Alenka Tetičkovič: Romantika je v majhnih stvareh, smešnih stvareh

»Predstava kljub komičnim situacijam izraža grenkobo življenja osamljenih ljudi, ki se je vsak na svoj način boji in si jo želi tako ali drugače osmisliti, čim bolj iskreno, pa čeprav je to velikokrat naivno ali morda, kot rečemo, tudi trčeno, odštekano. Mislim, da so liki v predstavi vsak po svoje ogledalo naših življenj ali vsaj njihovih delčkov, ki jih skrivamo pred drugimi in velikokrat tudi pred sabo. Za vsako bol pa Cvetka raste,« razmišlja članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana Alenka Tetičkovič pred premiero komedije Iščem moža, ki bo od 6. februarja na ogled v SiTi Teatru. Izvrstna igralka, ki si bo oder delila z Rokom Kunaverjem in Aleksandrom Rajakovićem, nam je zaupala tudi nekaj svojih osebnih refleksij.
O predstavi Iščem moža, o drugih predstavah, ki jih igram LGL, in o samoti.
S telovadbo na balkonu, zbudim otroke za odhod v šolo in spijem kamilični čaj.
Rojstvo mojih otrok.
Uživam.
Je ponoven izziv žanra komedije, ki jo obožujem igrati.
Izjemno inspirativno sodelujem in z njima uživam na vajah ter upam, da bomo naredili dobro komedijo.
Je ogledalo naših čustev.
Na gledaliških vajah.
Sodelovanje z izjemno ekipo.
Svojo prehojeno življenjsko pot.
Črpam iz življenjskih zgodb.
Je zdravje mojih otrok, družine in najbližjih ter vera.
Brez ljubezni in vere.
Sem liberalna konzervativka, haha, dvojčica.
Dobroto.
So odkritosrčni.
Moja intuicija in družina.
Guru.
Ugasnem telefon.
Je teater, ki ga zelo cenim.
Da ostanemo zdravi.
V majhnih stvareh, smešnih stvareh.
