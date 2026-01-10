  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Andrej Košak: Pendrek, marica in pripor

    Punk pod komunističnim režimom je naslov dokumentarca Andreja Košaka, ki bo v Kino Šiški doživel slovensko premiero.
    Andrej Košak: Punker že pri trinajstih letih FOTO Željko Stevanić
    Andrej Košak: Punker že pri trinajstih letih FOTO Željko Stevanić
    Robi Loboda
    10. 1. 2026 | 08:00
    9:20
    Nekoč se je scenarist in režiser Andrej Košak v filmskem prvencu Outsider že dotaknil punka, zdaj pa ga v dokumentarcu Punk pod komunističnim režimom zajema s polno žlico. S filmom se je vrnil v svojo mladost, saj je bil tudi sam akter prve generacije ljubljanskih punkerjev, tako da je bilo snemanje za vse sodelujoče kot nekakšna obletnica valete.

    Punk pod komunističnim režimom, Paraf, Buldogi, sobota, 17. januarja,
    ob 20. uri, Kino Šiška, Ljubljana

    Znano je, da ste bili v mladosti v jedru ljubljanske punk scene, ampak kaj je bilo tisto, da ste se zdaj odločili posneti dokumentarec o takratnem punku?

    Že nekaj časa sem producentu filma Zoranu Dževerdanoviću jamral, kako se nič ne dogaja, in mi je odgovoril, pa napiši kaj. In sem res napisal scenarij, ki sva ga potem prijavila in dobila največje število točk. Tako se je začelo valiti kamenje. Nekajkrat sem mu potarnal, kako je bilo takrat zabavno, toliko veselja in alternative, zdaj pa se mi zdi Ljubljana precej mrtva. Po drugi strani sem se čutil odgovornega do svojih kolegov, do svoje mladosti. Vse te bende sem poznal, z nekaterimi skupaj vadil ali bil na njihovih vajah in koncertih, tako da je bilo zelo preprosto zbrati skupaj prave ljudi. V filmu so pravi akterji te scene. Nisem hotel, da bi kdo drug interpretiral dogajanje, ki smo ga mi doživljali.

    Film se osredotoči na začetke in prva leta punk scene. Kako ste jo takrat doživljali vi?

    Enostavno se je takrat začelo dogajati. Moj prvi koncert so bili Stranglersi, junija 1978. Mislim, da jih še nisem imel 13. Potem naju je mama z bratom peljala v Moste pri Kam­niku, saj je bil tam neki punk koncert. Že kmalu pa sem ustanovil bend Doza s Primožem Petkovškom in se je začelo. Hodili smo v mesto, najprej v Rio, potem Medex, Union … Takrat so v diskoteki Stopoteka vrteli pol ure punka, od pol dvanajstih do polnoči. Punk je bilo težko kje slišati, dokler se ni pojavil klub FV. Potem pa smo ves čas viseli tam. Takrat je bila scena najboljša, šlo je za zelo ozek krog. Hitro se je začelo širiti in prvi Novi Rock je bil že razprodan.

    Na Johnny Rotten Squaru pri Medexu FOTO Siniša Lopojda
    Na Johnny Rotten Squaru pri Medexu FOTO Siniša Lopojda

    Za Zahod je punk v Jugoslaviji, ki ni časovno prav nič zaostajal za britanskim, fenomen, da je bilo kaj takega za železno zaveso sploh mogoče. Ampak jugoslovanska zavesa ni bila tako železna. Tu je nastopila kopica aktualnih tujih bendov, poleg Stranglersov so zgodaj prišli Siouxsie and the Ban­shees, Anti-Nowhere League so izdali celo koncertno ploščo Live in Yugoslavia …

    Takrat se je že vse začelo, nastopili so res številni, Dr. Feelgood, Tina Turner. Železna zavesa? Ne! Pri nas ni bilo takšne želez­ne zavese. Ko smo v Berlinu predstavljali dokumentarec, so nam tamkajšnji punksi čestitali, ker sploh niso vedeli, da je bila tu takšna scena. Pri nas je šlo za nekakšen prepih za železno zaveso. Punk je nasploh mnoge presenetil, tudi oblast. Mislili so, da je to modna muha. Ko pa se je vse skupaj razširilo, sploh od Novega Rocka naprej, se je začela represija, še posebno od naci-punk afere naprej.

    Naci-punk afera, ki se je začela zaradi grafitov s kljukastimi križi po Ljubljani, je takrat povzročila, da so miličniki v vseh punkerjih videli sovražnike in začeli so peti pendreki, marsikdo je okusil tudi vožnjo z marico. Ampak afera je dokaj hitro potihnila.

    Niti ne. Fantje so bili pridržani kar tri mesece. To je trajalo kar nekaj časa. In zaprti so bili ljudje, ki s tem niso imeli nič, tudi Mario Šelih. Tiste tri mesece je bilo kar paranoično, saj nihče ni mogel vedeti, kaj se bo zares zgodilo. Malo je neprijetno, da ne kriv ne dolžen osemnajstletnik tri mesece ždi v zaporu v popolni nevednosti. Takrat so mnoge klicali na zaslišanje. Predvsem tiste, ki so bili v kakšnem bendu. Pote so prišli kar v šolo. Mene k sreči niso iskali, ker ravno takrat nisem imel nobenega benda.

    Ali niso pridržali tudi Igorja Vidmarja?

    To je bilo malo pozneje, ker je nosil bedž (priponko) z napisom »nazi punks fuck off«. To je bilo v Mariboru.

    Pri začetkih punka pri nas se seveda najprej omeni Pankrte, ampak oni so bili za vašo generacijo punkerjev že pravi starci. Tudi z oblastmi niso imeli večjih težav. Če so prvo njihovo ploščo še obdavčili kot »šund«, pa so kmalu prejeli nagrado sedem sekretarjev Skoja.

    Ah, meni je njihova druga plošča že preveč rockerska. Prva pa se mi zdi remek delo. Vse komade s prve plošče smo znali na pamet, preden je izšla.

    V filmu je opisan tudi glavni razlog za razpad punk bendov, odhodi članov v vojsko.

    To je bila načrtna politika. Ko so hoteli zrušiti neki bend, so fante poklicali v vojsko. Ampak ne hkrati, enega po enega, tako da bendi leta niso bili v polni sestavi. In ni bilo možnosti, da bi odhod v JLA lahko preložili. Saj so šli tudi Bijelo dugme ali Riblja čorba v vojsko, ampak oni so lahko prelagali. Pa pomagalo je, če si se udeležil kakšne delovne akcije in si pri oblasti popravil imidž.

    Kot ste omenili, ste dokumentarec predstavili v Berlinu, pa tudi že na Kosovu in v Severni Makedoniji, kjer živite. Kakšni so bili odzivi tam?

    Ja, v Makedoniji živim, tam sem srečno poročen. Odzivi pa so bili odlični, sploh na Kosovu so bili navdušeni. Ampak tudi tam niso vedeli, da je bila scena takrat tako razvita. Njim so znani le Lačni Franz, Pankrti in Lai­bach.

    Do takratnih južnih republik Jugoslavije punk ni toliko segel. Za Makedonce je bil Beograd kot London.

    Za Beograjčane pa je bila Ljubljana kot London. V Ljubljano so veliko hodili tudi na koncerte. Na Siouxsie and the Banshees jih je bilo nekaj. Takrat je Vidmar organiziral ogromno takih koncertov. In za mularijo je bil punk zanimiv, komadi so bili dolgi minuto in pol. Pred tem so težili razni Pink Floydi in Claptoni. Komadi so trajali v nedogled. Pa kdo bo to poslušal! Punk bendi so bili iste starosti kot mi in še dober imidž so imeli. To je bil šus!

    To je bilo kar smešno. Snemali smo se, kako smo trgali plakate Johna Travolte in lomili plošče Bee Gees. In mene so poslali k frizerju, ker sem imel do takrat frizuro kot Brian Jones. (smeh) Zabavno je bilo. Ampak ta film se je žal izgubil.

    Bili ste v punk bendu, ampak tudi film vas je že takrat pritegnil, saj ste menda nekakšen punk film snemali že pri trinajstih letih.

    (smeh) To je bilo kar smešno. Snemali smo se, kako smo trgali plakate Johna Travolte in lomili plošče Bee Gees. In mene so poslali k frizerju, ker sem imel do takrat frizuro kot Brian Jones. (smeh) Zabavno je bilo. Ampak ta film se je žal izgubil. Takrat smo bili odprtih glav in iznajdljivi. Do opreme je bilo nemogoče priti. Kje in kako dobiti kitare in ojačevalce? Vsi v bendu so se skupaj priklopili na en ojačevalec, ki so ga imeli.

    Tudi v vašem prvencu Outsider ima punk kar veliko vlogo, saj je protagonist filma član punk benda.

    Outsider je zgodba moje mladosti in mislim, da je kar uspel. Esad Babačić je ponosen na svojo vlogo v njem, Davor Janjić je bil punker v Sarajevu. Zelo sem bil presenečen, da je bil takrat tako dober odziv tudi v Beogradu, Sarajevu, povsod. Ljudje so si ga zapomnili. Novi dokumentarec sem montiral v Beogradu, in čim je kdo omenil, da sem jaz tisti, ki je naredil Outsiderja, so se mi vsi začeli klanjati. To je bil v bistvu film o razpadu Jugoslavije in prikazal sem neko slovensko resnico.

    vikendAndrej KošakdokumentarecpunkSFR JugoslavijaPankrti

