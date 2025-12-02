  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Ansambel Prizma: V viski namočene orglice

    Ladi Mljač, pevec skupine Prizma, ki je lani praznovala 50 let od nastanka, je pobrskal po spomihih in vabi na ljubljanski koncert, ki bo v soboto, 13. decembra.
    Ansambel Prizma bo naslednje leto izdal ploščo FOTO Jaka Jeraša
    Galerija
    Ansambel Prizma bo naslednje leto izdal ploščo FOTO Jaka Jeraša
    Robi Loboda
    2. 12. 2025 | 08:00
    9:40
    A+A-

    Primorski ansambel Prizma je s številnimi uspešnicami močno zaznamoval popularnoglasbeno sceno na prehodu v osemdeseta leta prejšnjega stoletja in takrat skorajda ni bilo festivala, na katerem ne bi sodelovali tudi oni. Po štiridesetih letih, leta 1984 so namreč zadnjič pred razpadom nastopili na MMS, so se lani vrnili na oder MMS, dobili nov zagon in zdaj snemajo novo ploščo. Izvirno zasedbo zastopata Franci Čelhar in Ladi Mljač, ki se je spomnil začetkov skupine.

     

    Letos ste izdali ploščo Dan mladosti s posnetkom lanskega koncerta iz Divače, kjer ste praznovali 50 let od nastanka benda. Vaš prvi koncert je bil prav tako v Divači, kjer ste 1974 nastopili na praznovanju dneva mladosti, 25. maja.

    Na prvi koncert Prizme so res lepi spomini. Pripravili smo za pol urice repertoarja in takrat še nismo imeli lastnih pesmi, tako da smo preigravali svetovne hite, predvsem angleške in ameriške. Doma sem v kraju Lokev med Divačo in Trstom. S Prizmo smo malo pred tem začeli vaditi in to se je razvedelo naokoli. In ko so za proslavo 25. maja potrebovali ansambel, smo dobili priložnost.

    Prizma, 13. decembra, Kazina Jazz Club, Ljubljana

    Kdaj pa ste začeli pisati lastne pesmi?

    Kmalu smo dobili ponudbo s Televizije Koper. Dali so nam šop mladinskih in otroških besedil za oddajo Pisani svet, mi pa smo napisali melodije. Takrat je prišel v ansambel tudi že Danilo Kocjančič, tako da smo lastno glasbo začeli delati z njim. Besedila pa je večinoma napisala Svetlana Makarovič. Vsak teden smo imeli nastop in prepevali »vsak na svetu mora jesti, kdor ne je, ta oslabi, tega se komar zaveda, ki človeku pije kri«. Potem pa smo si rekli, kaj, če bi imeli tudi kakšne tekste za odrasle, in smo šli do Draga Misleja - Mefa. In nam je rekel, da on ne piše za druge, le zase. On je bil bolj protestnik. (smeh) Takrat je bil novinar na Radiu Koper. Ampak je vseeno rekel, da bo poskusil. Z novinarskim kolegom sta napisala tekst Če si moja. In tako smo leta 1976 izdali prvo malo ploščo. Kmalu pa se je nabralo dovolj skladb, da je izšla tudi prva velika plošča Pogum.

    Prvi singel skupine Prizma iz leta 1977
    Prvi singel skupine Prizma iz leta 1977

    Ali drži, da je na njej sodeloval tudi Tomaž Domicelj?

    Ne, skladba Pogum je izšla tudi na mali plošči, ampak na drugi strani je bila Tomaževa uspešnica Jamajka. Smo pa z njim sodelovali poz­neje, ko je pomagal pri snemanju skladbe Dobrodošli, »dobrodošli v bife pri Kralju«. Svoje orglice je namočil v velik kozarec viskija in sem ga debelo pogledal in vprašal: »Kaj je to s tabo? Misliš to spiti?« In odvrne: »Ne, tako dobijo orglice poseben ton!« (smeh) Je pa z nami sodeloval tudi Oto Pestner, ki je pel spremljevalne vokale.

    Nastali ste leta 1974, leto prej pa je izšla znamenita plošča skupine Pink Floyd The Dark Side of the Moon, na kateri je na ovitku steklena prizma, ki žarek svetlobe razlomi v mavrico. Ima vaše ime s tem kakšno povezavo?

    Ja, ampak tisto je bolj piramida. Mi smo začeli kot trojka in prizma ima lahko tri, štiri ali več robov. Mi smo začeli s tremi. Potem smo dodali še enega člana, danes pa ima naša prizma pet robov. Večino kariere smo bili štirje, le na fes­tivalih smo dodali bobnarja. Jaz sem bil namreč bobnar in glavni vokalist, na festivalih pa sem šel v ospredje in bobnanje prepustil drugim.

    V tistem obdobju je bil pri primorskih bendih kar nekak­šen trend, da je bil bobnar tudi glavni vokalist, kar sicer ni tako pogosto. Kot da bi na Primorskem bobnarji radi prepevali.

    (smeh) Res je. Pred mano je bil pri Kameleonih Tulio Furlanič, potem je bil bend Faraoni, kjer je bil Nelfi. Nelfi Depangher je bil dober pevec in bobnar. Tu je bila skupina Boomerang in v njej je bil Zlati Klun, ki je pel in bobnal! Res neverjetna stvar.

    Poleg omenjenih je bilo v tistih časih kar nekaj ansamblov s podobno glasbo, recimo še Hazard ali Obvezna smer. Je bilo med vami kaj rivalstva?

    Malo tekmovanja je seveda bilo. Ampak to bolj na tistih koncertih, na katerih sta igrala skupaj dva takšna ansambla. Recimo v Bukovici pri Novi Gorici je bila velika dvorana, kjer sta bila dva odra za dva ansambla. In tam smo tekmovali, kdo bo požel večji aplavz. Takrat smo mi igrali tudi štirikrat na teden, ampak samostojno, tako da smo se z drugimi bendi srečevali le v takšnih posebnih prostorih, drugače pa se nismo dosti videvali.

    Nam so obljubili, da bomo imeli turnejo po Jugoslaviji, a se ni zgodilo nič. Odkrito vam povem, da je čisto prav, da se nismo preveč zapletli v to. Mi smo primorski ansambel.

    Bolj malo je znano, da ste leta 1983 za beograjsko založbo PGP RTB izdali ploščo v srbo­hrvaščini …

    O, madona, res. Takrat je bilo po Jugoslaviji kar nekaj glasbenih festivalov in so nas pošiljali naokoli. Glavni je bil v Opatiji, kjer smo bili trikrat, nekajkrat smo bili na Zagrebškem festivalu in podobno. Potem pa so nam ponudili, da bi posneli ploščo za jugoslovanski trg. Napisali smo nekaj novih pesmi, nekatere svoje stare smo priredili v srbohrvaščino in izdali ploščo Junak naše strane. Sploh ne vem, ali je prav veliko ljudi kupilo to ploščo. Nam so obljubili, da bomo imeli turnejo po Jugoslaviji, a se ni zgodilo nič. Odkrito vam povem, da je čisto prav, da se nismo preveč zapletli v to. Mi smo primorski ansambel.

    Prizma FOTO Arhiv Izvajalca
    Prizma FOTO Arhiv Izvajalca

    Takrat se je takšnih ansamblov držal slabšalni izraz »terasa bend«. Vas je to kaj motilo?

    Takrat je bilo res veliko priložno­sti igrati po terasah, seveda poleti. To je bila lepa priložnost za za­služek. Ampak mi nismo veliko igrali po terasah. Mislim, da le eno sezono. Lepše smo se imeli, če smo igrali vsakič v drugem kraju. Nastopali smo po Sloveniji, ampak večinoma po Primorski. Od slovenskih vasi v italijanskem zamejstvu do hrvaške Istre, vse do Pulja.

    Leta 1987 ste se sporazumno razšli. Sporazumni razhodi niso pogosti, večkrat gre za posledico prepirov in nesoglasij …

    Nekaj let prej je šel Danilo iz benda, ker se je želel z glasbo ukvarjati profesionalno. Rekel mi je, da naj grem z njim še jaz, ker bobnarjev ni veliko. Jaz se za to nisem odločil in tudi preostala dva člana ne. Tako da smo dobili drugega basista in pevca, ki je bil tudi avtor. Oprosti, Anja je bila naša zadnja pesem, ki smo jo igrali na Melodijah morja in sonca leta 1984. Tri leta smo brez Danila počasi ugašali. Poleg tega je bil mate­rial, ki ga je pisal novi član, prenežen, preveč popevkarski. Mi smo bili vseeno bolj pop rock skupina. In tako smo se res sporazumno razšli. Jaz sem potem nadaljeval v zamejskem ansamblu Cars Brothers, tako da sem v zamejstvu igral 15 let. Dokler nas ni Dragan Bulič povabil, da bi leta 2010 nastopili v Hali Tivoli na festivalu ansamblov iz naše generacije. Takrat smo se zbrali v osnovni zasedbi, Danilo Kocjančič, ki je zdaj že pokojni, Igor Kos, ki je umrl leto pozneje, Franci Čelhar in jaz.

    Po tem koncertu pa sta s Čelharjem k sodelovanju povabila Matjaža Švaglja iz skupine Kalamari in nadaljevali ste kot trio.

    Ja, Matjaž je bil naš prvi in največji oboževalec! Kot trinajstletnik je prišel na naš oder in rekel: »Ali lahko jaz z vami nekaj zaigram?« (smeh) Bil je kitarist. Zaljubljen je bil v našo glasbo in pozna več skladb Prizme kot jaz. (smeh)

    V zadnjem obdobju ste posneli tudi dve novi skladbi. Nameravate posneti še kakšno, morda izdati celo ploščo?

    Lahko vam izdam, da sem že odpel deset novih pesmi, zdaj pa fantje to miksajo, nasnemavajo inštrumente in podobno, ker bomo drugo leto izdali novo ploš­čo!

    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    V ozadju je trik, ki nas ujame, preden se tega sploh zavedamo

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Stres praznikov? En bon, ki vas popelje naravnost v terme!

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Po porazu

    Lakers z eno ukradeno žogo in brez blokov, Hachimura skoraj z "absolutno ničlo"

    Varovancem Austina Reaves sinoči nikakor ni steklo ne v napadu in ne v obrambi.
    2. 12. 2025 | 08:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po napadu na domnevni mamilarski čoln

    Bela hiša zanika, da je poveljnik izdal ukaz »pobijte vse«

    Bela hiša trdi, da je admiral Bradley deloval v okviru svojih pooblastil. Napadi so privedli tudi do okrepljenega nadzora ameriških zakonodajalcev.
    2. 12. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon

    DZ brez glasu proti v ustavo vpisal pravico do uporabe gotovine

    Med obravnavo zakona so poslanci med drugim poudarili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.
    2. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Ansambel Prizma: V viski namočene orglice

    Ladi Mljač, pevec skupine Prizma, ki je lani praznovala 50 let od nastanka, je pobrskal po spomihih in vabi na ljubljanski koncert, ki bo v soboto, 13. decembra.
    2. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetnost

    Izgubljena Michelangelova risba za fresko Sikstinske kapele, vredna milijone

    Italijanski renesančni umetnik je v svojem življenju ustvaril na tisoče risb, vendar se jih je ohranilo le približno 600.
    2. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon

    DZ brez glasu proti v ustavo vpisal pravico do uporabe gotovine

    Med obravnavo zakona so poslanci med drugim poudarili pomen gotovine v kriznih razmerah in z vidika varovanja zasebnosti.
    2. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Ansambel Prizma: V viski namočene orglice

    Ladi Mljač, pevec skupine Prizma, ki je lani praznovala 50 let od nastanka, je pobrskal po spomihih in vabi na ljubljanski koncert, ki bo v soboto, 13. decembra.
    2. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetnost

    Izgubljena Michelangelova risba za fresko Sikstinske kapele, vredna milijone

    Italijanski renesančni umetnik je v svojem življenju ustvaril na tisoče risb, vendar se jih je ohranilo le približno 600.
    2. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadnja priložnost za super popuste na programsko opremo

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zelena ekonomija v praksi: zakaj je Koroška primer za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    »Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo