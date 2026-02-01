Alenka Tetičkovič: Romantika je v majhnih stvareh, smešnih stvareh

»Predstava kljub komičnim situacijam izraža grenkobo življenja osamljenih ljudi, ki se je vsak na svoj način boji in si jo želi tako ali drugače osmisliti, čim bolj iskreno, pa čeprav je to velikokrat naivno ali morda, kot rečemo, tudi trčeno, odštekano. Mislim, da so liki v predstavi vsak po svoje ogledalo naših življenj ali vsaj njihovih delčkov, ki jih skrivamo pred drugimi in velikokrat tudi pred sabo. Za vsako bol pa Cvetka raste,« razmišlja članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana Alenka Tetičkovič pred premiero komedije Iščem moža, ki bo od 6. februarja na ogled v SiTi Teatru. Izvrstna igralka, ki si bo oder delila z Rokom Kunaverjem in Aleksandrom Rajakovićem, nam je zaupala tudi nekaj svojih osebnih refleksij.

Te dni veliko razmišljam ...

O predstavi Iščem moža, o drugih predstavah, ki jih igram LGL, in o samoti.

Dan rada začnem ...

S telovadbo na balkonu, zbudim otroke za odhod v šolo in spijem kamilični čaj.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Rojstvo mojih otrok.

Na odru ...

Uživam.

Predstava Iščem moža ...

Je ponoven izziv žanra komedije, ki jo obožujem igrati.

Z Rokom Kunaverjem in Aleksandrom Rajakovićem ...

Izjemno inspirativno sodelujem in z njima uživam na vajah ter upam, da bomo naredili dobro komedijo.

Komedija, ker ...

Je ogledalo naših čustev.

Nazadnje sem se na ves glas nasmejala ...

Na gledaliških vajah.

Najljubši spomin na vlogo sestre Franje ...

Sodelovanje z izjemno ekipo.

Iščem moža: od 6. februarja, SiTi Teater

Vedno znova bi ponovila ...

Svojo prehojeno življenjsko pot.

Ko potrebujem navdih ...

Črpam iz življenjskih zgodb.

Moj guru dobrega počutja ...

Je zdravje mojih otrok, družine in najbližjih ter vera.

Stvar, brez katere ne bi mogla ...

Brez ljubezni in vere.

Po tradiciji ...

Sem liberalna konzervativka, haha, dvojčica.

Verjamem v …

Dobroto.

Ljudje, ki jih spustim blizu ...

So odkritosrčni.

Najboljši nasvet mi je dal(a) ...

Moja intuicija in družina.

V prihodnjem življenju bom ...

Guru.

Pred premiero vedno ...

Ugasnem telefon.

SiTi Teater ...

Je teater, ki ga zelo cenim.

Želim si ...

Da ostanemo zdravi.

Romantika je ...

V majhnih stvareh, smešnih stvareh.