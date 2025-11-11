  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Ana Maria Mitić: Šanson je ljudska stvar

    Zakaj šanson in zakaj ravno zdaj, nam je Ana Maria zaupala v pogovoru.
    V Ana Maria Mitić TRIU sta še Žiga Vehovec (harmonika) in Ilj Pušnik (kontrabas). FOTO: Matej Pušnik. 
    Galerija
    V Ana Maria Mitić TRIU sta še Žiga Vehovec (harmonika) in Ilj Pušnik (kontrabas). FOTO: Matej Pušnik. 
    Teja Roglič
    11. 11. 2025 | 07:00
    11:56
    A+A-

    Komičarka, igralka, voditeljica in zdaj še ... šansonjerka. Čeprav jo že od začetka kariere poznamo tudi kot glasbenico, je šele zdaj ta talent prevzel krmilo njene kariere, izdala je album, znova se bo predstavila na Festivalu slovenskega šansona, z Žigo Vehovcem na harmoniki in Iljem Pušnikom na kontrabasu nastopa po Sloveniji.

    Ko sem brala o vaši glasbeni izobrazbi, sem se spomnila še na Jureta Godlerja in Tilna Artača, ki sta prav tako po izobrazbi glasbenika …

    Zanimivo, kajne? Onadva sicer manj delata na glasbenem področju, čeprav mislim, da je Jure v eni svojih zadnjih knjig napisal pripadajočo simfonijo. Jure je kompozitor, jaz pa sem šansonjerka. Večina ljudi ob besedi šanson pomisli na Edith Piaf in njen Non, je ne regrette rien (ko zapoje refren, podaljša vsak zlog, op. p.), ampak šanson je povsem ljudska stvar, ko se pač nekdo odloči nekaj povedati in to naredi ob spremljavi blagozvočne melodije. Tako da ja, jaz sem zagotovo šansonjerka po poklicu.

    Si kdaj predstavljate, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi bilo posvečeno povsem glasbi? Pravite, da to prinaša veliko osamljenih ur ob klavirju, kar pa ni za vas.

    Zagotovo ne bi bila koncertna pianistka, ker to zahteva ure in ure vaj, to je kot individual­ni šport. Jaz pa sem človek za ljudi, rada imam stike, rada tvorim kakovostne odnose, ker se mi zdi, da kakovost našega življenja določa kakovost naših odnosov. Ko sem se odločala za študij, se je bilo treba odločiti, klavir da ali klavir ne. In nisem šla na akademijo, šla sem študirat medicino. Ampak kot rečejo Srbi, »okolo, okolo, pa na mala vrata« prideš tja, kjer moraš biti.

    Ko si ženska upa iti vštric z moškimi v poslu, ki je še vedno pretežno njihov, ko si drzne zajahati konja in ga pognati v galop, ne glede na to, koliko je to tvegano zanjo, takrat dobiš neke vrste spoštovanje, pa ne od drugih, predvsem sama do sebe.

    Kako pa je bilo z glasbeno formo, koliko ste v času, ko so imeli prednost voditeljski in igralski projekti, vadili klavir in peli?

    Vmes sem jo tudi izgubila. In zgodil se je še en zanimiv fenomen, zaradi težke življenjske izkušnje nisem mogla sesti za klavir, čeprav je moja velika ljubezen od otroštva. Radi se pošalijo iz mene, da svojega črnega lepotca ne dam. Ko pridem v kako dvorano ali v radijski snemalni studio in me tam pričaka steinway v vsej svoji veličini, mi gre kar na jok. In potem se moji fantje, moji glasbeniki, ki so bolj pragmatični, delajo norca iz moje senzibilnosti, a jaz se ne dam. Vedno znova bom zajokala in vedno znova se bom zatresla, ko bo nastala nova pesem. Je pa res bilo vmes obdobje, ko nisem mogla igrati, a ko sem spet lahko, je nastala pesem V našem belem hodniku, ki smo jo potem predstavili tudi na Festivalu slovenskega šansona. In zdaj po dveh letih gremo spet na Festival slovenskega šansona v Velenje in smo spet bili sprejeti v finale. Tako da očitno se ti šansoni dotaknejo ljudi in glasbenih urednikov.

    So pa ženske za klavirjem vedno stvar javne fascinacije, nam najbližja je Margita Stefanović iz skupne EKV …

    Res je. In fascinantno je to tudi početi, zato tako rada to počnem. Glasbo jemljem kot materializirano ljubezen. Iz nečesa neotipljivega, iz sveta občutij ustvariš glasbeni jezik, ki ga razumejo vsi po svetu. To je magija. In mi to znamo delati. In ko si ženska upa iti vštric z moškimi v poslu, ki je še vedno pretežno njihov, ko si drzne zajahati konja in ga pognati v galop, ne glede na to, koliko je to tvegano zanjo, takrat dobiš neke vrste spoštovanje, pa ne od drugih, predvsem sama do sebe. Pot dela samo tisti, ki hodi. In jaz si bom obula, katerokoli obutev bo že treba, samo zato, da bom šla, kot pravi refren mojega prvega komada V našem belem hodniku, »naprej, naprej, naprej«.

    Ana Maria ima ljubezen za vse življenje – klavir: FOTO: Klemen Mramor. 
    Ana Maria ima ljubezen za vse življenje – klavir: FOTO: Klemen Mramor. 

    »Največji umetniški presežki se rodijo v margini, ne v popu. Pa tudi rodila sem se kot stara duša,« ste zaupali Anji Rupel, ko vas je spraševala, zakaj šanson. Povejte kaj več o tej stari duši?

    Spet nekaj za tiste, ki ne marajo eteričnosti. (nasmeh) Nekaj prinesemo s seboj na ta svet. Poglejte Mozarta, on je bil večni otrok. Menda je slovel po tem, da je prišel na dvor, dvignil svoje krinoline in prdnil. Pač otroška duša. Nekateri pa smo drugačni, že kot otroci smo resnobni, razmišljujoči, potegnjeni vase. Mene je ves čas spremljala neke vrste melanholija. Sem pa tudi vesela, ko pride nekdo, ki me zna predramiti in reči, »pa koliko si stara, petek je, a lahko gremo samo na eno pijačo«. In bom sledila. Vse te perspektive delajo svet raznolik in tak, kakršen mora biti.

    Zgodbe vaših pesmi so zelo osebnoizpovedne, iz njih bi lahko nastalo na desetine senzacionalističnih naslovov. Ste se že kdaj tako razkrili?

    Neiskrenost mi res ni blizu. Če z glasbo odprem srce, potem ga bom tudi s svojo pripovedjo, ki seveda temelji na avtentičnosti in resničnih dogodkih. Ja, marsikaj se skriva v mojih pesmih, če jim le prisluhneš.

    Kaj pa so na to rekli tisti, ki so se morda prepoznali v njih?

    Vsak jih interpretira po svoje. Neki glasbeni urednik je bil zelo navdušen nad Punco iz Potrčeve, zelo ga je zanimalo, kaj sem na tej Potrčevi počela. (nasmeh) Drugi, pogosto ženske, se najdejo v pesmi Pritisni me v srce. To je zelo surova pesem, sama sem za klavirjem, rojena je bila iz poslavljanja od nečesa, za kar veš, da zate ni dobro, ampak si rečeš, »a me lahko še enkrat pritisneš v srce«. Nekateri se tetovirajo, jaz pa svoje izkušnje tetoviram neposredno v srce. Romantične duše se najdejo v Prvi violini, ki je nastala dan po tem, ko sva se spoznala z mojim violinistom.

    Tudi kakšen mamin sin se je našel v pesmi Tango mama?

    Seveda, to je rakava rana današnje družbe. S kolegicami se večkrat pogovarjamo o tem. Ogorčene smo nad maminimi sinovi, ki se tega sploh ne sramujejo. In kako se Ana Maria Mitić bori proti krivicam sveta? Tako, da napiše šanson. Čeprav kdo misli, da sem zelo dominantna, sem v resnici zelo tradicionalna, prava žena. Mi pa svet tega sploh ne omogoča. A še vedno romantiziram takšne odnose in si želim zaživeti v takšnem sožitju. Tudi sama sem mama »sinkota edinkota«, ki ga nadvse ljubim in vsak dan samo sebe preizprašujem, da ga ne vzamem za čustvenega partnerja, sploh glede na to, da živi v deljenem skrbniš­tvu. Ampak nekaj pa je tudi na njih, moških, ko se mama odloči, da bo sina vzela za čustvenega talca, ima tudi on moč, da se ji postavi po robu in reče, eno je mama, drugo pa žena. Oni pa tega ne naredijo, radi bi privilegije z obeh strani. Očeta mojega otroka je njegova mama dobila nazaj, jaz sem tu podpisala popolno vdajo, te bitke se nisem šla.

    Kaj pa nastopi? Verjetno vas večkrat kontaktirajo, da bi nastopili kot komičarka ali povezovalka prireditev kot šansonjerka.

    Najprej poskrbim za svoje fante, želim, da je na odru in za odrom zanje lepo poskrbljeno. Ko me kontaktirajo za nastop, lahko povem, kaj lahko ponudimo. Naša dodana vrednost je, da lahko na prireditev poleg mene pridejo še trije glasbeniki, vso glasbo ob podelitvah lahko odigramo v živo, poleg mojih pesmi lahko odigramo še marsikaj, Bésame Mucho, Fly Me to the Moon, Ne prižigaj luči v temi, slovenske popevke, jazz standarde, pač to, kar vsako uho rado sliši. Zelo primerni pa smo tudi za gastronomsko-enološko spremljavo. (nasmeh)

    »Rada imam lahkotnost pogovorov in iskrena, včasih celo hecna vprašanja ljudi, ne moti me nepredvid­ljivost življenja – moj moto bi lahko bil tudi: ne paničari, improviziraj!« ste dejali, preden se je začela oddaja Besedolov. A v resnici prav veliko priložnosti za improvizacijo na televiziji danes ni.

    Zadeli ste naravnost v bolečino mojega srca. Pa verjetno ne samo mojega, ampak celotne ekipe. Besedolov je krasna oddaja, tudi gledana je. Ker pa je licenčna, ne dovoljuje krea­tivnih odmikov od tega, kar je zapovedano. Vedno moram v istem trenutku povedati isto stvar, se jo pa trudim povedati vsakič z drugačnim žarom, ker morda nekdo prav takrat to oddajo gleda prvič.

    Avtorskih oddaj manjka, preprosto so predrage. Še vedno pa upam, da bomo gledali kakšne pogovorne šove, v katerih se bodo lahko vključili tudi ljudje iz občinstva, velike šove v živo z razvedrilnimi točkami in trenutki, ko bi ob gledanju potočili solzico.

    Mislila sem na celotno TV-produkcijo, ne le na vašo oddajo.

    Ja, avtorskih oddaj manjka, preprosto so predrage. Še vedno pa upam, da bomo gledali kakšne pogovorne šove, v katerih se bodo lahko vključili tudi ljudje iz občinstva, velike šove v živo z razvedrilnimi točkami in trenutki, ko bi ob gledanju potočili solzico. Srčno rada imam televizijo, neka magija se zgodi, ko stopiš pred kamero. Zato sem zelo vesela, da kmalu pride na spored Miklavžev koncert, ki sem ga povezovala skupaj s Cirilom Horjakom. Zelo rada sodelujem pri dobrodelnih projektih.

    Kje pa je improvizacije največ? Na televiziji, gledališkem odru, glasbenem odru, ne smemo pozabiti tudi, da ste bili del Impro lige …

    Tam smo se vsi kalili in družili, Kud, Trnovo, to je bil naš kraj, koliko nas je prišlo od tam, ne samo improvizatorjev, tudi glasbenikov. Danes pa mi največ improvizacije omogoča prav glasbeni oder, ko pride trenutek sola, ne vem, kaj bo zaigral harmonikar in kaj bo to zbudilo v meni. Med nami je toliko zaupanja in ljubezni, da se lahko prepustimo improvizaciji, saj vemo, da bomo drug drugemu krili hrbet.

    Se obeta kaj novega na gledaliških odrih?

    Oder sem zapustila, ko sem bila noseča, nazadnje sem s Tilnom Artačem igrala v muzikalu Alpska saga. Ko sem rodila, se na odre nisem vrnila do zdaj, ko sem alternacija za Nuško Drašček v predstavi Ženske brez filtra. Ni bilo lahko, ker sem vskočila v predstavo, ki že teče, a sem se hitro ujela, tako da me zdaj lahko vidite tudi v tej vlogi.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ana Maria Mitičpevkašansonkomičarkapredstava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kraljeva družina

    Princ Willam: Z otroki sva se odkrito pogovarjala tudi o princesini bolezni

    S svojimi otroki se pogovarjata odkrito. Naučil se je, da je otrokom treba povedati več in da se vsaka družina o takih temah pogovarja drugače.
    11. 11. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Intervju

    Opravičilo Đokoviću, ker ga je zaradi covida označil za lažnivca in prevaranta

    Novak Đoković je novinarju Piersu Morganu v oddaji Uncensored med drugim povedal, da ni prepričan, ali bo osvojil 25. grand slam. Želel bi zaigrati proti sinu.
    Peter Zalokar 11. 11. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Hvaležen sem, da sem moral reči ne, ker so priložnost dobili drugi«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Nova storitev za še več prostora: 100 EUR dobroimetja za preizkus

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo