Belo se pere na devetdeset prepričljivo najbolj gledan film vikenda

Ta teden je v kino prihrumel težko pričakovan slovenski film Belo se pere na devetdeset in se z veliko razliko povzpel na prvo mesto. Res je sicer tudi, da film vrtijo na kar 40 platnih, kar je še enkrat več kot naslednja najpogosteje vrtena filma, Mišelovko in Predatorja. Skupaj z gledalci z Liffa je film že presegel številko 20.000 gledalcev in bo najverjetneje že kar v prvem tednu predvajanja posegel po zlati roli, ki jo prejme film z več kot 25.000 gledalci.

Druga novost je anime Jujutsu Kaisen: Usmrtitev, samostojen filmski dodatek priljubljeni seriji. Prinaša mračno zgodbo o mladem čarovniku, ki se znajde v smrtonosnem boju s prekletimi silami. Dobro se sicer še vedno držijo trije mladinski filmi, Mišelovka, Elvis Škorc in Gabijina mačja hišica, ki so se vsi obdržali med deseterico.

Vseh gledalcev ta vikend je bilo 31.465, kar je skoraj 12.000 več kot prejšnji vikend in skoraj dvakrat toliko kot pred dvema tednoma.