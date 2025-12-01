Zootropolis 2 izrinil Belo se pere na devetdeset

Prejšnji teden je domača novost Belo se pere na devetdeset dominirala slovensko kinolestvico, ta vikend pa je na spored prišla animirana pustolovščina Zootropolis 2 in se prerinila na 1. mesto po zaslužku. Film, ki se v ZDA lahko pohvali z najuspešnejšim startom katerega koli animiranega filma v zgodovini, so tudi slovenski gledalci sprejeli odprtih rok. Film Marka Naberšnika in Zootropolis 2 sta si tako pri nas razdelila veliko večino gledalcev, ki so prišli v kino, Belo se pere na devetdeset pa je že v drugem vikendu predvajanja osvojil zlato rolo, ki jo podelijo slovenskemu filmu z vsaj 25.000 gledalci.

Ostali filmi so se bolj ko ne potegovali za drobtinice. V svojem prvem vikendu zelo uspešen film Mojstri iluzij 3 si je tako nabral le deset odstotkov gledalcev katerega od prvouvrščenih dveh. Še vedno se dobro držijo trije mladinski filmi, medtem ko sta drugi dve novosti, Bugonija in Daj gas, skupaj zbrali manj kot dva tisoč gledalcev. Sploh Bugonija, najnovejša stvaritev Yorgosa Lanthimosa z Emmo Stone v glavni vlogi, se ne more pohvaliti z dobro gledanostjo, saj so jo vrteli kar na 23 platnih, tako da je bilo njeno povprečje na kopijo samo 318 gledalcev.

Proti dnu deseterice sta zdrsnila tudi akcijska trilerja Predator: Mrtva zemlja in Tekač, sploh slednji je precejšnje razočaranje tudi na svetovni sceni. Pri nas je po treh tednih zbral komaj tri tisoč gledalcev, in to kljub temu, da je film posnet po romanu Stephena Kinga in da v njem igra trenutno najbolj vroč zveznik Glen Powell. Gledalcev očitno ne zanimajo več ZF predelave filmov iz preteklosti, so ugibali v ZDA.

Ta vikend je bilo vseh gledalcev v kinu sicer 31.273​, kar je bilo praktično enako kot prejšnji teden, in skoraj 12.000 več kot pred dvema tednoma.