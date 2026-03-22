    Aleksej Ivačič Kolar: Zabavno je, če te spremlja kosmat prevarant

    Zadnjo marčevsko soboto zjutraj bodo na TVS premierno predvajali prvega od dvanajstih delov nove otroške pustolovščine Šnofki. Aleksej Ivačič Kolar je mladi glasbenik, ki se priseli med Šnofke ...
    »Če nekdo namerava posvojiti psa, naj izbere sebi primerno pasmo – majhno, veliko, aktivno, crkljivo – in pri tem pazi bolj na značaj in potrebe psa kot na primer na njegov videz. Ljubljenčki so res velika obveza, ki pa se stokrat poplača,« pravi Aleksej Ivačič Kolar. FOTO: Katja Kodba. 
    T. R.
    22. 3. 2026 | 07:00
    7:47
    A+A-

    Druščina šnofkov so Julija, Janja, Vito in Niko, stari so od štiri do devet let, dogodivščine pa se začnejo, ko se v leseno hišico zraven njihove kmetije naselita kuža Polaris in njegov lastnik Aleksej Ivačič Kolar. Alekseja sicer poznamo tudi po glasbeni karieri, na Emi se je predstavil z imenom PolarAce, zdaj pa nam je več povedal o prihajajoči seriji.

    S kužkom Polarisom sta skupaj stala že na odru oddaje Slovenija ima talent, zdaj nastopata v otroški seriji. Kateri od vaju je torej bolj slaven, vi ali Po?

    Ja, to bi bila precej napeta bitka. Verjetno ni nobeden od naju bolj slaven od drugega, ker se povsod pojavljava skupaj. Mogoče jaz malo bolj, ker imam še glasbeno kariero. (smeh) Je pa res, da si Poja vsi zapomnijo veliko bolje kot mene.

    Verjetno je pasja družba sprostila vse na snemanju, zlasti otroke?

    Ja, seveda, psi so ustvarjeni za mentalno podporo. Otroci so Poja ves čas božali in se z njim igrali. Vse druge je ponavadi nasmejal s kakšno potegavščino. Mene pa tako ali tako vedno sprošča. No, razen ko me ves ljubi dan prosjači s frizbijem.

    Pomanjkanje koncentracije je precej velik problem, s katerim se spopadajo vse generacije, ampak otroci so seveda najbolj ogroženi. Lepo pa je videti, da danes večina staršev svoje otroke že oddaljuje od kratkih videoposnetkov.

    Se spomnite kake posebej zabavne anekdote s snemanja?

    Uf, teh je pa veliko. Ampak še najbolj se spomnim snemalnega dne, ko je res močno deževalo. Takrat smo pravzaprav že obupali nad snemanjem, ampak potem sem se sezul in sva šla s Pojem malo plesat na dež. Tako je nastal eden od kadrov za uvodno špico.

    Tudi sicer s Polarisom rada obiščeta kakšno osnovno šolo, od kod pa je prišla ideja za serijo?

    Moja mama je učiteljica razrednega pouka, tako da jo Po večkrat pospremi v šolo. Ideja za serijo pa je prišla od najboljše urednice Anke Bogataj. Ona si je izmislila celotno oddajo. Drugi smo jo samo uresničili.

    S Polarisom sta nerazdruž­ljiva, njemu gredo tudi zasluge, da ste potem, ko ste pri štirinajstih izvedeli za diagnozo sladkorne bolezni tipa 1, našli optimizem in voljo za ustvarjan­je. Dobrega vpliva živali na bolne, starejše ali osamljene seveda ne moremo zanikati, kaj bi vi svetovali nekomu, ki okleva, ali naj si omisli ljubljenčka?

    Psi so res zlate živali. Dajejo ti brezpogojno ljubezen in ti polepšajo čisto vsak dan. Ampak še vedno niso za vsakogar. Potrebujejo ogromno pozornosti in skrbi. Tako kot otroci. Sploh se mi zdi pomembno, da če nekdo namerava posvojiti psa, izbere sebi primerno pasmo – majhno, veliko, aktivno, crkljivo – in pri tem pazi bolj na značaj in potrebe psa kot na primer na njegov videz. Ljubljenčki so res velika obveza, ki pa se stokrat poplača.

    Šnofki bodo na sporedu ob sobotah ob ob 8.40 zjutraj. FOTO: TVS.
    Polaris je pred kratkim postal terapevtski pes, z njim si želite izvajati tudi terapevt­ske delavnice v bolnišnicah, vrtcih in različnih izobraževalnih ustanovah za otroke. Kaj vam daje prostovoljstvo?

    Polaris še ni postal terapevt, je pa na zelo dobri poti. Ker sem sam komaj pred kratkim postal polnoleten, se je moja mama odločila, da gre ona s Pojem na izpit za terapevte. Po je seveda odlično opravil vse teste in je zdaj pripravnik. Mene pa čaka šola za terapijo jeseni. Seveda sva bila s Pojem že na več dobrodelnih dogodkih, kot je bil na primer koncert za deklico Sio. Sam pa tudi rad nastopam v domovih za upokojence, večkrat sem obiskal Cirius Kamnik. Prostovoljstvo mi da iskrico življenja. Po vsakem dobrodelnem dejanju se počutim bolj živega, ker me nasmehi tistih, ki jim pomagam, napolnijo.

    Šnofki so otroška serija, katere serije pa ste vi radi gledali kot otrok?

    Spomnim se, da sem rad gledal Firbcologe in Studio Kriškraš. Ampak daleč najraje pa sem imel Divja brata Kratt. Ta risanka me je popolnoma navdušila nad živalmi in mislim, da sem vse epizode pogledal najmanj tri­krat. Spomnim se, da mi jih mami pozneje ni več pustila gledati, razen če sem jih gledal v angleščini in se s tem tudi učil.

    Marsikje slišimo, da mladi izgubljajo zanimanje za linearno televizijo in da jih zaradi kratkih videoposnetkov na spletu tudi marsikaj hitro začne dolgočasiti. Kaj menite vi? Kaj opažate pri svoji generaciji in kaj pri mlajših, s katerimi ste bili v stiku tudi zaradi snemanja serije?

    Ja, pomanjkanje koncentracije je precej velik problem, s katerim se spopadajo vse generacije, ampak otroci so seveda najbolj ogroženi. Lepo pa je videti, da danes večina staršev svoje otroke že oddaljuje od kratkih video­posnetkov. Tudi moji šnofki so me prijetno presenetili. Med snemanjem smo bili ves dan zunaj v naravi in niti malo nam ni bilo dolgčas. Zato je tudi nastala oddaja Šnofki. Da otrokom pokažemo, kako zanimiva in zabavna je lahko narava.

    »Prostovoljstvo mi da iskrico življenja. Po vsakem dobrodelnem dejanju se počutim bolj živega, ker me nasmehi tistih, ki jim pomagam, napolnijo,« pravi mladi glasbenik. FOTO: Katja Kodba. 
    Poznamo vas tudi kot glasbenika, igrate kitaro, videli smo vas v šovu Slovenija ima talent in na lanski Emi. Kakšni so načrti za glasbeno ustvarjanje naprej?

    Ja, še vedno ustvarjam glasbo pod umetniškim imenom PolarAce. Trenutno je moj cilj priti na festival Melodije morja in sonca. Sem pa začel peti tudi v bendu Emona, v katerem s prijatelji ustvarjamo novo slovensko pop rock glasbo. Še vedno je moj glavni cilj z glasbo povezati svet.

    Kaj sami najraje poslušate?

    Ravnokar sem preposlušal lanski album Jacoba Collierja in moram reči, da mi je res všeč. Moj najljubši bend do zdaj je AJR. Na slovenski sceni pa največ poslušam Mi2 in Siddharto.

    Končujete tudi srednjo šolo, kam vas bo naprej peljala pot izobraževanja, na katero fakulteto boste šli jeseni?

    Jeseni bom šel na FMF, in sicer smer fizika. Ja, vem, da je to popolnoma nasprotno mojemu umetniškemu načinu življenja, ampak me fizika močno zanima.

    Za konec še: ste otroke v seriji bolj navdušili za glasbo – petje ali igranje inštrumenta – ali za to, da so staršem doma predlagali, da bi si omislili kužka?

    Najbolj upam, da sem jih navdušil za samo dogodivščino in druženje s prijatelji v naravi. Sicer pa mislim, da oboje. Naj slišijo, kako zabavno je peti in igrati. Če te ob tem spremlja kosmat prevarant, pa še toliko bolje.

