36. Liffe: Najbolj odmevni, nebrušeni diamanti in veliki mojstri

Otvoritveni film Liffa bo slovenski, priredba priljubljenega romana Belo se pere na devetdeset, ki pride teden pozneje tudi na red­ni kinospored in bo, kot vse kaže, ena večjih uspešnic leta. Zraven bosta predstavljena še dva domača filma, Zemljo krast Žige Virca in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič, ki je tudi v tekmovalni sekciji Perspektive. Oglejmo si, katerih drugih filmov prav tako ne gre zamuditi na letošnjem Liffu.

Najbolj odmevni

Začnimo z najbolj zvenečimi. Belo se pere na devetdeset ni edini film v sekciji Predpremiere, ki že ima določeno tudi mesto v kinoprogramu in ga bomo torej lahko kmalu ujeli na rednem sporedu. To velja tudi za filme Bugonia režiserja Yorgosa Lanthimosa, Hamnet Chloé Zhao, Otoki Jan-Oleja Gersterja in Oče mati sestra brat Jima Jarmuscha. Ti filmi so pogosto razprodani na Liffu, pozneje pa spregledani, tako da je dobra ideja počakati. Vseeno pa ime sekcije Predpremiere ne pomeni, da vsi ti naslovi tudi zares prihajajo v kino, nekateri se prej znajdejo na TV-sporedu, tako da je za ogled v kinu treba na Liffe. Tukaj so Vikendova priporočila.

Ni druge izbire

Režija: Park Chan-wook

Režiser kultnega Starega se vrača s še eno zgodbo o moralni sivini, ki je tako temna, da bi jo lahko rezal s škarjami. Ali pa s sekiro. Glavni junak izgubi službo, ki mu je pomenila vse, in se v iskanju nove začne zatekati k dobesednemu odstranjevanju konkurence.

Mati

Režija: Teona Strugar Mitevska

Naslovna mati je Mati Terezija, a to ni poštirkana biografija, saj je avtorica pred tem posnela kontroverzne filme Kako sem ubil svetnika, Bog obstaja, ime ji je Petrunija in Najsrečnejši človek na svetu. V glavni vlogi Noomi Rapace (Dekle z zmajskim tatujem, Prometej).

Zadnji viking

Režija: Anders Thomas Jensen

Danski smisel za humor je nekaj posebnega in čeprav gre včasih v izredno temačne smeri, sta režiser Jensen in glavni igralec Mads Mikkelsen že z Jezdeci pravice dokazala, da je v njem prostor tudi za človečnost in družbeno pravico. Z Zadnjim vikingom kaže, da gresta korak naprej.

Umri, ljubezen moja

Režija: Lynne Ramsay

Lynne Ramsay spada med najboljše živeče filmske ustvarjalce, a njeni filmi so tako surovi in neposredni, da je treba zbrati pogum za ogled. To velja še toliko bolj za aktualni film, zgodbo o ženski, ki se bori s poporodno depresijo. V glavnih vlogah Jennifer Lawrence in Robert Pattinson.

Nebrušeni diamanti

Jedro festivala je sekcija Perspektive, v kateri se deset prvencev (oz. drugih filmov) perspektivnih režiserjev poteguje za glavno nagrado festivala, vodomec. Če v izboru Predpremier ali sekcije Kralji in kraljice lahko pričakujemo izpiljene presežke svetovne kinematografije, se tu skrivajo nebrušeni diamanti.

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

Režija: Ester Ivakič

Film resda pride na kinospored takoj po Liffu, a gre za presežek, ki ga je posebej izpostavil tudi programski direktor festivala Simon Popek. Film prepleta odraščanje v osemdesetih v Prekmurju s folkloro, magičnim realizmom in izvirno estetiko.

Hudič kadi

Režija: Ernesto Martinez Bucio

Mehiški film je kombinacija žanrov in pristopov. Zgodba prikazuje skupino otrok, ki so vse bolj izgubljeni, ko se starša ne vrneta domov in so prepuščeni v oskrbo babice, ta pa je zaradi duševnih težav vse bolj odsotna.

Če bi imela noge, bi te brcnila

Režija: Mary Bronstein

Drama o ženski, ki se ji življenje dobesedno sesuva (zruši se ji streha), medtem ko se trudi biti dobra psihoterapevtka, je že prejel več nagrad, med drugim srebrnega medveda v Berlinu za glavno igralko Rose Byrne (Dek­liščina, Možje X), ki se ji najbrž obeta nominacija za oskarja.

Napetost velikih mojstrov

Sekcija Kralji in kraljice predstavlja filme uveljavljenih avtorjev, ki pa še nimajo distribucije in je torej festival najverjetneje edina priložnost, da jih vidimo v kinu. Letos vključuje več presežkov, med drugim film večkrat­nih zmagovalcev Cannesa, belgijskih bratov Dardenne, z novo socialno dramo, a mi smo izbrali trilerje.

Vodja operacije

Režija: Kelly Reichardt

Kelly Reichardt je ena bolj zanimivih ameriških neodvisnih avtoric in letos ji je po­svečena sekcija Retro. Novi film o človeku, ki (slabo) načrtuje rop muzeja, se krasno vklopi v njen širši opus.

Tajni agent

Režija: Kleber Mendonça Filho

Glede na kritike si film lahko obeta več nominacij za oskarje in ni težko videti, zakaj. Zgodba o begu pred življenjem v diktaturi je žal spet aktualna, skoraj triurni film pa bojda napet od začetka do konca.

Primer 137

Režija: Dominik Moll

Režiser Dominik Moll je pred tremi leti s filmom Dvanajstega ponoči pobral vse glavne cezarje, ko je prikazal policijsko preiskavo grozljivega zločina. To pot se postavi na drugo stran, saj pod drobnogled vzame preiskavo policijskega nasilja nad protestniki.

Vsak izbor filmov z Liffa je zgolj približek približka, saj festival prikaže toliko tako raz­novrstnih filmov, da ni mogoče omeniti vseh, ki bi si to zaslužili. Če imate otroke, jih vsekakor peljite na katerega od filmov iz sekcije Kinobalon, vsako leto je izjemen nabor kratkih filmov, za sprostitev pa priporočamo sekcijo Aleluja, zabušant sem, ki proslavlja bisere iz zakladnice filmov o zabušantih.