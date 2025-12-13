Igralka Ana Hribar: Pediatrinja je pohvalila prizore v ambulanti

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ja, moram priznati, da se mi zdaj, ko je serija že utečena, recimo kakšen mesec, dogaja, da me ljudje prepoznavajo bolj ali manj povsod. Najprej so me sicer večinoma zaradi glasu, zdaj pa tudi zaradi videza, in sicer na tržnici, v trgovini, na bencinski črpalki, otroci v Lutkovnem gledališču, kjer igram ... Iskreno vesela sem dobrih odzivov, kritik in veselja, ki ga pokažejo ljudje, ko se spoznamo. Najbolj vesela pa sem bila v zadnjem času toplega sprejema pediatrinje svojih dveh otrok, ki je zelo pohvalila korektnost prizorov v ambulanti.
Tudi sama dobivam odzive, da so ljudem res blizu vsakdanji prizori, ki se osredotočajo predvsem na medosebne odnose, kot ste tudi sami rekli, saj nas vse zadevajo, torej družinske, prijateljske, službene ... Absolutno se strinjam z vami, da bi tudi sama v prihodnje dala poudarek medosebnim odnosom. Ljudje se »najdejo« v naši družini, saj igramo običajne ljudi vseh generacij v vsakdanjih situacijah, s katerimi se gledalci lažje poistovetijo. Za odnose pa nam, žal, v tempu sodobnega življenja zmanjkuje časa.
Moj namig za vse, ki spremljajo serijo, je, da se najbrž že zelo dobro opazi, kam se zadeve premikajo (smeh), marsikaj pa lahko še preseneti.
V najinem odnosu z možem Gregorjem, ki ga igra Matej Puc, je zelo dobro prikazano naraščajoče odtujevanje kot posledica pomanjkanja časa, ki bi si ga vzela drug za drugega, za intimo ter za še kako potreben pogovor in medsebojno empatijo ob vseh stiskah, ki jih doživljava tudi zunaj doma. Zgodba je blizu številnim ljudem – neizpolnjujoča kariera, povrh vsega še trije otroci, skratka, neobvladovanje vseh izzivov, s katerimi se velikokrat srečamo ljudje v srednjih letih – pritisk kariere, otrok v najstniških letih, dolgoletnega partnerstva, ki postane samoumevno ... Moj namig za vse, ki spremljajo serijo, je, da se najbrž že zelo dobro opazi, kam se zadeve premikajo (smeh), marsikaj pa lahko še preseneti.
Igro vseh otrok lahko samo pohvalim in izrečem same pozitivne kritike. Super smo se ujeli, bili so odlični soigralci, za oba sinova lahko rečem, da sta pristna, iskrena, pogumna, prepričljiva, čeprav z malo ali nič igralskimi izkušnjami. Zelo smo se ujeli, snemanje z otroki mi je bilo v užitek. Najbrž, ker sem tudi sama mama in poznam njihovo psihologijo, igram tudi v Lutkovnem gledališču, tako da otroke dobro poznam, majhne in malo večje. Hitro in brez težav sem jih vzela za svoje. (smeh)
Na Gorenjskem sem se počutila zelo dobro, saj sem celo otroštvo preživljala počitnice pri stari mami in atu v Tržiču. Kot otrok sem s starši tudi vsak vikend hodila v hribe, preživljala ostre zime na snegu, smučanje, tek na smučeh, mami je celo nekaj časa trenirala v Tržiču z Bojanom Križajem (smeh) ... Bi bilo pa zdaj tudi zame in za mojo družino težko, če bi se preselili, ker smo v Ljubljani že vzpostavili mrežo odnosov iz vrtca, šole, s sosedi ... To se mi zdi najpomembnejše, kar potrebuješ, ko se preseliš drugam, namreč, da hitro dosežeš občutek domačnosti. Seveda je življenje na vasi bolj kakovostno zaradi narave, zdravja, a tukaj je zelo pomemben socialni in tudi praktični vidik, v Ljubljani, kjer živimo, imamo prijatelje, vse je na dosegu roke. Če pa bi se zdaj selili, bi se zagotovo potrudila in se poskušala čim bolj povezati z ljudmi in okolico.
Zaradi ljubezni do igre pred kamero pa si najbolj od vsega trenutno želim sodelovati pri kakem filmu. Da ne omenjam želje po kakšni polnokrvni ženski vlogi v gledališču.
Pri strokovnih zdravniških zadevah v seriji seveda brez zdravnika ne bi šlo, tu je bil nepogrešljiv dr. Iztok Tomazin, s katerim sem se tudi osebno dobila. Prav tako sem se srečala z zdravnico dr. Tanjo Petkovič. Moram pa priznati, da sem bila kot otrok in pozneje kar veliko bolna in še zdaj dostikrat obiščem zdravnike. Z vsemi imam dober odnos, sem pa bila in sem še zahtevna stranka oziroma pacientka (smeh), kar izvira iz moje pretežno blage hipohondrije.
Veliko sem se naučila tudi od svojih otrok, ko sta bila bolna. Poleg tega me preprosto zanimajo zdravniške zadeve, kako me ne bi, saj se tičejo neposredno nas, naših teles, in če čutiš strast do življenja, kar sama opevam, že odkar se zavedam sebe, se mi zdi zanimanje za zdravje in dobro počutje nekaj samoumevnega.
Žal bolj malo spremljam razne zdravniške TV-serije, tako da za zdaj dr. Maja Križaj. (smeh)
Predvsem je veliko prijateljev in znancev opazilo, da sem dala v serijo kar nekaj delčkov sebe. Seveda pa igram lik zdravnice, ki se v nekaterih pogledih zelo razlikuje od mene, Ane, ki je po poklicu igralka in plesalka. Najbolj sem ji podobna v situacijah, s katerimi se sooča ženska srednjih let, ki je hkrati žena in mati, torej tudi z usklajevanjem kariere, partnerstva in materinstva. Občutek imam, da so me gledalci dobro sprejeli, predvsem marsikatera gledalka se z mano poistoveti.
Naj se najprej popravim, predvsem me je občasno prevevalo hrepenenje po gledališču, drznih ženskih vlogah in neprijeten občutek, da sem zanemarila eno plat svoje kariere. Sem se pa zavestno odločila, da dam prednost materinstvu, in ni mi žal.
Samo zaradi dejstva, da sem skupaj s svojo družino tako dobro speljala skoraj slabo leto dela za serijo Takšno je življenje, ki je vključevalo branje scenarija, študij vloge, pripravljalne vaje, štiri mesece snemanja, mojih 62 snemalnih dni in okrog 500 sekvenc, in glede na to, da otroka nista doživela travme ali da se z možem nisem ločila (smeh), se bom za takšne projekte še z veseljem odločala. Zaradi ljubezni do igre pred kamero pa si najbolj od vsega trenutno želim sodelovati pri kakem filmu. Da ne omenjam želje po kakšni polnokrvni ženski vlogi v gledališču.
Ponudb za zdaj še ni. Moram pa priznati, da sem včasih res imela predsodek do sodelovanja v reklamah ali serijah. Izhajam iz sodobnega plesa in še na akademiji sem bila resno odločena, da bom sodelovala le v umetniških projektih ter pretežno v gledališču in filmu. Seveda pa sem hitro dojela, da več kot znaš, več veljaš, in vsako novo sodelovanje ti odpre vrata v nov svet. Tako sem z leti postala odprta do vseh umetniških izrazov, plesa, lutk, gledališča, radia, televizije ... In več kot imaš različnih izkušenj, bolj te to bogati kot ustvarjalca.
Družina Križaj bi praznike preživela skupaj ob božični večerji, na katero bi povabili babi Olgo, pa tudi Simona. Privoščila bi jim tudi kakšen smučarski oddih ali terme, morda celo kakšno potovanje, na katerem bi se lahko spet povezali. Ana pa bo preživela praznike kot vsako leto v družinskem slogu, en dan pri mojih starših v Tržiču, kamor pride tudi sestra s svojo družino in kamor nam Božiček vedno prinese domače pletenine in piškotke, ter pri partnerjevih starših v Beli krajini. Letos gremo s prijatelji tudi na Bled in v prvih dneh januarja na Kope.
