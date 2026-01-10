Andrej Košak: Pendrek, marica in pripor

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Nekoč se je scenarist in režiser Andrej Košak v filmskem prvencu Outsider že dotaknil punka, zdaj pa ga v dokumentarcu Punk pod komunističnim režimom zajema s polno žlico. S filmom se je vrnil v svojo mladost, saj je bil tudi sam akter prve generacije ljubljanskih punkerjev, tako da je bilo snemanje za vse sodelujoče kot nekakšna obletnica valete.
Punk pod komunističnim režimom, Paraf, Buldogi, sobota, 17. januarja,
ob 20. uri, Kino Šiška, Ljubljana
Že nekaj časa sem producentu filma Zoranu Dževerdanoviću jamral, kako se nič ne dogaja, in mi je odgovoril, pa napiši kaj. In sem res napisal scenarij, ki sva ga potem prijavila in dobila največje število točk. Tako se je začelo valiti kamenje. Nekajkrat sem mu potarnal, kako je bilo takrat zabavno, toliko veselja in alternative, zdaj pa se mi zdi Ljubljana precej mrtva. Po drugi strani sem se čutil odgovornega do svojih kolegov, do svoje mladosti. Vse te bende sem poznal, z nekaterimi skupaj vadil ali bil na njihovih vajah in koncertih, tako da je bilo zelo preprosto zbrati skupaj prave ljudi. V filmu so pravi akterji te scene. Nisem hotel, da bi kdo drug interpretiral dogajanje, ki smo ga mi doživljali.
Enostavno se je takrat začelo dogajati. Moj prvi koncert so bili Stranglersi, junija 1978. Mislim, da jih še nisem imel 13. Potem naju je mama z bratom peljala v Moste pri Kamniku, saj je bil tam neki punk koncert. Že kmalu pa sem ustanovil bend Doza s Primožem Petkovškom in se je začelo. Hodili smo v mesto, najprej v Rio, potem Medex, Union … Takrat so v diskoteki Stopoteka vrteli pol ure punka, od pol dvanajstih do polnoči. Punk je bilo težko kje slišati, dokler se ni pojavil klub FV. Potem pa smo ves čas viseli tam. Takrat je bila scena najboljša, šlo je za zelo ozek krog. Hitro se je začelo širiti in prvi Novi Rock je bil že razprodan.
Takrat se je že vse začelo, nastopili so res številni, Dr. Feelgood, Tina Turner. Železna zavesa? Ne! Pri nas ni bilo takšne železne zavese. Ko smo v Berlinu predstavljali dokumentarec, so nam tamkajšnji punksi čestitali, ker sploh niso vedeli, da je bila tu takšna scena. Pri nas je šlo za nekakšen prepih za železno zaveso. Punk je nasploh mnoge presenetil, tudi oblast. Mislili so, da je to modna muha. Ko pa se je vse skupaj razširilo, sploh od Novega Rocka naprej, se je začela represija, še posebno od naci-punk afere naprej.
Niti ne. Fantje so bili pridržani kar tri mesece. To je trajalo kar nekaj časa. In zaprti so bili ljudje, ki s tem niso imeli nič, tudi Mario Šelih. Tiste tri mesece je bilo kar paranoično, saj nihče ni mogel vedeti, kaj se bo zares zgodilo. Malo je neprijetno, da ne kriv ne dolžen osemnajstletnik tri mesece ždi v zaporu v popolni nevednosti. Takrat so mnoge klicali na zaslišanje. Predvsem tiste, ki so bili v kakšnem bendu. Pote so prišli kar v šolo. Mene k sreči niso iskali, ker ravno takrat nisem imel nobenega benda.
To je bilo malo pozneje, ker je nosil bedž (priponko) z napisom »nazi punks fuck off«. To je bilo v Mariboru.
Ah, meni je njihova druga plošča že preveč rockerska. Prva pa se mi zdi remek delo. Vse komade s prve plošče smo znali na pamet, preden je izšla.
To je bila načrtna politika. Ko so hoteli zrušiti neki bend, so fante poklicali v vojsko. Ampak ne hkrati, enega po enega, tako da bendi leta niso bili v polni sestavi. In ni bilo možnosti, da bi odhod v JLA lahko preložili. Saj so šli tudi Bijelo dugme ali Riblja čorba v vojsko, ampak oni so lahko prelagali. Pa pomagalo je, če si se udeležil kakšne delovne akcije in si pri oblasti popravil imidž.
Ja, v Makedoniji živim, tam sem srečno poročen. Odzivi pa so bili odlični, sploh na Kosovu so bili navdušeni. Ampak tudi tam niso vedeli, da je bila scena takrat tako razvita. Njim so znani le Lačni Franz, Pankrti in Laibach.
Za Beograjčane pa je bila Ljubljana kot London. V Ljubljano so veliko hodili tudi na koncerte. Na Siouxsie and the Banshees jih je bilo nekaj. Takrat je Vidmar organiziral ogromno takih koncertov. In za mularijo je bil punk zanimiv, komadi so bili dolgi minuto in pol. Pred tem so težili razni Pink Floydi in Claptoni. Komadi so trajali v nedogled. Pa kdo bo to poslušal! Punk bendi so bili iste starosti kot mi in še dober imidž so imeli. To je bil šus!
To je bilo kar smešno. Snemali smo se, kako smo trgali plakate Johna Travolte in lomili plošče Bee Gees. In mene so poslali k frizerju, ker sem imel do takrat frizuro kot Brian Jones. (smeh) Zabavno je bilo. Ampak ta film se je žal izgubil.
(smeh) To je bilo kar smešno. Snemali smo se, kako smo trgali plakate Johna Travolte in lomili plošče Bee Gees. In mene so poslali k frizerju, ker sem imel do takrat frizuro kot Brian Jones. (smeh) Zabavno je bilo. Ampak ta film se je žal izgubil. Takrat smo bili odprtih glav in iznajdljivi. Do opreme je bilo nemogoče priti. Kje in kako dobiti kitare in ojačevalce? Vsi v bendu so se skupaj priklopili na en ojačevalec, ki so ga imeli.
Outsider je zgodba moje mladosti in mislim, da je kar uspel. Esad Babačić je ponosen na svojo vlogo v njem, Davor Janjić je bil punker v Sarajevu. Zelo sem bil presenečen, da je bil takrat tako dober odziv tudi v Beogradu, Sarajevu, povsod. Ljudje so si ga zapomnili. Novi dokumentarec sem montiral v Beogradu, in čim je kdo omenil, da sem jaz tisti, ki je naredil Outsiderja, so se mi vsi začeli klanjati. To je bil v bistvu film o razpadu Jugoslavije in prikazal sem neko slovensko resnico.
Komentarji