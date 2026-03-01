  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Andrej Geržina: Kot bi kuhal v tuji kuhinji

    Na TVS čez en teden prihaja nova oddaja z narodnozabavno glasbo, vedno jo gostita dve sosednji občini, kjer poiščejo dovolj veliko gostišče, da lahko tam postavijo sceno. To, da vsakič snemajo na drugem prizorišču, zahteva tudi kako macgyversko rešitev, nam je zaupal voditelj Andrej Geržina, znanec gledalcev iz oddaje Dobro jutro.
    »Pri meni se lahko v istem dnevu predvajajo Elvis, Green Day, filmska glasba, Avsenik – ne skrivam, da je to moj najljubši ansambel – in povsem mirno še kakšen klasični koncert. Če je narejeno iskreno, me prepriča ne glede na žanr,« pove Andrej Geržina. FOTO: SG Media.
    Galerija
    »Pri meni se lahko v istem dnevu predvajajo Elvis, Green Day, filmska glasba, Avsenik – ne skrivam, da je to moj najljubši ansambel – in povsem mirno še kakšen klasični koncert. Če je narejeno iskreno, me prepriča ne glede na žanr,« pove Andrej Geržina. FOTO: SG Media.
    Teja Roglič
    1. 3. 2026 | 07:00
    9:13
    A+A-

    Oddaj z narodnozabavno glasbo je bilo v preteklosti kar nekaj, katera je bila vaša najljubša in zakaj?

    Na absolutni prestol bi postavil Muzikantenstadl s Karlom Moikom. Oddaja je več kot 30 let promovirala narodnozabavno glasbo in je verjetno razlog, da polovica srednje Evrope še danes zna igrati harmoniko, otroci pa so zaradi nje znali jodlati prej kot reševati ulomke. Na leto so posneli le nekaj oddaj, trajale pa so več ur. Zame so predvsem povezane z dedkom, ki je vedno komaj čakal, da bo oddaja na sporedu, ob gledanju pa je navdušeno ploskal in se smejal nemškim šalam.

    Navadno so bile domače oddaje z narodnozabavno glasbo predvajane v večernem terminu, Nedelja po domače pa bo sredi dneva, od 13.30 do 15. ure. Koga pričakujete pred TV-zasloni?

    Narodnozabavna glasba ima velikansko občinstvo. Poleg odraslih in starejših jo v zadnjih letih posluša tudi veliko mladih. Ne samo da jo poslušajo – poznajo melodije in besedila, plešejo polko in valček. Pred televizijskimi zasloni si želimo prav vse ljubitelje te glasbe.

    Jutranji program zahteva, da si ob sedmih zjutraj v najboljši formi. Ni vedno lahko – ni vsak dan najboljši in vsako jutro ne sije sonce. A to ne sme vplivati na nastop pred kamero. Mislim, da teče že petnajsto leto od moje prve oddaje, jaz pa sem še vedno povprečen kuhar in še slabši aranžer.

    Verjetno ste nekaj oddaj že posneli, kakšno je vzdušje na snemanju?

    Zelo živahno. Lovimo vsako minuto dnevne svetlobe, ki je v tem času ni ravno v izobilju. Delo z glasbeniki mi zelo ustreza, ker so podobno »nori« kot jaz. Med pavzami pojejo, po snemanju pa se jim nikamor ne mudi.

    Ste spoznali kak nov konec Slovenije, gostišče ali ansambel?

    Slovenijo sicer dobro poznam, a vseeno ne tako dobro, da o kakšnem kraju ne bi izvedel česa novega. Gostilne so moja šibkejša stran, zato sem vedno znova presenečen nad njihovo urejenostjo, razgledom, umeščenostjo v prostor in seveda dobro hrano.

    Nedelja po domače bo prvič predvajana v nedeljo, 1. marca, ob 13.30, na TV SLO 1. FOTO: SG Media. 
    Nedelja po domače bo prvič predvajana v nedeljo, 1. marca, ob 13.30, na TV SLO 1. FOTO: SG Media. 

    Dogajanje je umeščeno v lokalna gostišča, vsakič v drugo? Ali to pomeni, da morate vsakič na novo postaviti sceno?

    Da, vsakič smo drugje. Oddajo vedno gostita dve sosednji občini. Poiščemo dovolj veliko gostišče in v njem postavimo sceno – od A do Ž. Sliši se preprosto, v resnici pa je precej zahtevno: nekaj ton opreme, reportažni avto ima več kot deset ton, zato ni primeren za vsako cesto ali parkirišče. S seboj vozimo tudi velik električni agregat, ker nočemo porabiti vse elektrike v kraju. Tisti dan ali dva v kraj prinesemo precej dobesedno tudi »napetost«.

    Verjetno je tudi za voditelja izziv, če nima »domačega« studia?

    Od začetka vodim tudi gala koncert slovenske popevke s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija, t. i. Poletno noč na Ptuju, ki prav tako poteka zunaj varnega studia, zato sem imel nekaj izkušenj. Tudi jutran­ji program dvakrat na leto izpeljemo zunaj matične hiše. To je, kot bi kuhal v tuji kuhinji – nič ni tam, kjer si vajen, zato je po­trebnega veliko prilagajanja in včasih tudi kakšna mac­gyverska rešitev.

    Je pa res, kar pravite, torej, da smo vas doslej poznali kot voditelja oddaje Dobro jutro, in tudi za to oddajo vemo, da v njej voditeljem ne manjka izzivov. Včasih je treba kaj skuhati, morda zaviti darila ali oblikovati šopek, včasih pride na obisk kak nepredvidljiv gost … Kaj vam je dala kilometrina v oddaji Dobro jutro?

    Ogromno. Pravzaprav vso osnovo za razvoj veščin. Jutranji program zahteva, da si ob sedmih zjutraj v najboljši formi. Ni vedno lahko – ni vsak dan najboljši in vsako jutro ne sije sonce. A to ne sme vplivati na nastop pred kamero. Mislim, da teče že petnajsto leto od moje prve oddaje, jaz pa sem še vedno povprečen kuhar in še slabši aranžer.

    Pri oddajah z narodnozabavno in ljudsko glasbo se večkrat pogovarjamo, kaj vanje spada, recimo v oddaji V petek zvečer je nastopalo tudi precej pop izvajalcev, v nekaterih drugih ne. Kdo bo torej povab­ljen k vam?

    Nedelja po domače je zasnovana kot oddaja narodnozabavne in ljudske glasbe. Vabili bomo glasbenike, ki igrajo prav na te strune. Res je, da pri takih projektih kdaj pride do kompromisov, a glede na to, da dobro po­znam urednika Smiljana Greifa in sodelavca Martina Juharta, raje ne bom preveč pameten. Z njima ni šale. (smeh)

    Želja po vodenju narodnozabavne oddaje se mi je že uresničila. Morda se mi bo čez nekaj let tudi želja po vodenju vesoljske oddaje.

    Kakšni glasbeni žanri in izvajalci pa sestavljajo vaš osebni seznam predvajanja?

    Nazadnje sem se žanrsko omejeval nekje v šestem razredu osnovne šole, ko mi je sošolec posodil kaseto Jerryja Leeja Lewisa. Čez dva meseca sem poslušal Green Day in takrat ugotovil, da postavljanje meja nima smisla. Danes v vsaki zvrsti najdem nekaj lepega. Vsaka glasba nastane z razlogom in nosi sporočilo: rock prinese energijo, punk upor, klasika čustvo in zgodbo. Tudi veliki skladatelji niso bili tako »akademski«, kot si jih predstavljamo. Mozart je marsikatero delo napisal zelo osebno, celo zaljubljeno. Pri meni se lahko v istem dnevu predvajajo Elvis, Green Day, filmska glasba, Avsenik – ne skrivam, da je to moj najljubši ansambel – in povsem mirno še kakšen klasični koncert. Če je narejeno iskreno, me prepriča ne glede na žanr.

    V tovrstnih oddajah smo vajeni tudi kakšnih stranskih likov, torej tistih, ki delajo družbo voditelju, morda poskrbijo za smeh. Bo tako tudi pri vas?

    Šefi so se odločili, da bom v tej sezoni sam. Nobene šale ne bom povedal in gostje se med seboj ne bodo merili v spretnostnih z žogo. To bomo prepustili drugim terminom in oddajam. (smeh)

    Ponavadi oddaje z narodnozabavno in ljudsko glasbo gledamo na TVS, zdaj pa je takšna zaživela tudi na Planet TV, nosi naslov Pri nas doma. Ali pozdravljate konkurenco ali se je bojite?

    Oddaji Pri nas doma želim vse dobro in tako tudi čisto zares mislim. Konkurenca je vedno najboljši vzvod za razvoj. Ne samo za razvoj in kakovost oddaj, ampak tudi produkta – v tem primeru glasbe. Vsi si želimo kakovostne muzike in takšne oddaje nedvomno vplivajo na njeno obogatitev.

    Zdaj vas bodo torej gledalci ob nedeljah videli na zaslonih, kje pa sicer preživljate nedelje?

    Najpomembneje je, da sem z družino. Kraj sploh ni pomemben.

    Prebrala sem, da vas zanimajo vse plati človekovega življenja: politika, glasba, umetnost, znanost in vesolje, zlasti slednje. Se strinjate, da je vesolje nekaj, kar človeka zelo zanima ali pa absolutno ne?

    Ne bi se mogel bolj strinjati. Vesolje je tako zapleteno in tako veliko, da odpove vsaka sposobnost racionalnega razmišljanja. Mene pa na tej točki začne privlačiti. Še vedno se spomnim, ko sem prvič na lastne oči zagledal Andromedo, Orionovo meglico, sence kraterjev na Luni, Uran – nisem prepričan, ampak mislim, da sem bil dovolj natančen pri navigaciji teleskopa.

    Imate okoli sebe podobne navdušence za strmenje v nebo?

    Za opazovanje ali teoretično raziskovanje družba ni nujna. Včasih je celo bolje to početi sam. (smeh) Sem član Astronomskega društva Orion in tam se družimo ljudje, ki imamo zelo podobne želje in potrebe po raziskovanju. Želja po vodenju narodnozabavne oddaje se mi je že uresničila. Morda se mi bo čez nekaj let tudi želja po vodenju vesoljske oddaje.

