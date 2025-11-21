  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    O filmu Belo se pere na devetdeset igralka Anica Dobra pravi: »Čeprav govori o na videz nedotakljivi, navzven homogeni družini, je to od znotraj družina, polna razpok..« FOTO: Nebojša Babić
    Galerija
    O filmu Belo se pere na devetdeset igralka Anica Dobra pravi: »Čeprav govori o na videz nedotakljivi, navzven homogeni družini, je to od znotraj družina, polna razpok..« FOTO: Nebojša Babić
    Teja Roglič
    21. 11. 2025 | 09:00
    21. 11. 2025 | 10:04
    11:43
    A+A-

    »Z velikimi kovčki in jutranjim letom sem se odpravljala v Ljubljano na snemanje filma, in ko sem se na letališču usedla med zaspane potnike, sem nasproti sebe videla mlado žensko, ki je brala knjigo. Naslovnica mi je bila takoj znana, ko sem pogledala bolje, pa dvoma ni bilo več, brala je Belo se pere na devetdeset. Takoj sem Bronji Žakelj poslala sporočilo, da je to dober znak,« se spominja srbska igralka Anica Dobra, ki v težko pričakovanem domačem filmu igra babico Dado. V Ljubljano je prejšnji teden prišla na premiero filma na festivalu Liffe in ob tem dala samo en intervju, tega v nadaljevanju.

     

    Kakšni so vtisi po premieri v Ljubljani?

    Premiera je vrsta dogodka, ki bi ga najraje opazovala z razdalje, ne pa pri njem sodelovala. Preden se film začne, ljudje gledajo drug drugega, svojo živčnost, tremo in strah, kakšen bo odziv, skrivajo se za večernimi oblekami, ličili, frizurami, dobro voljo. Potem pa se je zgodil naš film in dvorana je potonila v tišino. To ni bila projekcija, delovala je kot nekakšna kolektivna seansa. Občutek je bil čaroben. Vse, kar si želiš od premiere, ki ti veliko pomeni. Film sem zdaj gledala drugič in to je bila zame prava premiera, to je namreč prostor, v katerem je film nastal. Publika se je odzvala iskreno in tako smo tudi mi delali ta film. To se ne zgodi pogosto, prej redko. Vsi smo pozabili, da imamo na sebi svečane bele in črne obleke, osredotočili smo se na bistvo.

    To je dobesedno prerez našega DNK. To so ženske, ki so generacije molčale, požirale, trpele in govorile: »Ne, ne dviguj valov, samo delaj.«

    Igrali ste v številnih filmih – v Srbiji, Nemčiji, v koprodukcijah –, v slovenskem pa še ne. Zakaj zdaj in zakaj prav ta film?

    Zakaj ne? Ne navezujem se na prostore, temveč na ljudi in ideje. Ne morem pa reči, da mi ni pomembno, kje se nekaj dela, ker imamo vsi svoje korenine, svoje miselne vzorce in smo si v tem različni. Hkrati pa imamo nekaj, kar nas povezuje in v čemer se prepoznamo. Prepoznam dober scenarij, kjer koli se dogaja. Danes, ko je naše delo pogosto industrija in manjkrat ideja, da bi povedali nekaj globokega in življenjskega, ko je veliko komercialnega – saj je od tega treba tudi živeti in se ne ukvarjati zgolj z umetnostjo –, je zame Belo se pere na devetdeset kot to, da vse življenje čakaš zadetek na lotu, in ko si že star, ga dočakaš. (nasmeh) S tem scenarijem sem zadela svoj loto.

    FOTO: Nebojša Babić
    FOTO: Nebojša Babić

    Zakaj?

    Gre za avtobiografski roman, torej za like, ki obstajajo ali so obstajali, gre za zgodbo s težo, zato čutiš veliko odgovornost, tu pa sem še jaz, človek z jezikovno oviro. Ko pomisliš na vse to, sem bila kot turistka v tuji deželi, ki gleda narobe obrnjen zemljevid. Vse ti je znano, a gre nekako v drugo smer, ti pa ne prideš tja, kamor bi moral. Po drugi strani pa je to tako velik izziv, da si najprej priznaš, da imaš omejitve – denimo v jeziku –, in da vidiš, da si zaradi tega ranljiv, da ne moreš pokazati vsega, kar misliš, da bi moral. In v nekem trenutku se zgodi popolna osvoboditev, sprejmeš, da nečesa pač ne zmoreš, kar je zelo dobra lekcija, in odprejo se ti druga vrata. Recimo v obliki kolegov, ki ti zelo pomagajo, v obliki režiserja, ki je neverjetno miren, proaktiven, rad ima igralce in na setu ne vidi nobenega problema. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje delala s kom takim. Ko dojameš, kako si v nečem nemočen, ugotoviš: v redu, moram malo upočasniti, ker ne morem govoriti tako hitro, kot mislim, zato vsako svojo repliko res premisliš. Leto dni bereš scenarij in misliš, da si se vlogo naučil na pamet, potem pa prideš na vajo, vsi sedijo okoli tebe in naenkrat vidiš: o, ne, ne zveni tako, kot sem si predstav­ljala. Šlo je za nenehen boj in za nenehno opuščanje lastne nečimrnosti in strahov.

    Slovenska igralska šola je zelo podobna naši. V žalosti in v emociji smo si precej podobni. Vse druge okoliščine so lahko različne, a to nas povezuje skozi generacije. Na tej ravni smo se vsi našli – kot igralci, profesionalci in kot ljudje. To je film, ki se ne dela po scenariju. To je film, ki se bere in igra drugače. In mislim, da nobeden od igralcev ni nikoli zaprl zadnje strani. Imam razlago, zakaj je tako: zgodba je univerzalna. Čeprav govori o na videz nedotakljivi, navzven homogeni družini, je to od znotraj družina, polna razpok. Takšnih majhnih, tankih, ki pa sčasoma postajajo vse večje, širše, globlje. To je družina, ki ima svoje kraterje, kot vsaka. In je družina, ki teh kraterjev ne zna zdraviti. Misli, da se to zdravi z molkom ali nedeljskim kosilom, toplo juhico ali tako, da nekomu rečeš: daj, ti pogrni mizo, postavi krožnike. Ali pa s tem, da koga za sekundo dlje pogledaš. To so znaki, da tega ne znajo razrešiti drugače kot globoko v sebi.

    Živeli smo analogno. In lahko rečem, da smo tudi ta film delali analogno, brezkompromisno s čustvi. To niso digitalna čustva. V tem filmu ni niti ene umetne solze.

    Film prinaša zanimive ženske like, kako jih vidite vi?

    To je dobesedno prerez našega DNK. To so ženske, ki so generacije molčale, požirale, trpele in govorile: »Ne, ne dviguj valov, samo delaj.« Ženske, ki niso imele razkošja številnih izbir, ki so bile steber družine, a so se v sebi morda lomile. Pa si tega niso smele dovoliti. Zato morda danes ženske zbolevajo, ker nosijo breme prednikov, nekaj v nas, za kar čutimo, da bi moralo biti drugače. Seveda pa je v teh ženskah tudi nekaj drugega – doza humorja, samoironije in ironije, ki poskrbi, da drama ne zdrsne v tragedijo. To so izjemno kompleksne, močne ženske. Le slutimo, kaj vse so prestale. Zato obstaja vez med Dado in Bronjo. Bronjin pogled je tako miren, a govori o tem, kaj vse je preživela. Nikoli nam ni dajala smernic: to naredi tako, tisto drugače. Ni nam postavila kletke. Dala nam je veliko svobode. Mi smo imeli vprašanja zanjo, vrata je odpirala, kadar smo mi za to prosili. Imam pa občutek, da nikoli ni odprla vseh vrat do konca.

    Prizor iz filma. FOTO: Fivia
    Prizor iz filma. FOTO: Fivia

    Ko smo ob snemanju gledali fotografije pričesk igralcev, interierja, scene, je bil to skok v drug čas. Kako pa je bilo za vas vsak dan skočiti nazaj v čas, v katerem ste že živeli?

    Vrnilo me je v čas, ko so bile kavbojke in topla juha pomembnejše od vseh političnih parol. O tem smo vedeli veliko več kot o politiki, ki nas danes obkroža z vseh strani. Živeli smo v času, za katerega smo čutili, da je spokojnejši, ne glede na vse razpoke, ki jih nosimo v sebi, vse madeže, ki jih ni mogoče oprati na devetdeset. Morda smo slutili, da prihaja nekaj novega, a nismo vedeli, kaj. Veselili smo se tistega, v čemer smo živeli. Živeli smo analogno. In lahko rečem, da smo tudi ta film delali analogno, brezkompromisno s čustvi. To niso digitalna čustva. V tem filmu ni niti ene umetne solze. Vse se je zares zgodilo tako, kot je prikazano. To je velika vrednost. Scenografija je bila zgolj nam v podporo, če ne bi bilo tistega, kar nosimo v sebi, nam nobena scenografija ne bi pomagala. V tistih časih smo bili veliko bolj svobodni. Prava svoboda je bila v osemdesetih, ne glede na to, kako danes to razlagajo analitiki. Kdo nas je tedaj spremljal po telefonu? Nihče. Kdo nam je sledil prek kreditnih kartic? Nihče. Lahko si izginil, šel za mesec dni na morje in se enkrat oglasil.

    FOTO: Nebojša Babić
    FOTO: Nebojša Babić

    Poslal razglednico ...

    Ja. Krasno. Nihče od tvojih ni vedel, kdaj se boš vrnil. Približno so vedeli. To so bila osemdeseta. In v sebi so nosila humor, veliko več ga je bilo kot danes. Humor kot obramba pred vsem, kar prihaja, pa se tega niti ne zavedamo.

    Producent Aleš Pavlin pravi, da je bilo to, da ste se igralski ekipi pridružili vi, podobno temu, ko košarkarsko moštvo kupi novega zvezdnika – vsi začnejo igrati na višji ravni ...

    To ni šport, to je umetnost. Kar je on povedal kot kompliment meni, sem jaz doživela pri drugih igralcih, oni so mene dvignili na višjo raven. Na setu moramo biti vsi na »ti«. Ne v smislu nagovora, temveč tu, od znotraj. Da smo vsi enako pomembni, kar tudi smo. Pri tem filmu smo vsi šli, kot rečemo pri nas, »grlom u jagode«. Vrgli smo se v to brez razmišljanja o posledicah in to nas je vse dvignilo na višjo raven.

    Ko so vas spraševali o zgodbi filma, ste dejali, da se vsega ne da oprati na devetdeset, da majhen madež vedno ostane ...

    Da, ampak potem ko sem to rekla, sem pomislila, zakaj se trudimo, da se opere. Zakaj? Ne – ostati mora. Ker je to vez, ki vse nas povezuje. Vsak ima svoj madež in ga mora nositi. To je življenje. Danes tako ali tako skoraj nihče več ne pere na devetdeset. Čeprav se mi zdi, da je prišel čas, ko bi bilo treba znova delati stroje, ki perejo na devetdeset. (smeh) Spet smo pri tem, da bi bilo za mnoge dobro, da se – seveda v duhovnem smislu – operejo na devetdeset.

    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Vikendov intervjuvikendBelo se pere na devetdesetAnica Dobra

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Fatima Bosch

    Sprva javno ponižana, nato kronana za miss Universe

    Mehičanka Fatima Bosch je v Bangkoku osvojila naslov miss Universe. Finale so zaznamovali odstopi sodnikov, poškodbe tekmovalk in upor deklet.
    21. 11. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Petrol z manjšim dobičkom v poletnih mesecih in padcem prodaje v Sloveniji

    Čisti dobiček naftnega trgovca je v tretjem četrtletju medletno zdrsnil za več kot desetino, po devetih mesecih je še vedno višji kot lani.
    Karel Lipnik 21. 11. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo