Batista Cadillac: Od vožnje proti sončnemu zahodu do tistega, kar sledi, ko pade tema

Predlagala sta, da se dobimo ob osmih zjutraj, kar se zdi precej nenavadna ura za glasbenike. Zakaj tako zgodaj?

Matija: Da zgodaj zjutraj uspešno začnemo dan in še vedno je to bolje kot biti ob sedmih zjutraj na radiu.

Ni pa ravno v skladu s sloganom seks, droge in rokenrol, ki ga od nekdaj povezujemo z bendi. Ali tudi vidiva menita podobno, kot mi je povedal Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out, in sicer da mlajše generacije na to gledajo drugače, da carpe diem res pomeni užij dan, ampak da zanje to ni trganje vseh sadov, ki obstajajo na tem svetu.

Matija: Carpe diem? Jaz pa to vidim kot mag­nolije.

Urban: Zagotovo je precej drugače, kot je bilo včasih. Ali pa vsaj mi ne živimo tako.

Matija: Glasba naju drži skupaj. In imava trdo kožo. Ali si dajeva klofute ali pa se objemava, čez pet minut je vseeno.

Zakaj ne? Ker morajo glasbeniki hoditi tudi v službo? Ker imate drugačne vrednote?

Matija: V današnjem svetu resno ukvarjanje z glasbo pomeni nekaj drugega kot nekoč. Nekoč si odigral koncert, napisal pesem in bil deset ur prost. Mi pa si ne moremo privoščiti, da bi bili vsako noč zunaj do štirih zjutraj. Ves svet se spreminja, tudi v Ameriki je tako. Grdo te gledajo, če kadiš ali uživaš droge.

Vama je kaj žal, da ni več tako kot včasih?

Matija: Ne, moje telo je moj tempelj.

Urban: Ne, svet gre, kamor gre, ni več zgolj glasba, tu so spoti, družbena omrežja …

Matija: In če hočeš v Sloveniji vse to delati kakovostno, nimaš denarja za droge.

Čaka vas pestro leto, septembra veliki koncert v Križankah, kaj pa do takrat?

Urban: Zdaj smo ravno snemali videospot za drugi singel, do septembra pridejo še dva ali trije. In veliko vaj.

Matija: Ja, vaj bo veliko, glasbeno in vizualno se spreminjamo, gremo v naslednje obdobje benda.

In kakšno bo to drugo obdobje?

Urban: Kar zadeva glasbo, bo nekoliko bolj moderno. Čuti se vpliv Cazzafure, ki je moderen producent. Ampak še vedno se bo čutil tudi vpliv stare muzike.

Kako ste se našli s Cazzafuro?

Urban: Skupaj sva delala pri nekem projektu, to sva končala v kakšni uri, potem sva pa še pet ur skupaj visela, pokazal mi je ogromno skladb, sam sicer poslušam veliko stare glasbe, on pa me je kar malo okužil s trapom. Na koncu druženja sem ga vprašal, ali bi bil naš producent, bil je za, ujeli smo se in zdaj delamo skupaj.

Matija: Ne bo pa to trap plošča, ne skrbeti. Recimo takole … Prva plošča je bila vožnja proti obali, proti sončnemu zahodu, druga bo tisto, kar čaka na cilju, torej tisto, kar se zgodi, ko pade tema, to je zabava.

Deset let mineva od zlatega gumba, ki sta ga dobila v šovu Slovenija ima talent, se vama to zdi zelo daleč ali ne?

Matija: Zelo daleč, se je kar nabralo nekaj nastopov od takrat. Tudi sicer ne razmišljava veliko o tem, le kdaj v pogovoru s kom se tega spomniva.

Urban: No, naju je pa to pripeljalo do založbe in nama odprlo nekaj vrat.

Skupina Batista Cadillac vstopa v novo obdobje ustvarjanja. FOTO: Bine Zarabec.

Spomnimo se tudi vašega drugega mesta z Eme, letos je ne bo, ker Slovenija na Pesmi Evrovizije ne bo sodelovala, kaj menita o tem?

Matija: Če je to res samo politična odločitev, super.

Urban: Ja, se strinjam.

Pogrešata več možnosti, da bi se glasbeniki lahko predstavili na televiziji?

Matija: Midva se na televiziji pokaževa vsakih nekaj let, na Slovenija ima talent sva šla, da bi za sto evrov zvišala svojo »gažo« za igran­je po bifejih …

Vama je uspelo?

Matija: Je. Celo za več kot sto evrov. Sicer pa nama tekmovanje v glasbi ni blizu.

So zdaj družbena omrežja najboljša pot do oboževalcev?

Urban: Družbena omrežja in kvantiteta na njih. No, kvaliteta bi morala biti tista, ampak se mi zdi, da danes to ni več pravilo. Torej, da dobra glasba tudi daleč pride.

Matija: Ljudje so navajeni neomejenega dostopa do informacij. Če te vidijo samo na odru, je to premalo, da bi se prav dolgo zanimali zate.

Urban: Naš fokus je zelo kratek.

Matija: Včasih so bili koncerti dolgi dve uri pa pol, kmalu bodo verjetno trajali le še 40 minut. Sam sem glasbenik, pa se na mnogih koncertih po določenem času zalotim, da že pogledujem proti izhodu.

Zakaj ste za septembrski koncert izbrali ravno Križanke?

Urban: Zdele so se nam pravi naslednji korak, bili smo v Kinu Šiška in Cvetličarni, zdaj so na vrsti Križanke.

In koncert bo na Urbanov rojstni dan? Ne pa na vašega, Matija?

Matija: Če bi bile Križanke proste štirinajst dni pozneje, bi bil pa na moj rojstni dan.

Urban: Ko so nam navedli mogoče termine, je bil eden od njih 17. september in rekel sem: ja, dajmo takrat, to je moj dan.

Kako pa sicer ponavadi praznujete rojstni dan?

Urban: Zelo odvisno. Pred leti sem ga praz­noval s prijatelji, odkar imam otroke, bolj z družino, v Križankah pa bomo verjetno spet kaj spili.

Matija: Ja, do takrat bova pa trezna. No, bova poskusila.

Vidva sta prijatelja od rojstva, kaj je ključno, da sta ostala prijatelja toliko časa?

Urban: Pri nama je to zagotovo glasba.

Matija: Glasba naju drži skupaj. In imava trdo kožo. Ali si dajeva klofute ali pa se objemava, čez pet minut je vseeno.

Urban: Takšni piflarji smo. Namesto da bi se ukvarjali s številom oboževalk, se posvečamo drug drugemu, se pogovarjamo o koncertu in o tem, kaj bi lahko naslednjič izboljšali. Kakšni hudi ženskarji nismo.

Je bilo kako obdobje, ko sta se manj družila?

Urban: Ne. Že v srednji šoli sva imela bend, a nismo obstali skupaj kot recimo Joker Out ali MRFY.

Vsi se spominjamo vašega hita Mim pravil, zato me zanima, katerih pravil se vedno držita in katera vedno prekršita.

Matija: Odkar ne živiva več s starši, premisliva, ali ima pravilo smisel ali ne. Kar koli že to pomeni.

Batista Cadillac 17. septembra 2026, Križanke, Ljubljana

No, kaj pa kak konkreten primer?

Matija: Pri glasbi se ne drživa pravil, ampak zaupava intuiciji. Če z nekom živiš v gospodinjstvu, pa je treba spoštovati določena pravila.

Urban: Ja, v glasbi živiva mimo pravil, sam pa doma tudi vzgajam ljudi, tako da moram živeti znotraj določenih okvirov.

Urban, omenjate družino, ali prstan na pevčevi roki kaj vpliva na število oboževalk? Ste občutili upad?

Urban: To poskušam ločevati. Poskušam ustvarjati muziko in živeti muziko.

Matija: Z odra ne vidimo razlike, po koncertu se pa hitro odpravimo.

Urban: Takšni piflarji smo. Namesto da bi se ukvarjali s številom oboževalk, se posvečamo drug drugemu, se pogovarjamo o koncertu in o tem, kaj bi lahko naslednjič izboljšali. Kakšni hudi ženskarji nismo.