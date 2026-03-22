Aleksej Ivačič Kolar: Zabavno je, če te spremlja kosmat prevarant

Druščina šnofkov so Julija, Janja, Vito in Niko, stari so od štiri do devet let, dogodivščine pa se začnejo, ko se v leseno hišico zraven njihove kmetije naselita kuža Polaris in njegov lastnik Aleksej Ivačič Kolar. Alekseja sicer poznamo tudi po glasbeni karieri, na Emi se je predstavil z imenom PolarAce, zdaj pa nam je več povedal o prihajajoči seriji.
Ja, to bi bila precej napeta bitka. Verjetno ni nobeden od naju bolj slaven od drugega, ker se povsod pojavljava skupaj. Mogoče jaz malo bolj, ker imam še glasbeno kariero. (smeh) Je pa res, da si Poja vsi zapomnijo veliko bolje kot mene.
Ja, seveda, psi so ustvarjeni za mentalno podporo. Otroci so Poja ves čas božali in se z njim igrali. Vse druge je ponavadi nasmejal s kakšno potegavščino. Mene pa tako ali tako vedno sprošča. No, razen ko me ves ljubi dan prosjači s frizbijem.
Pomanjkanje koncentracije je precej velik problem, s katerim se spopadajo vse generacije, ampak otroci so seveda najbolj ogroženi. Lepo pa je videti, da danes večina staršev svoje otroke že oddaljuje od kratkih videoposnetkov.
Uf, teh je pa veliko. Ampak še najbolj se spomnim snemalnega dne, ko je res močno deževalo. Takrat smo pravzaprav že obupali nad snemanjem, ampak potem sem se sezul in sva šla s Pojem malo plesat na dež. Tako je nastal eden od kadrov za uvodno špico.
Moja mama je učiteljica razrednega pouka, tako da jo Po večkrat pospremi v šolo. Ideja za serijo pa je prišla od najboljše urednice Anke Bogataj. Ona si je izmislila celotno oddajo. Drugi smo jo samo uresničili.
Psi so res zlate živali. Dajejo ti brezpogojno ljubezen in ti polepšajo čisto vsak dan. Ampak še vedno niso za vsakogar. Potrebujejo ogromno pozornosti in skrbi. Tako kot otroci. Sploh se mi zdi pomembno, da če nekdo namerava posvojiti psa, izbere sebi primerno pasmo – majhno, veliko, aktivno, crkljivo – in pri tem pazi bolj na značaj in potrebe psa kot na primer na njegov videz. Ljubljenčki so res velika obveza, ki pa se stokrat poplača.
Polaris še ni postal terapevt, je pa na zelo dobri poti. Ker sem sam komaj pred kratkim postal polnoleten, se je moja mama odločila, da gre ona s Pojem na izpit za terapevte. Po je seveda odlično opravil vse teste in je zdaj pripravnik. Mene pa čaka šola za terapijo jeseni. Seveda sva bila s Pojem že na več dobrodelnih dogodkih, kot je bil na primer koncert za deklico Sio. Sam pa tudi rad nastopam v domovih za upokojence, večkrat sem obiskal Cirius Kamnik. Prostovoljstvo mi da iskrico življenja. Po vsakem dobrodelnem dejanju se počutim bolj živega, ker me nasmehi tistih, ki jim pomagam, napolnijo.
Spomnim se, da sem rad gledal Firbcologe in Studio Kriškraš. Ampak daleč najraje pa sem imel Divja brata Kratt. Ta risanka me je popolnoma navdušila nad živalmi in mislim, da sem vse epizode pogledal najmanj trikrat. Spomnim se, da mi jih mami pozneje ni več pustila gledati, razen če sem jih gledal v angleščini in se s tem tudi učil.
Ja, pomanjkanje koncentracije je precej velik problem, s katerim se spopadajo vse generacije, ampak otroci so seveda najbolj ogroženi. Lepo pa je videti, da danes večina staršev svoje otroke že oddaljuje od kratkih videoposnetkov. Tudi moji šnofki so me prijetno presenetili. Med snemanjem smo bili ves dan zunaj v naravi in niti malo nam ni bilo dolgčas. Zato je tudi nastala oddaja Šnofki. Da otrokom pokažemo, kako zanimiva in zabavna je lahko narava.
Ja, še vedno ustvarjam glasbo pod umetniškim imenom PolarAce. Trenutno je moj cilj priti na festival Melodije morja in sonca. Sem pa začel peti tudi v bendu Emona, v katerem s prijatelji ustvarjamo novo slovensko pop rock glasbo. Še vedno je moj glavni cilj z glasbo povezati svet.
Ravnokar sem preposlušal lanski album Jacoba Collierja in moram reči, da mi je res všeč. Moj najljubši bend do zdaj je AJR. Na slovenski sceni pa največ poslušam Mi2 in Siddharto.
Jeseni bom šel na FMF, in sicer smer fizika. Ja, vem, da je to popolnoma nasprotno mojemu umetniškemu načinu življenja, ampak me fizika močno zanima.
Najbolj upam, da sem jih navdušil za samo dogodivščino in druženje s prijatelji v naravi. Sicer pa mislim, da oboje. Naj slišijo, kako zabavno je peti in igrati. Če te ob tem spremlja kosmat prevarant, pa še toliko bolje.
