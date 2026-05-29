Aleksandra April, zmagovalka Kmetije: Nagrada bo šla za najem kmetije

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Aleksandra na začetku šova ni veljala za favoritinjo, saj so jo obkrožali sotekmovalci, ki so v šov vstopili že z vnaprej zamišljenimi taktikami in načrti. Prav to, da ni veliko taktizirala, je tekmecem dajalo občutek, da ni nevarna, njihovo podcenjevanje pa ji je odprlo vrata do zmage in nagrade, ki ji bo zagotovo prišla prav. Aleksandra nam je zaupala nekaj vtisov iz šova in načrte z nagrado.
Pred vstopom me je bilo najbolj strah, da v hiši ne bo tekoče vode in elektrike. Čeprav vode v kuhinji v hlevu ni bilo, pa je bila v hiši, tako da sem si ob prihodu na posestvo, ki ga poznam iz prejšnjih sezon šova Kmetija, zelo oddahnila. Udobje sem najbolj pogrešala pri spanju brez jogija na trdi slami, in to ob bolečih mišicah in izmučenosti od dnevne vročine – zelo dolgo je bilo namreč izjemno vroče. Pogrešala sem tudi mir v kopalnici, saj je bil vedno nekdo zraven, prhanje v hlevu na prostem je bilo prav tako nerodno in toplo vodo sem imela v vsem času morda le sedemkrat. V mislih pa sem imela tudi udobje telefona in interneta. Vsako sporočilo, ki sem ga recimo pozabila, mi je vzelo petnajst minut pešačenja po posestvu, doma pa bi to osebo pač poklicala po telefonu. Telefon sem pogrešala tudi takrat, ko sem želela komu pokazati kakšno sliko. So mi pa zelo manjkale informacije z interneta. Prav tako je manjkalo sadje, saj sem na posestvu našla edino divje jagode. Tedenske naloge so bile v tisti vročini ubijalske, Franci pa kot vodja ni popuščal.
Šov Kmetija sem prejšnja leta bolj malo spremljala, sem si pa zadnji dve Kmetiji ogledala in se nato odločila, da se prijavim. Ko gledaš doma, si predstavljaš, da imajo tekmovalci dva dni na teden pavzo. V resnici pavze ni, ampak je delo vsak dan od začetka do konca. Končalo se je le, če smo kdaj predčasno naredili nalogo. Je precej težje, kot si sploh lahko zamislite. Spati na slami, ki se spremeni v dilo. Ne glede na to, s čim vse si posprejal naokoli, še vedno ti vse mrgoli okoli glave in ti leze po vzglavniku. Lahko si samo srečen, da imaš čepke za ušesa in da si tako utrujen, da zaspiš, še preden glavo položiš na vzglavnik. Najbolj pa me je presenetilo obnašanje nekaterih ljudi. Ti ljudje niso takšni postali zaradi igre, ampak so takšni preprosto po naravi. Šov je le pokazal njihov pravi obraz, ki je žal odraz naše današnje družbe in mladine, ki smo jo vzgojili.
Pred vstopom nisem gradila zapletenih strategij, saj mislim, da sem se na šov osebnostno dobro pripravila. Preprosto sem prevzela misel, da sem na delovnih počitnicah, polnih izzivov. In v okolju, kjer sem se znašla, sem se morala čim prej prilagoditi, izzive pa hitro reševati.
Zdelo se mi je precej iluzorno, da bi pri vseh teh močnih, prebrisanih in taktik polnih moških lahko zmagala ženska. Druženje s puncami je bilo dolgoročno nemogoče. Če ne bi bilo ljubezenskih zapletov, bi mogoče še šlo.
Najbolj pa me je presenetilo obnašanje nekaterih ljudi. Ti ljudje niso takšni postali zaradi igre, ampak so takšni preprosto po naravi. Šov je le pokazal njihov pravi obraz, ki je žal odraz naše današnje družbe in mladine, ki smo jo vzgojili.
Imela sem srečo, kajti reševalo me je ravno to, kar me je ogrožalo – močni sotekmovalci. V šovu me je razočaral Mark. Ko je odšel iz arene, sem o njem imela zelo dobro mnenje, zdaj tega ne morem trditi. Prav zares pa so bile zame največje razočaranje goljufije in kraje, ki so se dogajale na posestvu.
Sama bi raje videla, da določenih reakcij ne bi pokazala in bi čustva skrila, saj mi to v življenju prinaša več minusov kot plusov. Vendar mi to preprosto ne gre, čeprav se vedno znova prepričujem, da moram empatijo pustiti ob strani, ker mi dela škodo, ko se tako iskreno veselim nečesa. Kar pa se solz tiče, mislim, da tudi psihična in fizična utrujenost igra veliko vlogo. Če nisi tam, si ne moreš predstavljati.
Sodelujem z zvezo Sonček, društvom za cerebralno paralizo, obiščem jih dvakrat na teden kot prostovoljka, kar izpolnjuje moj »sindrom Matere Terezije«. Hkrati pa intenzivno raziskujem trg, pripravljam material in zbiram vse potrebno, da zaženem svoj lastni posel. Če mi morda ostane še kaj časa, grem v Center Morje na slikanje z akrilnimi in oljnimi barvami.
Seveda, stike redno ohranjam s Francijem, Dejanom in Žigom, z drugimi sem se mogoče slišala enkrat ali dvakrat. Nikoli pa nisem komunicirala z Urško, Karmen in Gregom.
Takoj, ko se vse skupaj malo pomiri, bom šla na tečaj in pridobila status kmeta, kar mi bo omogočilo najem kmetije. Do takrat bom delala, kot da nagrade še nisem dobila. Ko bo čas, pa si bom izpolnila željo. Sicer je bila pri meni igra jasna: ali uspe ali pa ne. Kupovanje glasov z obljubami deluje, kot da si precej obupan. Sama sem dosegla več, kot sem pričakovala, že s tem, da sem bila v finalu.
Razen šova Kmetija za zdaj nisem našla primernega šova, v katerem bi se sploh še videla kot tekmovalka. Izkušnja je bila zelo simpatična. Sama misel, da je v današnjem času mogoče ljudi tako izolirati od zunanjega sveta, pa je prav fascinantna.
Komentarji