč predstavlja celoten spekter domače filmske produkcije, vključno s kratkimi in študijskimi, ki pogosto nakazujejo prebojna dela bodočih mojstrov. Zadnja leta še posebej izstopajo animirani filmi, ki izkazujejo vse bolj dovršen študijski program novogoriške akademije umetnosti, tako da upamo, da lanske Zgodbe iz čarobnega vrta ne bodo dolgo izjema in da v prihodnjih letih dobimo še kak celovečerni animirani film. Poleg prikazovanja dosežkov je ključni del festivala tudi strokovni program z delavnicami, predstavitvami in razpravami, ki so namenjene tako filmskim ustvarjalcem kot tistim, ki jih to področje zanima, in pogosto odprejo zanimive vpoglede v svet filma.

Kauniaro – Pleši za ljubezen ali ubij in umri Režija: Tomo Križnar, Bojana Pivk Križnar, Maja Weiss Zgodba: Tomo Križnar se vrača med Nube in skozi film razkriva kulturo, ki je preživela več poskusov genocida. Upornica Režija: Anna M. Bofarull Zgodba: Film predstavlja zgodbo ženske, ki je bila posneta kot žrtev policijskega nasilja med katalonskim referendumom, nakar je postala žrtev kampanje spletnega nasilja.

FSF se bo iztekel v nedeljo, 19. oktobra, s podelitvijo vesen in drugih nagrad. Ob močni letošnji produkciji in dveh lanskih favoritih bodo imele žirije trdo delo. Glavno strokovno žirijo sestavljajo urednica Radia ARS Ingrid Kovač Brus, zagrebški režiser Nebojša Slijepčević, avtor za oskarja nominiranega Mož, ki ni mogel molčati, in slovenska scenaristka in pisateljica Iza Strehar, ki pokrivajo širok spekter zanimanj in pristopov, tako zmagovalec nedvomno ne bo znan pred nedeljo.