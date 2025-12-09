Belo se pere že na petdeset, tu je še ena bitka

V svojem tretjem vikendu predvajanja v kinu se je film Belo se pere na devetdeset vrnil na prvo mesto po gledanosti in za slabih petsto gledalcev prehitel animirano pustolovščino Zootropolis 2, ki sicer podira rekorde animiranih filmov po vsem svetu. Novost tedna, Žlehtnoba: Za vedno je tako pristala šele na tretjem mestu in po številu gledalcev kar krepko zasotala za prvima dvema. Belo se pere na devetdeset je tudi že preseglo 50.000 gledalcev in se tako lahko pohvali že s svojo drugo zlato rolo, ki pa najverjetneje ne bo zadnja.

Žlehtnoba: Za vedno. FOTO: Karantanija Cinemas

Žlehtnoba: Za vedno se pri nas sicer ni povzpela na vrh gledanosti, a film je že svetovna uspešnica. Universalu se je tako poplačala tvegana poteza, da film »razreže« na dva dela. Že res, da je muzikal dolgoletna uspešnica na Broadwayu, a enako je z muzikalom Cats (2019), pa je bil film eden najhujših flopov sploh.

Daj gas in Predator: Mrtva zemlja sta se v primerjavi s prejšnjim vikendom povzpela za eno mesto, a ne bosta podirala kakih rekordov gledanosti. Zanimivo je, da se je nazaj na lestvico, na 14. mesto, vrnil film izpred meseca in pol Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona. Glede na to, da je ravno osvojil devet, največ torej od vseh, nominacij za zlati globus, ga na lestvici lahko pričakujemo tudi prihodnji teden.

Pretekli vikend je šlo v kino sicer 25.178 Slovencev, kar je šest tisoč manj kot prejšnji in predprejšnji vikend.