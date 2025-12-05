  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Kim Kardashian v najslabši seriji leta?

    Serija All's Fair še enke ni dobila pri mnogih kritikih. A gledalcem ni bilo mar. Radi jo sovražijo, kot kaže.
    Kim Kardashian v ugledni igralski družbi: s Sarah Paulse, Glenn Close in Naomi Watts. FOTO: Hulu
    Galerija
    Kim Kardashian v ugledni igralski družbi: s Sarah Paulse, Glenn Close in Naomi Watts. FOTO: Hulu
    M. K.
    5. 12. 2025 | 09:00
    6:00
    A+A-

    V začetku novembra je na spored pretočnega servisa Disney+ prišla serija All's Fair s Kim Kardashian v glavni vlogi. Gledalci so tekmovali z žaljivimi opisi, kritiki pa ji niti enke niso privoščili, večinoma so ji dali kar oceno 0. Serije najbrž nihče ne gleda in so jo zdaj prav gotovo že ukinili? Kje pa! Je najbolj gledana Hulujeva serija zadnjih let, in še preden se je iztekla prva sezona, so že potrdili drugo.

    Serijo, v kateri Kim Kardashian igra visokoletečo ločitveno odvetnico, ki zapusti trenutno odvetniško pisarno ter ustanovi svojo, v kateri zaposli samo ženske, je ustvaril Ryan Murphy, avtor serij, kot so Ljudstvo proti O.J. Simpsonu, Glee, 911 in Ameriška grozljivka. Mož zadnja leta sicer proizvaja več flopov kot hitov, a njegovo ime je vseeno sinonim za kakovosten popkorn.

    Serijo o ločitvenih odvetnicah iz visoke družbe, ki se poleg službenih primerov ubadajo še s težavami iz zasebnega življenja, smo pri nas že gledali, in sicer je bila to angleška serija Ločitve (The Split) z odlično Nicolo Walker v glavni vlogi odvetnice Hannah Stern. A ameriška serija All's Fair ji ni kaj dosti podobna. Poleg tega, da ima glavno vlogo Kim Kardashian, ki je najbrž še nihče nikoli ni pohvalil kot dobro igralko, imajo na primer glavne junakinje imena, kot so Allura, Liberty, Emerald in Carrington. Že to nakazuje, da serija navdih išče prej v Dinastiji kot v Dobri ženi (The Good Wife). A potem človek zagleda imena drugih igralk – poleg Kim so tu še Naomi Watts, Sarah Paulson in Glenn Close – in pomisli, da bo šlo vendarle za nekaj bolj sofisticiranega. Glenn sama je v svoji karieri zbrala osem nominacij za oskarja, Naomi ima dve, Sarah se lahko pohvali z emmyjem, globusom in tonyjem.

    Umazana skrivnost Glenn Close?

    No, kdor je upal na vznemirljive zgodbe in presenetljivo dober scenarij, se je zmotil. Kim Kardashian z resnim obrazom in leseno igro izgovarja stavke, kot recimo: »To, kar imamo, je znanje, in znanje je kot ključ v ključavnici. Vse, kar moramo storiti, je, da ga obrnemo v pravo smer.« Zraven lahko dodate še kup izjav o vaginah, mednožjih, moških organih in ženskih oprsjih, pa seveda o ponesrečenih plastičnih operacijah. Zgodbe prav tako niso močna plat serije, v reviji Harper's Bazaar so zapisali, da so »frankensteinovska kreacija konstantnega materializma in brezbrižne krutosti, ki se pretvarja, da je feminizem«.

    Eden od kritikov tako za sodelovanje Glenn Close v seriji ni našel druge razlage kot to, da Ryan Murphy o njej ve res umazano podrobnost, s katero jo je izsiljeval, da je sprejela vlogo. Pravzaprav je Glenn Close v svojem nedavnem intervjuju za Variety ugovarjala splošnemu prepričanju, da je serija tako slaba. »Osebno mislim, da so bile prve tri epizode najšibkejše. In na tak način je težko začeti.« Povrhu pa je pohvalila Kim Kardashian: »Vedno je znala svoje vrstice. Nikoli ni zamudila. Vedno je prišla pripravljena. Ni si delala utvar, da je odlična igralka, a bila je dovolj pametna, da se je obkrožila z ljudmi, od katerih se lahko uči.«

    Če ne moreš posneti dobre serije, posnemi obupno

    »Najslabša serija leta«, »moška ideja o tem, kako naj bi bile videti 'šefice'«, »fascinantno, eksistencialno obupna« ... Taki so bili opisi gledalcev po prvih nekaj delih. In kot rečeno v uvodu, človek bi pričakoval, da bo serija potiho ugasnila. A se ni zgodilo nič takega. Ljudje so po omrežju, ki mu še vedno večinoma rečemo twitter, začeli pisati stvari kot: »moj tip trapaste serije«, »čudovito bedasto«, »zabavna, ker se ne boji biti slaba«.

    Splošen konsenz je vseeno, da je serija obupna, da so dia­logi tako banalni, da bi morali igralke nagraditi že zato, ker so jih povedale z resnim izrazom na obrazu. Na Rotten Tomatoes je serija startala z nič odstotki od 100 in se zdaj ustalila pri treh odstotkih. Kot vse kaže, pa je bil ravno to ključ do uspeha. Da je serija tako slaba, da je postala, no – dobra.

    Potem ko so gledalci (ali morda večinoma gledalke) nehali sovražno gledati In kot bi mignil ..., nadaljevanje Seksa v mestu, so potrebovali novo serijo, da bi jo lahko strastno sovražili. In ustregla sta jim Ryan Murphy in Kim Kardashian. Ki je brez pardona sprejela svojo vlogo tudi zunaj serije – na instagramu je delila zapise gledalcev, ki pravijo, da so obsedeni z obupno igro, komičnimi kostumi in predvidljivimi zapleti. Mnogi so opazili, da pravzaprav celoten uspeh znamke Kardashian temelji na podobnem konceptu – da jih ljudje radi gledajo, da se lahko nad njimi zgražajo. Da uživajo, ko jih obkladajo z žaljivkami. In članice družine ob tem najbrž, kot je nekoč izjavil Liberace, »jočejo vso pot do banke«.

    Nauk zgodbe? Če že ne moreš posneti dobre serije, posnemi obupno. Ne slabe in ne povprečne, ampak katastrofalno.

