    Vikend

    36. Liffe: Najbolj odmevni, nebrušeni diamanti in veliki mojstri

    Začenja se Liffe, ki prinaša v slovenske kinematografe najbolj odmevne filmske naslove. Letošnji nabor vključuje zmagovalce iz Cannesa, Toronta in Benetk.
    Belo se pere na debvetdeset bo otvoritveni film Liffa. FOTO: Fivia
    Galerija
    Belo se pere na debvetdeset bo otvoritveni film Liffa. FOTO: Fivia
    Igor Harb
    12. 11. 2025 | 09:00
    6:43
    A+A-

    Otvoritveni film Liffa bo slovenski, priredba priljubljenega romana Belo se pere na devetdeset, ki pride teden pozneje tudi na red­ni kinospored in bo, kot vse kaže, ena večjih uspešnic leta. Zraven bosta predstavljena še dva domača filma, Zemljo krast Žige Virca in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič, ki je tudi v tekmovalni sekciji Perspektive. Oglejmo si, katerih drugih filmov prav tako ne gre zamuditi na letošnjem Liffu.

    Najbolj odmevni

    Začnimo z najbolj zvenečimi. Belo se pere na devetdeset ni edini film v sekciji Predpremiere, ki že ima določeno tudi mesto v kinoprogramu in ga bomo torej lahko kmalu ujeli na rednem sporedu. To velja tudi za filme Bugonia režiserja Yorgosa Lanthimosa, Hamnet Chloé Zhao, Otoki Jan-Oleja Gersterja in Oče mati sestra brat Jima Jarmuscha. Ti filmi so pogosto razprodani na Liffu, pozneje pa spregledani, tako da je dobra ideja počakati. Vseeno pa ime sekcije Predpremiere ne pomeni, da vsi ti naslovi tudi zares prihajajo v kino, nekateri se prej znajdejo na TV-sporedu, tako da je za ogled v kinu treba na Liffe. Tukaj so Vikendova priporočila.

    Ni druge izbire

    Režija: Park Chan-wook

    Režiser kultnega Starega se vrača s še eno zgodbo o moralni sivini, ki je tako temna, da bi jo lahko rezal s škarjami. Ali pa s sekiro. Glavni junak izgubi službo, ki mu je pomenila vse, in se v iskanju nove začne zatekati k dobesednemu odstranjevanju konkurence.

    Mati

    Režija: Teona Strugar Mitevska

    Naslovna mati je Mati Terezija, a to ni poštirkana biografija, saj je avtorica pred tem posnela kontroverzne filme Kako sem ubil svetnika, Bog obstaja, ime ji je Petrunija in Najsrečnejši človek na svetu. V glavni vlogi Noomi Rapace (Dekle z zmajskim tatujem, Prometej).

    Zadnji viking

    Režija: Anders Thomas Jensen

    Danski smisel za humor je nekaj posebnega in čeprav gre včasih v izredno temačne smeri, sta režiser Jensen in glavni igralec Mads Mikkelsen že z Jezdeci pravice dokazala, da je v njem prostor tudi za človečnost in družbeno pravico. Z Zadnjim vikingom kaže, da gresta korak naprej.

    Umri, ljubezen moja

    Režija: Lynne Ramsay

    Lynne Ramsay spada med najboljše živeče filmske ustvarjalce, a njeni filmi so tako surovi in neposredni, da je treba zbrati pogum za ogled. To velja še toliko bolj za aktualni film, zgodbo o ženski, ki se bori s poporodno depresijo. V glavnih vlogah Jennifer Lawrence in Robert Pattinson.

    Nebrušeni diamanti

    Jedro festivala je sekcija Perspektive, v kateri se deset prvencev (oz. drugih filmov) perspektivnih režiserjev poteguje za glavno nagrado festivala, vodomec. Če v izboru Predpremier ali sekcije Kralji in kraljice lahko pričakujemo izpiljene presežke svetovne kinematografije, se tu skrivajo nebrušeni diamanti.

    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

    Režija: Ester Ivakič

    Film resda pride na kinospored takoj po Liffu, a gre za presežek, ki ga je posebej izpostavil tudi programski direktor festivala Simon Popek. Film prepleta odraščanje v osemdesetih v Prekmurju s folkloro, magičnim realizmom in izvirno estetiko.

    Hudič kadi

    Režija: Ernesto Martinez Bucio

    Mehiški film je kombinacija žanrov in pristopov. Zgodba prikazuje skupino otrok, ki so vse bolj izgubljeni, ko se starša ne vrneta domov in so prepuščeni v oskrbo babice, ta pa je zaradi duševnih težav vse bolj odsotna.

    Če bi imela noge, bi te brcnila

    Režija: Mary Bronstein

    Drama o ženski, ki se ji življenje dobesedno sesuva (zruši se ji streha), medtem ko se trudi biti dobra psihoterapevtka, je že prejel več nagrad, med drugim srebrnega medveda v Berlinu za glavno igralko Rose Byrne (Dek­liščina, Možje X), ki se ji najbrž obeta nominacija za oskarja.

    Napetost velikih mojstrov

    Sekcija Kralji in kraljice predstavlja filme uveljavljenih avtorjev, ki pa še nimajo distribucije in je torej festival najverjetneje edina priložnost, da jih vidimo v kinu. Letos vključuje več presežkov, med drugim film večkrat­nih zmagovalcev Cannesa, belgijskih bratov Dardenne, z novo socialno dramo, a mi smo izbrali trilerje.

    Vodja operacije

    Režija: Kelly Reichardt

    Kelly Reichardt je ena bolj zanimivih ameriških neodvisnih avtoric in letos ji je po­svečena sekcija Retro. Novi film o človeku, ki (slabo) načrtuje rop muzeja, se krasno vklopi v njen širši opus.

    Tajni agent

    Režija: Kleber Mendonça Filho

    Glede na kritike si film lahko obeta več nominacij za oskarje in ni težko videti, zakaj. Zgodba o begu pred življenjem v diktaturi je žal spet aktualna, skoraj triurni film pa bojda napet od začetka do konca.

    Primer 137

    Režija: Dominik Moll

    Režiser Dominik Moll je pred tremi leti s filmom Dvanajstega ponoči pobral vse glavne cezarje, ko je prikazal policijsko preiskavo grozljivega zločina. To pot se postavi na drugo stran, saj pod drobnogled vzame preiskavo policijskega nasilja nad protestniki.

    Vsak izbor filmov z Liffa je zgolj približek približka, saj festival prikaže toliko tako raz­novrstnih filmov, da ni mogoče omeniti vseh, ki bi si to zaslužili. Če imate otroke, jih vsekakor peljite na katerega od filmov iz sekcije Kinobalon, vsako leto je izjemen nabor kratkih filmov, za sprostitev pa priporočamo sekcijo Aleluja, zabušant sem, ki proslavlja bisere iz zakladnice filmov o zabušantih.

    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Ribnica

    Napadalec na ribniškega župana že na prostosti

    Mladoletnik naj bi se s pajdašema s pestmi spravil nad ribniškega župana.
    Aleksander Brudar 11. 11. 2025 | 16:55
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Cinkarna z rastjo dobička a pred težkim obdobjem

    Celjski proizvajalec pigmenta se kljub carinski zaščiti sooča s presežno ponudbo iz Kitajske
    Karel Lipnik 12. 11. 2025 | 11:44
    Kultura  |  Knjiga
    Mladinska literatura

    Katere knjige prejmejo letošnja priznanja Zlata hruška?

    Strokovna komisija je med stotimi knjigami izbrala tri, ki mlade bralce spodbujajo k razmišljanju, domišljiji in kritičnem pogledu na svet.
    12. 11. 2025 | 11:35
    Šport  |  Košarka
    Tekma All Star

    Dončić, Jokić, Antetokounmpo, Wembanyama v isti ekipi

    Tekma vseh zvezd v ligi NBA bo februarja potekala z novim formatom ZDA proti ostalemu svetu. Pred finalom mini turnir.
    Peter Zalokar 12. 11. 2025 | 11:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Nizozemski arhitekti ustvarili fasado, ki posnema pletenine

    Nizozemski arhitekturni biro Studio RAP je fasado hiše v središču Amsterdama oblekel s keramičnimi ploščicami, izdelanimi s 3D-tehniko.
    12. 11. 2025 | 11:00
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Gosta megla pomagala ruskim enotam pri vdoru v mesto Pokrovsk

    Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek ruskih vojakov na motorjih, ki se vozijo v strateško pomembni Pokrovsk.
    12. 11. 2025 | 10:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novice  |  Svet
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
