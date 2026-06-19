Alenka Godec: Lahko je največji silak, a zame je samo en majhen slabič

Leta 1966 je Berta Ambrož kot prva slovenska predstavnica zastopala Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije v Luksemburgu. Zapela je pesem Brez besed. Šestdeset let pozneje je Alenka Godec to skladbo uvrstila v izbor za svoj tretji album iz serije So najlepše pesmi že napisane.

TVOJE JUTRO

Optimalno je jutro, ki se začne ne prezgodaj in z že malo ohlajeno kavo, ki me čaka na nočni omarici. Ja, mož me je razvadil, hihihi. Potem pa priprave na prvi jutranji sprehod s kužkoma, na poti pa še en postanek v bližnjem lokalu, kjer mene in moji psički vedno sprejmejo odprtih rok in z nasmehom. Neoptimalno se začne prezgodaj zjutraj, v paniki, še huje, če zmanjka časa za prvo kavo.

DANES BO SREČEN DAN

Hm, včasih res slutim, da bo lušten dan, ampak ponavadi je še lepši, kadar tega ne pričakujem. Nazadnje me je prijetno presenetil lep odziv na videospot pesmi Brez besed … Upala sem, da bo tako, ampak v današnjih časih je marsikaj težko predvideti.

Ampak z vsemi, tudi spremembami na glasbenem področju, se nekako lahko sprijaznim, težje se mi je sprijazniti z dejstvom, da ljudje postajajo vedno bolj egoistični, izgub­lja se empatija, človečnost.

GREMO NA MORJE

Uf, pri nas že nekaj časa, pravzaprav odkar je sin odrasel,

nimamo klasičnih dopustov. Z možem se bolj hipno in glede na vreme odločava za krajše oddihe. Večinoma so prilagojeni našima psičkama, kadar pa ima sin možnost, da pre­vzame skrb zanju, se rada odpraviva kam z motorjem.

VLAK, KI MI POVRNE ČAS

Z vlakom sem se peljala ravno na snemanju videospota za pesem Gremo na morje, ki bo na tretji plošči priredb. In to še s tistim starim, rdečim, ki so ga zelo kmalu zatem umaknili iz prometa. Bila je bolj kratka »fura«, šli smo iz Ljubljane v Škofjo Loko in nazaj. V Škofji Loki smo tudi posneli nekaj kadrov na postaji.

Alenka Godec. FOTO: Ivo Pogorelčnik

POGUM

Saj ne vem, ali sem ravno pogumen človek … meni je težko že pogledati navzdol s kakšne pretirane višine, saj me adrenalin ne navdušuje. Se mi pa zdi, da premorem kar nekaj poguma, kadar se je treba postaviti za šibkejše – pa naj gre za ljudi ali živali. Takrat mi je vseeno, kdo stoji nasproti mene. Lahko je največji silak, pa bo v tistem trenutku zame samo en majhen slabič.

TI SI MOJA ROŽA

Zelo rada imam travniško cvetje, ampak bolj na po­gled od daleč, saj mi nagaja seneni nahod. Sicer pa imam rada različno cvetje in sem vesela vsake rožice, ki jo prejmem v dar.

NE BOM POZABIL NA STARE ČASE

Časi so se na splošno zelo spremenili in nisem si mislila, da bom doživela take preobrate na vseh področjih. Ampak z vsemi, tudi spremembami na glasbenem področju, se nekako lahko sprijaznim, težje se mi je sprijazniti z dejstvom, da ljudje postajajo vedno bolj egoistični, izgub­lja se empatija, človečnost. Tega se mi zdi, da je bilo včasih resnično več.

NERODNA PESEM

Ravno na prvi nastop sem pozabila vzeti salonarje in sem morala imeti obute kavbojske škornje, v katerih sem prišla na nastop. No, monitorji so za silo skrili to napako.

BREZ BESED

Kužki zame ne potrebujeta besed, vse mi povesta z očmi, z obnašanjem in zelo dobro ju razumem, hihi. Pa z najbližjimi je podobno – brez besed vemo, da se imamo neskončno radi. A si to vseeno radi tudi povemo. Vsak dan znova! Pa nekaj res krasnih prijateljev, prijateljic imam, s katerimi smo na isti valovni dolžini. Te vezi so najlepše, pa tako preproste, lepe in trdne!

NAJLEPŠE PESMI

Rada poslušam raznovrstno glasbo. Glasbo, ki mi nekaj pove, ki v meni vzbudi zadovoljstvo, me poboža, pomiri ali pa spodbudi k miganju. Svoje pesmi imam rada, saj sem jih posnela prav zato, ker so mi bile všeč že na prvo poslušanje osnutkov. Saj bi se našla kakšna, ki morda ni čisto po mojem okusu, a tudi to spada k ustvarjan­ju – šola življenja, v kateri se srečujemo s takimi in drugačnimi izzivi.

SI ŠE JEZNA NAME

Od nekdaj me jezijo zlobni, arogantni, primitivni, vsevedni ljudje. Takih je veliko na spletu, kjer so dobili čisto preveč prostora. A to so neznanci. Seveda me razjezi tudi kdo od bližnjih, a z leti, predvsem pa s pomočjo ljubezni in razumevanja znam to oviro preskočiti zelo hitro.