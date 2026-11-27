V ospredju sta Maruša, ki se po smrti matere, za katero je skrbela, počuti izgubljeno, in Alja, medicinska sestra, ki živi v majhnem obalnem mestu v Nemčiji in s katero se Maruša poveže prek spleta. Srečanje v živo pa postavi njuno prijateljstvo na preizkušnjo. O Maruši in Alji sta spregovorili glavni igralki Anuša Kodelja in Klara Kuk.

Naslov filma Vse, kar je narobe s tabo zveni kar malo neusmiljeno. Vama je režiserka Urša Menart povedala, kako je prišla do tega naslova, in kako sta ga dojeli vidve?

Anuša: Naslov mi je všeč, ker poziva k introspekciji. Urša je govorila o tem, da v filmu poskuša ne obsojati in etiketirati svojih likov, ter o tem, kako preprosto je uzreti slabo pri drugem in kako težko prepoznavamo vzorce pri sebi. To opažam tudi sama, pri tem ne mislim nujno na ekstremne disfunkcionalnosti, ampak recimo že kako pogosto delimo mnenja, za katera nas nihče ni vprašal, kako pogosto smo slabi poslušalci, nagnjeni k hitremu sklepanju ... Pri tem pa se velikokrat pozabimo vprašati, kje se me določena situacija sploh dotika in na katere rane pritiska. Tovrstna ranljivost se mi zdi ključna, ker rodi sočutje, ki deluje zdravilno na posameznika in celotno družbo. In jaz naš naslov berem kot nekakšno povabilo k ranljivosti. Uzreti svojo bolečino in jo deliti s svetom zahteva pogum, kar Alji in Maruši deloma uspe, v tem jaz pri njiju vidim začetek opolnomočenja, zato je film, kljub težkim temam, izredno svetel.

Klara: Jaz sem naslov vedno doživljala kot nekakšno soočenje. Ne samega s sabo. Včasih potrebuješ drugega, da lahko zares vidiš sebe. Naslov pa je hkrati zame tudi vse, kar je prav s tabo, če lahko našteješ stvari, ki so narobe, morajo obstajati tudi tiste, ki so prav. Večplastnost filma je tisto, kar nam omogoča, da gledamo širše. Film ne obsoja, ampak od zelo blizu pokaže dve življenji, dve posameznici, ki sta veliko več kot samo prav in narobe.

Anuša: Tudi če se po koncu filma nikoli več ne srečata, druga brez druge ne bi bili enaki.

Ena vzporednica s filmom Ne bom več luzerka, ki ga je prav tako režirala Urša, je vprašanje oditi v tujino ali ostati doma. Vajini junakinji se pogovarjata, kako težko se je po nekaj letih v tujini vrniti domov, zlasti če vsi pridejo pogledat tvoj beemve, ti pa se pripelješ z avtobusom. Sta se tudi vidve kdaj poigravali z mislijo, da bi odšli v tujino, in kaj vaju je ustavilo?

Klara: Za Aljo in verjetno mnoge ljudi, ki se odselijo v tujino, je vrnitev domov neuspeh, če pa se že vrneš, se moraš vsaj bogat. Idealiziranje življenja v velikem tujem mestu je bilo pri meni v najstniških letih kar pogosto. Ta želja živeti nekje, kjer te nihče ne pozna, kjer si lahko »svoboden«, mi je bila zelo blizu. Ostalo je le pri ideji, za enkrat še nisem začutila velikega poriva ali dobila razloga, da bi se odselila. Zgodilo se je življenje, priložnosti in projekti, ki so me in me še vedno vznemirjajo. Selitev v tujino ima seveda svoje prednosti, v državah z večjo filmsko industrijo je več priložnosti, je pa tudi več ljudi in si zato lažje prezrt. In zelo rada delam v našem prostoru, ki je poln odličnih tako filmskih kot gledaliških ustvarjalcev. Naš kulturni prostor je izjemno bogat. Močno pa sem vezana tudi na svoj krog ljudi.

Anuša: Lahko razumem ta impulz odhoda, ker ponuja možnost svežega začetka in nedefiniranosti s preteklostjo in to je mikavno. Lahko pa je seveda beg, kar je absolutno tudi tema našega filma. Beg pred sabo, ki pa se ne vedno obnese. Čeprav mi je Marušina impulzivnost, ko se odpelje kilometre daleč, ko samo zadiši po neki bližini, všeč, ker kaže na njeno brezkompromisnost v želji po drugačni prihodnosti. Sama bolj kot tujino začutim impulz po umiku na podeželje, nekam blizu gozda, kjer bi življenje teklo malo počasneje.

Maruša in Alja sta vsaka po svoje osamljeni, nerazumljeni, poškodovani, verjetno se takšni ljudje hitro najdejo, toda ali so vedno drug za drugega koristni ali je lahko takšna oblika bližine tudi škodljiva?

Anuša: Vsako srečanje prinaša določeno spoznanje, bodisi da si na pravem mestu bodisi da to ni zate. Všeč mi je, ker je v filmu prikazan odnos, ki ni vsakdanji, odnos, ki mu redko pripišemo vrednost. Ko nekdo, ki sicer ni stalnica v tvojem življenju, iz neka razloga, naključja, če hočete, odigra pomembno vlogo, prinaša potreben uvid oziroma sproža naslednji korak. V filmu Alja Marušo zagotovo premakne iz območja udobja, ki je skrb za druge, in s tem spodbudi njeno soočenje s sabo. Tudi če se po koncu filma nikoli več ne srečata, druga brez druge ne bi bili enaki. Hkrati pa film tematizira, kako pomembno je znati človeka tudi spustiti iz življenja, se ne oklepati odnosov za vsako ceno in iskati bližine, kjer je onemogočena.

Klara: Njun odnos res ni vsakdanji, težko ga poimenujem, težko mu rečem prijateljstvo. Je pa odnos, ki jima v danem trenutku ponudi ogromno. Mogoče druga za drugo nista najboljši ali pa najbolj »zdravi«, kot razpira naslov, nista popolni, se pa lahko za trenutek najdeta, skupaj bivata in si dajeta točno to, kar potrebujeta. Po svoje sta odvisni druga od druge. Nudita si bližino, nekakšno zavetje, hkrati pa druga drugo soočita, postavita si zrcalo. Verjamem, da ju je njuno srečanje spremenilo in da je bilo njuno srečanje nujno, da se lahko premakneta naprej.

»Jaz sem naslov vedno doživljala kot nekakšno soočenje. Ne samega s sabo. Včasih potrebuješ drugega, da lahko zares vidiš sebe. Naslov pa je hkrati zame tudi vse, kar je prav s tabo, če lahko našteješ stvari, ki so narobe, morajo obstajati tudi tiste, ki so prav,« pravi Klara Kuk. FOTO: Vertigo.

Okolje, v katero je film postavljen, vpliva na vzdušje, mračen občutek, ki zajame počitniška mesta, ko se poletje umakne jeseni in zimi, je skoraj otipljiv. Kako je vplival na snemalno ekipo?

Anuša: To, da sem sama naredila isto pot kot Maruša, mi je dalo ogromno. Najprej smo snemali v tolminskem kotu, ki je prinašal tematike majhnosti, zaprtosti, a po drugi strani domačnosti, potem pa smo, po tretjini snemalnih dni, odpotovali v Nemčijo in tam sva začeli snemati s Klaro. Heringsdorf je sprožal nove občutke, tuje, prazno mesto, mraz. Imeli sva samo druga drugo in mislim, da se je takrat tudi najin odnos poglobil, podobno, kot se zgodi v filmu. Torej so okoliščine na najboljši mogoč način podpirale našo zgodbo. Tu se je tudi začelo snemanje v nemškem jeziku, kar je bil poseben izziv, ni dovolj samo poznati besede, da bi v tujem jeziku lahko svobodno ustvarjal, čustvoval ... Pri tem je odigrala ključno vlogo Katharina Andrasche, ki naju je zelo dobro pripravila, saj prej nisva znali niti besede nemško. In ocean, ocean je jemal dih, zdelo se mi je, kot da sam po sebi tvori vsebino filma, da se film z njim odpre, zadiha. Ob tem neskončnem morju sva tako jaz kot Maruša našli svoj mir, tam ne moreš drugače, kot da narediš velik vdih in izdih.

Klara: Ledeno hladno morje, oster veter, ki s sabo nosi droben pesek, ki se je rešil tal, zaledenele mivkaste plaže. Odprtost oceana, to obzorje mi vedno da občutek majhnosti in me zato nekako prizemlji, umiri. V tem mestu imaš res občutek, da ni nikjer nikogar, in je zato ustvarjalo odlično atmosfero za film.

»To je film o tem, kaj vse smo pripravljeni storiti, pozabiti, žrtvovati, da bi si bili z nekom blizu. Da bi našli svoje ljudi. Želim, da se pogovarjamo o pomenu prijateljstva, stika v živo, druženja – to je podcenjeno. Tudi nepopolni ljudje si zaslužimo prijatelje,« je dejala Urša. Kaj smo torej pripravljeni storiti, pozabiti, žrtvovati, da bi si bili z nekom blizu?

Klara: Alja se je zataknila v majhnem nemškem obalnem mestu med drugim tudi zaradi nezmožnosti spustiti, pozabiti in odpustiti. Ljudje gredo naprej, ona pa je zataknjena v preteklosti, kjer še vedno upa, da bo srečala človeka, ki ji je bil nekoč blizu. Bližino išče prek internetne persone, ki jo je oblikovala in s katero deli svoje življenje z neznanci prek družabnih omrežij. Mislim, da to veliko pove o naši želji po resničnem stiku. Želimo si bližine, želimo si biti slišani, in videni. To, da nekam ali nekomu pripadamo, nam da občutek vrednosti in varnosti. V Aljinem primeru se zdi njena osamljenost skorajda glasna. V svojem hrepenenju po bližini, pozornosti gre zelo daleč. Pomembno mi je bilo, da Aljo kljub njeni nenavadnosti vseeno razumemo, da za njenim vedenjem prepoznamo močan občutek osamljenosti in željo po pripadanju. Upam, da se bo gledalcem prek tega občutka uspelo povezati z njo, čeprav se z njo ne strinjajo ali je morda ne razumejo povsem.

Anuša: Osamljenost je osrednja tema tako filma kot generacije, ki ji protagonistki pripadata, in z njo se vsaka bori na svoj način. Maruša poskuša praznino napolniti s svojo neposrednostjo, ki je v resnici njen ščit pred svetom, v katerem se nasploh izgublja občutek za skupnost, povezanost in s tem bližino, ki jo, ob vsej krutosti, ki nas obdaja, včasih mimogrede celo zbanaliziramo. Svet se trese in mi z njim, a tudi v težkih časih nismo prenehali biti samo ljudje.

V filmu ima pomembno vlogo tudi psička Billie. Kako je bilo igrati s štirinožno soigralko?

Anuša: Billie oziroma Bači je bila na snemanju izjemna, kot zunanja opazovalka je ves čas dajala kontekst prizorom in od mene zahtevala igralsko živost in spontanost. Obožujem nepredvidljive elemente, tako na odru kot na setu, ker ponavadi presenetijo v najboljših možnih trenutkih. Tako je bilo tudi s psičko, v filmu so prizori, ki so povsem improvizirani, ker sta direktor fotografije Roy van Egmond in Urša k snemanju pristopala v dokumentarnem slogu in lovila nenačrtovane trenutke. Ključno za to je bilo, da sva imeli za seboj res dolgo pripravljalno obdobje treningov, in to se je obrestovalo. Druga na drugo sva se tako navadili, da sem ji bila na snemanju najbližji človek in je bila spontano ves čas ob meni. Zame je ta film tudi film o odnosu človeka in živali, o njunem sobivanju in o tem, kako ključna je lahko ta vrsta topline za posameznika. Verjetno je prav Billie za Marušo bitje, ki ji ves čas daje občutek varnosti, ki ga tako neumorno išče pri ljudeh, da bi lahko začela žalovati. Skratka, čudovita izkušnja.

Klara: Moja izkušnja z Billie je bila precej drugačna. Ker Alja ni največja ljubiteljica te psičke in tudi psička ni največja ljubiteljica Alje, je bilo za snemanje pravzaprav bolje, da imam z njo čim manj stika. Tako tudi za kamerami Billie nisem božala ali ji posvečala kakršnekoli pozornosti. Sem velika ljubiteljica živali, zato je bil to zame svojevrsten izziv.

V Portorožu sta obe prejeli vesno. Sta si že povedali, s čim sta druga drugo na platnu najbolj presenetili? Katero igralsko odločitev soigralke bi ukradli zase?

Anuša: Pri Klari najbolj občudujem njeno predanost delu, ki potem snemanju zaživi in poleti. V procesu dela je neverjetno profesionalna in obenem človeška, kar izjemno cenim. Je soigralka, na katero se lahko zaneseš, in menim, da je Aljo oživila izjemno. Presenetila me ni le enkrat, ampak vsak dan znova in vesela sem, da sva delili to izkušnjo. Držala je mojo roko ves čas, ne samo v tisti ledeni vodi.

Klara: Anušin zagon in radovednost sta me navdihovala od začetka vaj naprej. Presenečala me je vsak dan sproti, predvsem s svojo samozavestjo in odločnostjo, ki ju je v liku Maruše izjemno tenkočutno združila s krhkostjo, empatijo in humorjem. Igrati z njo je bilo navdihujoče. Z Anušo sva se proti koncu projekcije na premieri v Sarajevu stisnili za roke, kot se tudi na koncu filma, bil je res lep trenutek, ki je zelo srčno zaokrožil mojo izkušnjo.