S harmoniko postavil rekord in prečkal cilj za eno osebo

Član skupine Gadi, Anže Zavrl, ga je maraton namreč pretekel s harmoniko, na katero je ves čas tudi igral, in s tem se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Poleg osebnega uspeha je dosežek pomemben tudi za skupino, saj ima ob tej priložnosti že pripravljeno novo skladbo Paše, ki ji bomo lahko prisluhnili zelo kmalu.
Uf, na maratonu je bilo izjemno, tudi zelo čustveno in veselo in z izjemno podporo ob progi, tako da sem zdaj na vse zelo ponosen. Večinoma je potekalo vse po načrtih, najtežje je bilo, ko se je odlomilo stojalo za kamero na harmoniki. Nekaj trenutkov je bilo hektičnih in stresnih, a se je s pomočjo ekipe prijateljev ob progi vse skupaj hitro uredilo. Težavo smo rešili tako gladko, kot da bi imel ob sebi profesionalno tehnično ekipo! Čas je na koncu pokazal štiri ure, 42 minut in 44 sekund, vendar je to »bruto« čas, saj začne ura teči, ko prvi prečka štartno črto, jaz pa sem štartal zadnji, tako da sem kar nekaj časa potreboval, da sem sploh prišel do štartne črte. »Neto« čas od mojega prečkanja štartne črte do ciljne črte pa je znašal štiri ure, 26 minut in 23 sekund.
To je zelo malo časa, tako da sem ga izkoristil za hidracijo in pripravo na naslednjo skladbo.
Da, neuradno mi je uspelo. Zdaj moramo vsa foto, video in druga dokazila zbrati in jih poslati ekipi Guinnessove knjige rekordov, ki potem potrdi izpeljan podvig. Postavil sem nov mejnik, kot prvi na svetu sem pretekel maraton med igranjem harmonike.
Ne. Imaš na izbiro. Lahko bi bil nekdo iz Guinnessa zraven in v tem primeru bi bil v trenutku razglašen uraden Guinnessov rekord, lahko pa se pošlje dokazila, ki jih preverijo, in na podlagi teh potem sledi uradna potrditev.
Kar malo smo se napihnili od ponosa, ko nas je poklical Alfi in rekel, da je prav nas izbral za obuditev dveh svojih skladb.
Ima prilagojeno vpetje, da ni tako velikih poskokov med samim tekom, prilagojena ima stojala za kamere in še nekaj drugih malenkosti. Kar se tiče teže, pa ni nič spremenjena. Tehta približno sedem kilogramov, tako kot druge diatonične harmonike.
Pripravljenih sem imel sto skladb. Po štirih urah se je lahko repertoar ponavljal. Igral sem samo slovenske pesmi, edino ena skladba je bila avstrijska, to pa sem zaigral na željo navijača. Največkrat sem seveda zaigral Na Golici.
Spremljala me je tehnična ekipa ob progi, ki so jo sestavljali moji najbližji, najtesnejši prijatelji. Ob progi in na cilju pa so me pričakali družina, oba Gada, prijatelji in sosedje. Noro je bilo, polno čustev in ponosa! Ob progi pa sem pogrešal osebo, ki je vame vložila ponos, trud, skrb in veselje do igranja harmonike. Zaradi te osebe sem lahko sploh prišel na štart s harmoniko, saj je verjetno drugače ne bi igral, in za to osebo sem tudi prečkal cilj. To je moj oče, ki pa žal ni mogel biti z menoj ob progi ali na cilju.
Ponovil bi vsako leto, če bi bilo treba. Zaradi ljudi, ponosa in srčnosti maratona. Sem pa seveda v hecu zbadal Gada, da pričakujem v prihodnjih letih na progi tudi trio verzijo. (smeh)
Kar malo smo se napihnili od ponosa, ko nas je poklical Alfi in rekel, da je prav nas izbral za obuditev dveh svojih skladb. Bili smo počaščeni in seveda hvaležni. Skladbi smo posneli z našim značilnim melosom, Alfi pa je dodal svoj vokal. Za skladbo Martini pa je besedilo prispeval Matej Kocjančič. Ker se pri nas vse dogaja zelo spontano, se zgodi, da nam kdaj besedilo ponudijo drugi in v naših glavah nastanejo melodije, včasih pa je obratno in tudi mi drugim kaj napišemo. Zdelo se nam je, da bi polki, ki omenja martini, ustrezal videospot z morskim pridihom, tako da smo se odpravili na Krk. Žal smo bili tam le zaradi snemanja in ni bilo časa za oddih. Vseeno pa sta David in Primož izkoristila čas in vreme za skok v morje.
Res je, nove skladbe so že pripravljene, ravno v teh dneh bomo izdali tudi novo polko z naslovom Paše. Polka bo ravno po končanem maratonu »pritekla« do ušes poslušalcev. (smeh)
Dober spomin imate. Boljšega, kot mi sami. Nam leta resnično prehitro bežijo in smo iskreno pozabljivi pri obletnicah in mejnikih našega delovanja. To je posledica tega, da se imaš fino, in ko uživaš, pozabiš na čas. Nekaj idej o proslavitvi pa vseeno imamo, a naj za zdaj ostanejo pri nas.
