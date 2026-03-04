  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Iluzije dolenjske skupine Generator

    Dolenjska zasedba Generator, za katero je deset let delovanja, je tik pred izidom druge plošče Iluzije.
    Generator FOTO Nada Mihajlović
    Galerija
    Generator FOTO Nada Mihajlović
    Robi Loboda
    4. 3. 2026 | 08:00
    7:27
    A+A-

    Druga plošča Iluzije zasedbe Generator bo luč sveta ugledala na dan koncerta v razprodanem Kinu Šiška, 12. marca. V ospredju devetčlanske zasedbe sta Anina Trobec in njen partner Joseph Wheba, dopolnjujejo pa jo še »mož Aninine mame, možev prijatelj, prijateljev sin, trije Turki in en Cesar«, kot se opišejo sami.

     

    Dva meseca pred desetim rojstnim dnem (glede na to, da za ustanovitev štejete dan mladosti) si skupina Generator sama pripravlja verjetno najboljše darilo, izid plošče Iluzije in koncert v Kinu Šiška. Ste to načrtovali ali gre bolj za naključje?

    Zelo smo veseli, da je naša nova plošča tukaj, navdušeno presenečeni smo, da je koncert v Kinu Šiška razprodan, da še naprej vztrajamo in ustvarjamo v našem kolektivu, čeprav ne vemo, kakšen bo izid, in se s tem pravzaprav ne obremenjujemo. Za nas je vedno na prvem mestu glasba, potem šele vse drugo in tako bo tudi ostalo.

    Kako se danes spomnite tistega 25. maja v novomeš­kem Sokolcu, ko sta se s fantom Josephom združila z domačimi glasbeniki, ki so že prej igrali v zasedbah Dan D, Moveknowledgement in Drevored? Glede na vse sorodstvene in prijateljske povezave deluje, kot da eden potegne s sabo drugega, ta tretjega … in se vas zbere kar devet.

    Že na prvi poskusni vaji se nas je zbralo osem in mislim, da se je že na tretji pridružil deveti član. Res je, naš kolektiv povezujejo družinske in prijateljske vezi. Veliko vezi je bilo stkanih že dolgo nazaj, pa se do zdaj niso povezale v takšno glasbeno enoto. Nikoli pa nismo nikogar silili v sodelovanje, pri nas se vse zgodi zelo organsko.

    Glasba vas vsekakor zaznamuje na različnih področjih. Med študijem glasbe v Londonu ste tam delali kot tonska tehnica v studiu, poučevali v glasbeni šoli, v Ljubljani ste prek DJ-kolektivov obdelali klubsko sceno v K4, Metelkovi … Glede na to, da ste dolga leta tekmovali tudi kot plesalka, kako da je nazadnje prevladala glasba?

    Morda me nikoli ni opredeljevala samo ena od smeri umetnosti in izražanja. Od nekdaj sem v glasbi, z glasbo in ob glasbi. Klavir, ples, petje in vse, kar je povezano z glasbo, me izpopolnjuje. Besedila črpam iz življenjskih izkušenj, petju in plesu pa sem bila vedno zelo predana, saj drugače najbrž ne bi čutila želje po tovrst­nem izražanju. Hvaležna sem, da lahko opravljam umetniški poklic.

    To je bilo zelo zanimivo in poučno obdobje. Eno je pisati glasbo in jo izvajati na koncertih, drugo pa je nastopati v televizijski oddaji, kjer se moraš poistovetiti z nekom drugim in odigrati, odpeti in včasih tudi odplesati lik, ki ti morda ne ustreza.

    Kmalu po nastanku Generatorja in pripravi prve plošče Open Eyes ste dobili priložnost nastopati v oddaji Znan obraz ima svoj glas, kjer vas je Slovenija prvič bolje spoznala. Kako se danes spomnite vseh mogočih preobrazb?

    To je bilo zelo zanimivo in pouč­no obdobje. Eno je pisati glasbo in jo izvajati na koncertih, drugo pa je nastopati v televizijski oddaji, kjer se moraš poistovetiti z nekom drugim in odigrati, odpeti in včasih tudi odplesati lik, ki ti morda ne ustreza. Vendar je to vse del takšne produkcije in po svoje izziv za umetnika, ki sem ga sprejela zelo pozitivno in se iz njega ogromno naučila. Vse preobrazbe so bile zanimive in vsaka zase je imela poseben čar zame. Morda sem res najbolj uživala kot Rod Stewart.

    Ljubljančanka, ki sedem let živi v Londonu, leto v Indiji in na Šrilanki, potuje naokoli kot stevardesa, se na koncu ustali ob reki Krki. Kaj vaju je z Josephom pripeljalo tja?

    Nekaj mojih korenin izvira iz teh krajev, tukaj sem preživela velik del otroštva in ta okoliš bo zame vedno nekaj najbolj pristnega. Sicer pa je bil Joseph ta, ki je predlagal, da bi se preselila sem. Ustalitev na domačih tleh se je zgodila po koncu vseh najinih popotovanj.

    Generator bo izdal ploščo Iluzije FOTO Nada Mihajlović
    Generator bo izdal ploščo Iluzije FOTO Nada Mihajlović

    Generator se loti mnogih glasbenih zvrsti, jazza, funka, reggaeja, elektronike. Besedila so v angleščini in slovenščini, nekatera tudi v narečju (Kej si). Kaj pa ste poslušali v najstniških letih? Kateri posterji so viseli po stenah vaše sobe?

    Glede glasbene zvrsti se ne opredeljujemo, ker je nemogoče določiti eno glavno smer ali en glavni vpliv na naše ustvarjanje. Ustvarjamo po občutku, saj je to pri tako številčni zasedbi, s tako različnimi člani, ki so odrasli v različnih obdobjih in imajo različne poglede na glasbo, skoraj nujno in neizbežno. Zato je potem končni izdelek produkt tega, da smo raznoliki, kar se odraža v gomili žanrov, ki se prepredajo v naši glasbi. Kar se najinih najstniških let tiče … Joe je poslušal Spice Girls, jaz pa Backstreet Boys. Najbrž sva si zato usojena.

    Da pa to ni vse, se z Josephom podpisujeta tudi pod videospote. Kakšna je dinamika v bendu? Koliko preostalih sedem sodeluje pri ustvarjanju?

    Najprej skupaj predebatiramo ideje za videospot, ki jih ima vsak od nas posamez­no, glede na pesem, za katero se snema videospot, potem se po demokratični dinamiki odločimo za najboljšo idejo, ki jo izvedemo, kakor vemo in znamo. Poz­neje se skupaj z Josephom lotiva montaže, kar je drugačen izziv za naju, kot je pisanje glasbe in besedil, in tega procesa se veseliva. Pogosto se zgodi kakšna napaka, iz katere se potem kaj novega naučiva.

    Generator, četrtek, 12. marca, Kino Šiška, Ljubljana

    Ploščo Iluzije ste s šestimi izdanimi singli že skoraj v celoti predstavili, tako da bodo skladbe v Šiški mnogim znane. Kaj vam pomeni koncert v Šiški, čeprav ste že nastopili na kakšnem prestižnem odru, recimo Jazz festival Ljubljana, nastop z Laibachom …? In kaj še načrtujete v tem jubilejnem letu za Generator?

    Zadnji dve leti smo ustvarjali naš novi album Iluzije, kar pomeni, da smo bili veliko več v studiu kot na odru. Zdaj je spet čas, da ponesemo svojo glasbo med ljudi, zato nas boste lahko letošnje poletje slišali in videli na odrih po Sloveniji in tujini, čaka nas tudi kakšno zanimivo sodelovanje, a več o tem kmalu. Koncerta v Šiški se res zelo veselimo in želimo, da nalogo dobro opravimo. Za nas ima velik pomen, saj nam je kot relativno neznanemu bendu uspelo razprodati koncert v Šiški, česar ni nihče od nas zares pričakoval. Vaje so v turbo pogonu in smo maksimalno pripravljeni, da pričaramo en lep večer.

