Ana Maria Mitić: Šanson je ljudska stvar

Komičarka, igralka, voditeljica in zdaj še ... šansonjerka. Čeprav jo že od začetka kariere poznamo tudi kot glasbenico, je šele zdaj ta talent prevzel krmilo njene kariere, izdala je album, znova se bo predstavila na Festivalu slovenskega šansona, z Žigo Vehovcem na harmoniki in Iljem Pušnikom na kontrabasu nastopa po Sloveniji.

Ko sem brala o vaši glasbeni izobrazbi, sem se spomnila še na Jureta Godlerja in Tilna Artača, ki sta prav tako po izobrazbi glasbenika …

Zanimivo, kajne? Onadva sicer manj delata na glasbenem področju, čeprav mislim, da je Jure v eni svojih zadnjih knjig napisal pripadajočo simfonijo. Jure je kompozitor, jaz pa sem šansonjerka. Večina ljudi ob besedi šanson pomisli na Edith Piaf in njen Non, je ne regrette rien (ko zapoje refren, podaljša vsak zlog, op. p.), ampak šanson je povsem ljudska stvar, ko se pač nekdo odloči nekaj povedati in to naredi ob spremljavi blagozvočne melodije. Tako da ja, jaz sem zagotovo šansonjerka po poklicu.

Si kdaj predstavljate, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi bilo posvečeno povsem glasbi? Pravite, da to prinaša veliko osamljenih ur ob klavirju, kar pa ni za vas.

Zagotovo ne bi bila koncertna pianistka, ker to zahteva ure in ure vaj, to je kot individual­ni šport. Jaz pa sem človek za ljudi, rada imam stike, rada tvorim kakovostne odnose, ker se mi zdi, da kakovost našega življenja določa kakovost naših odnosov. Ko sem se odločala za študij, se je bilo treba odločiti, klavir da ali klavir ne. In nisem šla na akademijo, šla sem študirat medicino. Ampak kot rečejo Srbi, »okolo, okolo, pa na mala vrata« prideš tja, kjer moraš biti.

Ko si ženska upa iti vštric z moškimi v poslu, ki je še vedno pretežno njihov, ko si drzne zajahati konja in ga pognati v galop, ne glede na to, koliko je to tvegano zanjo, takrat dobiš neke vrste spoštovanje, pa ne od drugih, predvsem sama do sebe.

Kako pa je bilo z glasbeno formo, koliko ste v času, ko so imeli prednost voditeljski in igralski projekti, vadili klavir in peli?

Vmes sem jo tudi izgubila. In zgodil se je še en zanimiv fenomen, zaradi težke življenjske izkušnje nisem mogla sesti za klavir, čeprav je moja velika ljubezen od otroštva. Radi se pošalijo iz mene, da svojega črnega lepotca ne dam. Ko pridem v kako dvorano ali v radijski snemalni studio in me tam pričaka steinway v vsej svoji veličini, mi gre kar na jok. In potem se moji fantje, moji glasbeniki, ki so bolj pragmatični, delajo norca iz moje senzibilnosti, a jaz se ne dam. Vedno znova bom zajokala in vedno znova se bom zatresla, ko bo nastala nova pesem. Je pa res bilo vmes obdobje, ko nisem mogla igrati, a ko sem spet lahko, je nastala pesem V našem belem hodniku, ki smo jo potem predstavili tudi na Festivalu slovenskega šansona. In zdaj po dveh letih gremo spet na Festival slovenskega šansona v Velenje in smo spet bili sprejeti v finale. Tako da očitno se ti šansoni dotaknejo ljudi in glasbenih urednikov.

So pa ženske za klavirjem vedno stvar javne fascinacije, nam najbližja je Margita Stefanović iz skupne EKV …

Res je. In fascinantno je to tudi početi, zato tako rada to počnem. Glasbo jemljem kot materializirano ljubezen. Iz nečesa neotipljivega, iz sveta občutij ustvariš glasbeni jezik, ki ga razumejo vsi po svetu. To je magija. In mi to znamo delati. In ko si ženska upa iti vštric z moškimi v poslu, ki je še vedno pretežno njihov, ko si drzne zajahati konja in ga pognati v galop, ne glede na to, koliko je to tvegano zanjo, takrat dobiš neke vrste spoštovanje, pa ne od drugih, predvsem sama do sebe. Pot dela samo tisti, ki hodi. In jaz si bom obula, katerokoli obutev bo že treba, samo zato, da bom šla, kot pravi refren mojega prvega komada V našem belem hodniku, »naprej, naprej, naprej«.

Ana Maria ima ljubezen za vse življenje – klavir: FOTO: Klemen Mramor.

»Največji umetniški presežki se rodijo v margini, ne v popu. Pa tudi rodila sem se kot stara duša,« ste zaupali Anji Rupel, ko vas je spraševala, zakaj šanson. Povejte kaj več o tej stari duši?

Spet nekaj za tiste, ki ne marajo eteričnosti. (nasmeh) Nekaj prinesemo s seboj na ta svet. Poglejte Mozarta, on je bil večni otrok. Menda je slovel po tem, da je prišel na dvor, dvignil svoje krinoline in prdnil. Pač otroška duša. Nekateri pa smo drugačni, že kot otroci smo resnobni, razmišljujoči, potegnjeni vase. Mene je ves čas spremljala neke vrste melanholija. Sem pa tudi vesela, ko pride nekdo, ki me zna predramiti in reči, »pa koliko si stara, petek je, a lahko gremo samo na eno pijačo«. In bom sledila. Vse te perspektive delajo svet raznolik in tak, kakršen mora biti.

Zgodbe vaših pesmi so zelo osebnoizpovedne, iz njih bi lahko nastalo na desetine senzacionalističnih naslovov. Ste se že kdaj tako razkrili?

Neiskrenost mi res ni blizu. Če z glasbo odprem srce, potem ga bom tudi s svojo pripovedjo, ki seveda temelji na avtentičnosti in resničnih dogodkih. Ja, marsikaj se skriva v mojih pesmih, če jim le prisluhneš.

Kaj pa so na to rekli tisti, ki so se morda prepoznali v njih?

Vsak jih interpretira po svoje. Neki glasbeni urednik je bil zelo navdušen nad Punco iz Potrčeve, zelo ga je zanimalo, kaj sem na tej Potrčevi počela. (nasmeh) Drugi, pogosto ženske, se najdejo v pesmi Pritisni me v srce. To je zelo surova pesem, sama sem za klavirjem, rojena je bila iz poslavljanja od nečesa, za kar veš, da zate ni dobro, ampak si rečeš, »a me lahko še enkrat pritisneš v srce«. Nekateri se tetovirajo, jaz pa svoje izkušnje tetoviram neposredno v srce. Romantične duše se najdejo v Prvi violini, ki je nastala dan po tem, ko sva se spoznala z mojim violinistom.

Tudi kakšen mamin sin se je našel v pesmi Tango mama?

Seveda, to je rakava rana današnje družbe. S kolegicami se večkrat pogovarjamo o tem. Ogorčene smo nad maminimi sinovi, ki se tega sploh ne sramujejo. In kako se Ana Maria Mitić bori proti krivicam sveta? Tako, da napiše šanson. Čeprav kdo misli, da sem zelo dominantna, sem v resnici zelo tradicionalna, prava žena. Mi pa svet tega sploh ne omogoča. A še vedno romantiziram takšne odnose in si želim zaživeti v takšnem sožitju. Tudi sama sem mama »sinkota edinkota«, ki ga nadvse ljubim in vsak dan samo sebe preizprašujem, da ga ne vzamem za čustvenega partnerja, sploh glede na to, da živi v deljenem skrbniš­tvu. Ampak nekaj pa je tudi na njih, moških, ko se mama odloči, da bo sina vzela za čustvenega talca, ima tudi on moč, da se ji postavi po robu in reče, eno je mama, drugo pa žena. Oni pa tega ne naredijo, radi bi privilegije z obeh strani. Očeta mojega otroka je njegova mama dobila nazaj, jaz sem tu podpisala popolno vdajo, te bitke se nisem šla.

Kaj pa nastopi? Verjetno vas večkrat kontaktirajo, da bi nastopili kot komičarka ali povezovalka prireditev kot šansonjerka.

Najprej poskrbim za svoje fante, želim, da je na odru in za odrom zanje lepo poskrbljeno. Ko me kontaktirajo za nastop, lahko povem, kaj lahko ponudimo. Naša dodana vrednost je, da lahko na prireditev poleg mene pridejo še trije glasbeniki, vso glasbo ob podelitvah lahko odigramo v živo, poleg mojih pesmi lahko odigramo še marsikaj, Bésame Mucho, Fly Me to the Moon, Ne prižigaj luči v temi, slovenske popevke, jazz standarde, pač to, kar vsako uho rado sliši. Zelo primerni pa smo tudi za gastronomsko-enološko spremljavo. (nasmeh)

»Rada imam lahkotnost pogovorov in iskrena, včasih celo hecna vprašanja ljudi, ne moti me nepredvid­ljivost življenja – moj moto bi lahko bil tudi: ne paničari, improviziraj!« ste dejali, preden se je začela oddaja Besedolov. A v resnici prav veliko priložnosti za improvizacijo na televiziji danes ni.

Zadeli ste naravnost v bolečino mojega srca. Pa verjetno ne samo mojega, ampak celotne ekipe. Besedolov je krasna oddaja, tudi gledana je. Ker pa je licenčna, ne dovoljuje krea­tivnih odmikov od tega, kar je zapovedano. Vedno moram v istem trenutku povedati isto stvar, se jo pa trudim povedati vsakič z drugačnim žarom, ker morda nekdo prav takrat to oddajo gleda prvič.

Avtorskih oddaj manjka, preprosto so predrage. Še vedno pa upam, da bomo gledali kakšne pogovorne šove, v katerih se bodo lahko vključili tudi ljudje iz občinstva, velike šove v živo z razvedrilnimi točkami in trenutki, ko bi ob gledanju potočili solzico.

Mislila sem na celotno TV-produkcijo, ne le na vašo oddajo.

Ja, avtorskih oddaj manjka, preprosto so predrage. Še vedno pa upam, da bomo gledali kakšne pogovorne šove, v katerih se bodo lahko vključili tudi ljudje iz občinstva, velike šove v živo z razvedrilnimi točkami in trenutki, ko bi ob gledanju potočili solzico. Srčno rada imam televizijo, neka magija se zgodi, ko stopiš pred kamero. Zato sem zelo vesela, da kmalu pride na spored Miklavžev koncert, ki sem ga povezovala skupaj s Cirilom Horjakom. Zelo rada sodelujem pri dobrodelnih projektih.

Kje pa je improvizacije največ? Na televiziji, gledališkem odru, glasbenem odru, ne smemo pozabiti tudi, da ste bili del Impro lige …

Tam smo se vsi kalili in družili, Kud, Trnovo, to je bil naš kraj, koliko nas je prišlo od tam, ne samo improvizatorjev, tudi glasbenikov. Danes pa mi največ improvizacije omogoča prav glasbeni oder, ko pride trenutek sola, ne vem, kaj bo zaigral harmonikar in kaj bo to zbudilo v meni. Med nami je toliko zaupanja in ljubezni, da se lahko prepustimo improvizaciji, saj vemo, da bomo drug drugemu krili hrbet.

Se obeta kaj novega na gledaliških odrih?

Oder sem zapustila, ko sem bila noseča, nazadnje sem s Tilnom Artačem igrala v muzikalu Alpska saga. Ko sem rodila, se na odre nisem vrnila do zdaj, ko sem alternacija za Nuško Drašček v predstavi Ženske brez filtra. Ni bilo lahko, ker sem vskočila v predstavo, ki že teče, a sem se hitro ujela, tako da me zdaj lahko vidite tudi v tej vlogi.