Igralka Ana Hribar: Pediatrinja je pohvalila prizore v ambulanti

Serija Takšno je življenje je že utečena, kako dobro pa ste zaradi nje poznani vi? Saj ste že slišali zgodbe o boljši solati na tržnici in lepšem kosu mesa pri mesarju za tiste s TV-ekranov …

Ja, moram priznati, da se mi zdaj, ko je serija že utečena, recimo kakšen mesec, dogaja, da me ljudje prepoznavajo bolj ali manj povsod. Najprej so me sicer večinoma zaradi glasu, zdaj pa tudi zaradi videza, in sicer na tržnici, v trgovini, na bencinski črpalki, otroci v Lutkovnem gledališču, kjer igram ... Iskreno vesela sem dobrih odzivov, kritik in veselja, ki ga pokažejo ljudje, ko se spoznamo. Najbolj vesela pa sem bila v zadnjem času toplega sprejema pediatrinje svojih dveh otrok, ki je zelo pohvalila korektnost prizorov v ambulanti.

Moram vam povedati, da so mi nekateri deli serije bolj všeč kot drugi, denimo odlično se mi zdi prikazan odnos med vami in možem, Matej Puc je super v vlogi moškega, ki želi nekaj biti, a vsi vemo, da verjetno ne bo. Tudi odnos med vami in vašo televizijsko mamo Judito Zidar je super. Vi ji recimo rečete: »Že dvajset let imam svojo družino in ne gre mi prav slabo,« ona pa odvrne: »No, prav dobro pa tudi ne.« Haha! Manj všeč so mi prizori med moškimi, ki posedajo v gostilni, zdi se mi, da smo se tega v preteklosti že nagledali. Bi bilo morda bolje, če bi se serija še bolj osredotočila na medosebne odnose?

Tudi sama dobivam odzive, da so ljudem res blizu vsakdanji prizori, ki se osredotočajo predvsem na medosebne odnose, kot ste tudi sami rekli, saj nas vse zadevajo, torej družinske, prijateljske, službene ... Absolutno se strinjam z vami, da bi tudi sama v prihodnje dala poudarek medosebnim odnosom. Ljudje se »najdejo« v naši družini, saj igramo običajne ljudi vseh generacij v vsakdanjih situacijah, s katerimi se gledalci lažje poistovetijo. Za odnose pa nam, žal, v tempu sodobnega življenja zmanjkuje časa.

Moj namig za vse, ki spremljajo serijo, je, da se najbrž že zelo dobro opazi, kam se zadeve premikajo (smeh), marsikaj pa lahko še preseneti.

Kako pa vi vidite odnos med Majo in njenim možem? Nam lahko kaj namignete, kaj ju čaka?

V najinem odnosu z možem Gregorjem, ki ga igra Matej Puc, je zelo dobro prikazano naraščajoče odtujevanje kot posledica pomanjkanja časa, ki bi si ga vzela drug za drugega, za intimo ter za še kako potreben pogovor in medsebojno empatijo ob vseh stiskah, ki jih doživljava tudi zunaj doma. Zgodba je blizu številnim ljudem – neizpolnjujoča kariera, povrh vsega še trije otroci, skratka, neobvladovanje vseh izzivov, s katerimi se velikokrat srečamo ljudje v srednjih letih – pritisk kariere, otrok v najstniških letih, dolgoletnega partnerstva, ki postane samoumevno ... Moj namig za vse, ki spremljajo serijo, je, da se najbrž že zelo dobro opazi, kam se zadeve premikajo (smeh), marsikaj pa lahko še preseneti.

V seriji ste mama treh otrok. Kakšna se vam zdi njihova igra? Zlasti mlajša dva verjetno nimata veliko igralskih izkušenj, a se dobro znajdeta.

Igro vseh otrok lahko samo pohvalim in izrečem same pozitivne kritike. Super smo se ujeli, bili so odlični soigralci, za oba sinova lahko rečem, da sta pristna, iskrena, pogumna, prepričljiva, čeprav z malo ali nič igralskimi izkušnjami. Zelo smo se ujeli, snemanje z otroki mi je bilo v užitek. Najbrž, ker sem tudi sama mama in poznam njihovo psihologijo, igram tudi v Lutkovnem gledališču, tako da otroke dobro poznam, majhne in malo večje. Hitro in brez težav sem jih vzela za svoje. (smeh)

Serija je na sporedu od petka do nedelje ob 20. uri na TV Slovenija. FOTO: Adrian Pregelj

Serijo ste snemali na Jezerskem, v Preddvoru, Sori in drugih manjših krajih, kako ste se tam počutili? Gotovo ste tudi precej razmišljali o tem, kako bi se sami počutili, če bi se kot Maja Križaj preselili iz mesta na podeželje.

Na Gorenjskem sem se počutila zelo dobro, saj sem celo otroštvo preživljala počitnice pri stari mami in atu v Tržiču. Kot otrok sem s starši tudi vsak vikend hodila v hribe, preživljala ostre zime na snegu, smučanje, tek na smučeh, mami je celo nekaj časa trenirala v Tržiču z Bojanom Križajem (smeh) ... Bi bilo pa zdaj tudi zame in za mojo družino težko, če bi se preselili, ker smo v Ljubljani že vzpostavili mrežo odnosov iz vrtca, šole, s sosedi ... To se mi zdi najpomembnejše, kar potrebuješ, ko se preseliš drugam, namreč, da hitro dosežeš občutek domačnosti. Seveda je življenje na vasi bolj kakovostno zaradi narave, zdravja, a tukaj je zelo pomemben socialni in tudi praktični vidik, v Ljubljani, kjer živimo, imamo prijatelje, vse je na dosegu roke. Če pa bi se zdaj selili, bi se zagotovo potrudila in se poskušala čim bolj povezati z ljudmi in okolico.

Zaradi ljubezni do igre pred kamero pa si najbolj od vsega trenutno želim sodelovati pri kakem filmu. Da ne omenjam želje po kakšni polnokrvni ženski vlogi v gledališču.

Koliko pa ste se zaradi serije izobrazili o zdravniškem poklicu, težave v ordinaciji so konkretne …

Pri strokovnih zdravniških zadevah v seriji seveda brez zdravnika ne bi šlo, tu je bil nepogrešljiv dr. Iztok Tomazin, s katerim sem se tudi osebno dobila. Prav tako sem se srečala z zdravnico dr. Tanjo Petkovič. Moram pa priznati, da sem bila kot otrok in pozneje kar veliko bolna in še zdaj dostikrat obiščem zdravnike. Z vsemi imam dober odnos, sem pa bila in sem še zahtevna stranka oziroma pacientka (smeh), kar izvira iz moje pretežno blage hipohondrije.

Veliko sem se naučila tudi od svojih otrok, ko sta bila bolna. Poleg tega me preprosto zanimajo zdravniške zadeve, kako me ne bi, saj se tičejo neposredno nas, naših teles, in če čutiš strast do življenja, kar sama opevam, že odkar se zavedam sebe, se mi zdi zanimanje za zdravje in dobro počutje nekaj samoumevnega.

Kdo je sicer vaš najljubši TV-zdravnik?

Žal bolj malo spremljam razne zdravniške TV-serije, tako da za zdaj dr. Maja Križaj. (smeh)

»Čas je za zanimive ženske v svojih srednjih letih,« pravite in ne zanikate, da ste Maji dali veliko sebe. Kaj pa vam o tem pravijo gledalke? In kaj gledalci?

Predvsem je veliko prijateljev in znancev opazilo, da sem dala v serijo kar nekaj delč­kov sebe. Seveda pa igram lik zdravnice, ki se v nekaterih pogledih zelo razlikuje od mene, Ane, ki je po poklicu igralka in plesalka. Najbolj sem ji podobna v situacijah, s katerimi se sooča ženska srednjih let, ki je hkrati žena in mati, torej tudi z usklajevanjem kariere, part­nerstva in materinstva. Občutek imam, da so me gledalci dobro sprejeli, predvsem marsikatera gledalka se z mano poistoveti.

»Na Gorenjskem sem se počutila zelo dobro, saj sem celo otroštvo preživljala počitnice pri stari mami in atu v Tržiču. Kot otrok sem s starši tudi vsak vikend hodila v hribe, preživljala ostre zime na snegu, smučanje, tek na smučeh, mami je celo nekaj časa trenirala v Tržiču z Bojanom Križajem,« pravi igralka. FOTO: Adrian Pregelj

»Lagala bi, če bi rekla, da me ni prešinila slaba vest, takoj ko sem stopila v gledališče. Takrat so nastopila vprašanja, kaj je z mojo kariero, kako netipična igralka sem, nič ne delam še zraven, ne serije, ne filma ...« ste dejali kolegici z onaplus.si, ko vas je spraševala o tem, zakaj vas pred to serijo širša javnost ni poznala, vi pa ste ji povedali, da ste v preteklosti večkrat na prvo mesto postavili družino. Kako bo v prihodnje, čemu boste dali prednost?

Naj se najprej popravim, predvsem me je občasno prevevalo hrepenenje po gledališču, drznih ženskih vlogah in neprijeten občutek, da sem zanemarila eno plat svoje kariere. Sem se pa zavestno odločila, da dam prednost materinstvu, in ni mi žal.

Samo zaradi dejstva, da sem skupaj s svojo družino tako dobro speljala skoraj slabo leto dela za serijo Takšno je življenje, ki je vključevalo branje scenarija, študij vloge, pripravljalne vaje, štiri mesece snemanja, mojih 62 snemalnih dni in okrog 500 sekvenc, in glede na to, da otroka nista doživela travme ali da se z možem nisem ločila (smeh), se bom za takšne projekte še z veseljem odločala. Zaradi ljubezni do igre pred kamero pa si najbolj od vsega trenutno želim sodelovati pri kakem filmu. Da ne omenjam želje po kakšni polnokrvni ženski vlogi v gledališču.

Časi, ko je bila vloga v televizijski seriji za igralca lahko minus v gledališču, so verjetno minili, na televiziji spremljamo ogromno igralcev. Je res tako, kaj opažate vi? Je ponudb zdaj več?

Ponudb za zdaj še ni. Moram pa priznati, da sem včasih res imela predsodek do sodelovanja v reklamah ali serijah. Izhajam iz sodobnega plesa in še na akademiji sem bila resno odločena, da bom sodelovala le v umetniških projektih ter pretežno v gledališču in filmu. Seveda pa sem hitro dojela, da več kot znaš, več vel­jaš, in vsako novo sodelovanje ti odpre vrata v nov svet. Tako sem z leti postala odprta do vseh umetniških izrazov, plesa, lutk, gledališča, radia, televizije ... In več kot imaš različnih izkušenj, bolj te to bogati kot ustvarjalca.

Ker se bližajo prazniki, vas še vprašam, kako bi praznike preživela družina Križaj. In kako jih bo Ana?

Družina Križaj bi praznike preživela skupaj ob božični večerji, na katero bi povabili babi Olgo, pa tudi Simona. Privoščila bi jim tudi kakšen smučarski oddih ali terme, morda celo kakšno potovanje, na katerem bi se lahko spet povezali. Ana pa bo preživela praznike kot vsako leto v družinskem slogu, en dan pri mojih starših v Tržiču, kamor pride tudi sestra s svojo družino in kamor nam Božiček vedno prinese domače pletenine in piškotke, ter pri partnerjevih starših v Beli krajini. Letos gremo s prijatelji tudi na Bled in v prvih dneh januarja na Kope.