Alo!Stari: Konju se gleda v zlate zobe

Svoj tretji album, ki bo izšel v torek, 22. septembra, so poimenovali preprosto Alo!Stari. Nato pa je pred njimi tudi veliki promocijski koncert v ljubljanskem Media Centru, ki bo v petek, 16. oktobra. Avtor skladb in pevec skupine Tine Matjašič pravi, da so tokrat še bolj jezni.

Skejt pankerski glasbeni slog, po katerem ste prepoznavni, ostaja tudi na novi plošči. Prav tako besedila v mariborskem narečju. Kaj pa je tisto, če kaj, po čemer se ta plošča razlikuje od prejšnjih dveh?

Na tretjem albumu smo poskušali ohraniti naše bistvo, produkcijsko pa ploščo dvigniti še na višji nivo kot prejšnji. Nismo si dovolili, da bi zaplavali v neke druge vode, kar se bendom zelo rado zgodi, ampak ohranjamo stil, vsebino in zgodbe take, kot so nam blizu. Čeprav se je v sedmih letih od nastanka benda marsikaj spremenilo na bolje, pa močna sporočila še vedno morajo ostati, ker se svet ni.

Mi smo taka zanimiva generacija. Zrasli smo v svetu, ki je iz analognega prešel v digitalnega.

Odločili ste se za nenavadno potezo in bo bonus skladba Nikol ni blo dovolj na voljo le na fizičnih nosilcih zvoka, medtem ko je v digitalni svet ne boste poslali. Kako ste prišli na to idejo in kaj je razlog?

To ni nič novega, na tisoče albumov je že imelo dodane take in drugačne ekskluzivne skladbe. Navadno se bendi za to odločijo, da ponudijo fenom še nekaj več. In fizični nosilci so nekaj več. So nekaj oprijemljivega in imajo precej večjo težo kot samo pretočne platforme. Zato si po­slušalci fizičnih izvodov tudi zaslužijo, da poleg knjižice in npr. posebne barve vinilke dobijo še kako pesem, ki je drugačna in ki je ne morejo slišati drugje. In tako osebna pesem, kot je Nikol ni blo dovolj, dobi s tem svoj pravi prostor na albumu.

Živimo v svetu poslušanja in ogleda nekajsekundnih posnetkov in branja čim krajših besedil. Poslušanje plošče v celoti je nekaj, kar pripada prejšnjim generacijam, tudi vaši. Kako je z vami zdaj? Si nalagate posamezne komade s platform ali še vedno ostaja tista vznemirjenost ob nakupu nove plošče in prvega poslušanja v celoti?

Mi smo taka zanimiva generacija. Zrasli smo v svetu, ki je iz analognega prešel v digitalnega, zato se pri nas pojavi oboje – kupujemo plošče in konzumiramo pesmi na pretočnih platformah. Alo!Stari pa še vedno stremimo k temu, da redno izdajamo single. In ko jih je dovolj, združimo še druge pesmi, ki so v nekem obdobju nastale, in jih postavimo na album, da dobijo neko svojo celoto in prostor. Odkrito povedano pa kljub temu, da živimo v svetu neverjetne hitrosti in pomanjkanja fokusa, naših albumov prodamo res veliko. Prva plošča bo imela že tretji ponatis. Tako da hiperkonzumacija in tradicionalnost za nas živita z roko v roki.

Kaj se danes najpogosteje zavrti na vašem predvajalniku? Bolj nostalgija ali spremljate tudi nove bende?

Res velik del benda precej spremlja novo, svežo glasbo. Ni lepšega, kot da najdeš neki nov bend ali izvajalca in te prepriča. Smo pa z leti postali precej bolj zahtevni. (smeh) Če ni pravih emocij in globine v komadih, potem ponavadi hitro odletijo mimo. Nam pa pomanjkanje časa na žalost onemogoča, da bi si ogledali koncerte drugih izvajalcev. In to resnično zelo pogrešamo.

Alo!Stari FOTO Veronicca Ditrih

Besedila izražajo vaš kritični pogled na družbo okoli nas. Ali se je v dveh letih in pol od prejšnje plošče ta vaš pogled kaj spremenil? Se je morda kaj spremenila družba?

Ne, kvečjemu smo še bolj jezni. Propaganda dela na polno in ljudje so vedno bolj anemični. Ekstremi so vedno hujši in to ne prinaša nič dobrega svetu. Ne želimo si takega sveta in upamo, da bodo naslednje generacije bolj vključujoče.

V skladbi Rad bi umrl na bolanem koncertu gostuje mariborska glasbena legenda Zoran Predin. Kako to? Se poznate že dlje časa ali je to bolj sveže? Ste ga morali prepričevati?

Ah, to se je zgodilo res izjemno hitro. Ko sem pisal besedilo, sem na polici zagledal eno staro knjižico besedil Kreslina in Predina. To so bile take črne knjižice malega formata, nekje z začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sonček je in ti si skuštrana je bil Predinov del knjižice. Takrat se mi je enostavno porodila ideja, da vključim noter še nekaj štajerskega, in kocke so se pravilno sestavile, da je besedilo dobilo smisel. Dolgo smo oklevali, ali bi Zorana sploh kontaktirali, ampak se je na koncu izkazalo, da bi ga morali že prej. (smeh) Čeprav ga slišimo pičli dve sekundi, pa nam ti dve sekundi pomenita ogromno. Nekateri izvajalci so večni in Zoki je večen.

Pri prejšnji plošči Sem prii, nič ti neom! je pritegnila že za današnji čas nekorektna naslovnica s fotografijo otroka s cigareto in napisom: »Opozorilo, vsebuje mariborščino«. Bo nekorektnost na naslovnici ostala tudi tokrat?

Tokrat ne bomo tako nekorektni: na naslovnici bo konj z zlatimi zobmi. Sej vemo, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe, ampak ta ima zlate! Dobro, ne ravno zobe, ampak zlati »grill« (nakit za zobe). Naslovnica ima lahko veliko pomenov, naj si pa vsak sam najde svojega.

Alo!Stari ovitek plošče Alo!Stari FOTO press

Izid plošče bodo pospremili tudi koncerti. Oktobrskega v ljubljanskem Media Centru ste poimenovali Na pune!!! Kaj pripravljate?

Za vsak album se lotimo tudi organizacije večjega koncerta in letošnji bo naš največji samostojni doslej. Tokrat gremo res na pune! Priprave so v polnem teku že nekaj časa, zadnje tedne pilimo repertoar. Seveda bomo imeli tudi goste, a tokrat ne govorimo o zelo znanih imenih, ampak glasbenikih, ki bodo nekatere naše komade povzdignili na nov, mogoče tudi drugačen nivo. Naj ostanejo presenečenje za tiste, ki bodo prišli na koncert. Po njem bomo zabavo nadaljevali do zgodnjih jutranjih ur, tako da se 16. oktobra obeta en res super petek.

Za vami je zajetna odrska kilometrina. Katerih koncertov ne boste nikoli pozabili?

Niti eden ni bil slab. Morda smo kdaj igrali slabše, kdaj boljše, ampak nasploh kamor koli pridemo, se imamo res noro dobro. Ni nujno, da so največji špili tudi tisti, ki si jih bomo najbolj zapomnili. Ponavadi nas najbolj prepričajo takšni, ki so v krajih, za katere smo prvič slišali, in se z njih domov vračamo z nasmeškom na obrazu.

Nekoč smo imeli občutek, da je Alo!stari stranski projekt skupine Trash Candy. Kako je zdaj s tem? Ali Trash Candy še obstaja?

(smeh) De facto Trash Candy še vedno obstajamo, ampak smo na hiatusu. Trenutno nam čas ne dovoljuje, da bi tudi tam še kaj ustvarjali, ampak morda pa bomo kdaj v prihodnosti spet.