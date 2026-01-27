Bit Sever: Indija te vedno znova prizemlji

Mnogo ljudi pravi, da je prav Indija tista država, ki jih je najbolj premaknila. Tja sta se v novi sezoni odpravila tudi vidva. Ali ta trditev velja tudi za vaju?

Ja, absolutno. Od vseh držav, ki sva jih obiskala skupaj, se lahko strinjam, da je Indija tista, ki ti najbolj spremeni pogled na življenje in na to, kaj imamo tukaj v Evropi oziroma Sloveniji. Prvih nekaj dni je bil velik šok, še posebno zato, ker sva pristala v Mumbaju, kjer vlada kaos, hrup, nečistoča in smog. Že sami posnetki so verjetno pretresli marsikoga, ko pa to vidiš v živo, je še veliko bolj resno. Velikokrat se zalotiš, da si sit, da ti je udobno in da si brezskrben, medtem ko opazuješ ljudi, ki dobesedno umirajo od lakote, ali otroke, ki se igrajo na kupih smeti in je to njihov vsakdan. Največjo revščino sva videla prav v Mum­baju, še posebno v četrti Dharavi.

Kolikokrat sta sicer prej obiskala Azijo in kako je to vplivalo na snemanje?

Oba sva bila v Aziji že večkrat, skupaj pa sva jo doživela prvič. Sam sem bil v Indiji tretjič, zato sem mislil, da sem pripravljen na to, kar naju čaka, a očitno nisem bil dovolj. Indija te vedno znova prizemlji. Prav zato, ker sem vedel, kako zanimiva in drugačna je Azija, sem se tega potovanja še posebej veselil, saj je takšna vsebina izjemno zanimiva za predstavitev v oddajah. Če primerjam Azijo oziroma Indijo s katero koli drugo celino, bi rekel, da je za vsebino, ki jo ustvarjava midva, najbolj udarna in zanimiva ravno zaradi tega, ker je toliko razlik glede na Evropo. V Indiji sva bila skupaj 12 dni in posnela kar pet oddaj, kar pove, kako zelo zgovorno je to potovanje. Pretresla naju je že Uganda, predvsem zaradi pomanjkanja pitne vode in elektrike, a bi kljub temu rekel, da je Afrika bolj umirjena kot Indija. Mumbaj je bolj udaren s svojim kao­som in prvim šokom, ki ga doživiš v njem.

Se je smiselno na snemanje vnaprej pri­praviti? Ali to odvzame spontanost, določen čar?

Na potovanja se zelo nerada pretirano pri­pravljava, ker ti to res lahko odvzame velik del doživetja. Običajno si doma začrtava nekaj ključnih lokacij, ki se nama zdijo zanimive, vse drugo se zgodi sproti. Na poti običajno načrtujeva dan ali dva vnaprej, hkrati pa si pustiva dovolj odprtih možnosti, da se lahko prilagodiva presenečenjem. Najlepši trenutki so pogosto tisti, ko se pogovarjaš z domačini, ki ti nekaj predlagajo ali te celo povabijo k sebi domov. Takrat je super, da ni vse načrtovano, ker le tako zares začutiš utrip destinacije. Vsakič je eden od ciljev tudi predstaviti dom domačina, saj standard zelo težko prikažeš iz hotelske sobe. Največjo težavo sva imela ravno v Aziji. Seveda ne v Indiji, temveč v Južni Koreji, ki sva jo izbrala prav z namenom, da prikaževa raznolikost Azije. Tam so bili tako zaprti, da nama to ni uspelo.

Ko je oddaja OdBita pot prišla na televizijo, sta verjetno dosegla povsem novo občinstvo, tiste, ki vaju s spleta niso poznali. Kako sta to opazila?

Res je, prej sva vso vsebino objavljala na youtube kanalu, kjer je občinstvo nekoliko mlajše, najino večinoma med 17 in 30 let. Zdaj pa opažam, da je televizija oddajo približala tudi starejši populaciji. Ena lepših anekdot je, da k meni večkrat pride kakšen oče in pove, da mu je sin pokazal oddajo. Zelo rad vidim tudi, ko oddajo spremljajo cele družine, od otrok do babic in dedkov. Dobil sem pismo šest­inosemdesetletnega gospoda, ki je pohvalil afriške dele oddaje in naštel vseh 50 držav, ki jih je obiskal. Prav poseben trenutek pa je bil, ko so mi zaposleni iz nekega doma starejših poslali posnetek, na katerem je bilo zbranih kakšnih dvajset stanovalcev, ki so skupaj gledali OdBito pot. Takrat sem se zavedel, da je oddaja primerna za vse generacije, kar me izredno veseli.

Kdo so sicer vajini najbolj zvesti oboževalci?

Najini najbolj zvesti gledalci so zagotovo tisti, ki naju spremljajo že od leta 2018 na spletu, nosijo puloverje Odbita pot in so ljubitelji popotniške vsebine in humorja.

Koliko pa morate snemanje tehnično prilagoditi, da so oddaje primerne za televizijo?

Oddaje prilagodim televizijskemu formatu 25 minut, na spletu pa so objavljene tudi daljše različice. Kakšne kadre tudi podaljšam, da montaža ni preveč dinamična za starejše gledalce. Vredno pa je poudariti, da za celotno produkcijo skrbim sam – od snemanja, montaže, pripovedovanja zgodbe, barvne in zvočne korekcije do grafik. To je seveda velik zalogaj za enega človeka, zato me ob vsaki televizijski objavi malo skrbi, ali je tehnično vse v redu, in prosim za malo prizanesljivosti, če bo kdaj kakšen kader preveč stresen ali zvok nerazločen. (smeh)

Že od začetka vaših vlogov ste bili precej »polikani«, izogibali ste se kletvicam in podobno, čeprav verjetno na spletu to ne bi bilo nujno. Zakaj?

Res je, moje mnenje je, da če ne pripomore k pripovedovanju zgodbe, je ne potrebujem. Sicer včasih kakšna uide, a jo v montaži odrežem, pustim pa jo takrat, ko bi rad, da doda najinemu odzivu na neko zares katastrofalno situacijo. Na primer, ko Anže v taksiju pozabi denarnico in potni list. (smeh) Dobra stran tega je seveda tudi, da je oddaja tako primernejša za vse generacije.

Trendi na spletu se zelo hitro spreminjajo. Kaj je bilo najbolj »in«, ko ste začeli, in kaj je zdaj? Koliko se je smiselno temu prilagajati?

Leta 2018, ko sem ustvaril youtube kanal, sem snemal tedenske vloge in dokumentiral tako rekoč vse, kar se mi je dogajalo. Od dostave hrane do snemanja porok. Takrat je bil ta format zelo priljubljen, a sem hitro ugotovil, da veliko bolj uživam v snemanju potovanj in v tem, da lahko gledalce na zabaven način tudi kaj naučim. Vse moje oddaje so poučne, z veliko humorja, pomemben del pa je tudi najina bratska kemija, brez katere oddaja ne bi bila enaka – navihana, vedoželjna in lačna avantur. Danes prevladujejo kratki formati, hitra montaža in hitri kadri, a menim, da se v takšnem formatu zgodba težko razvije. Sam v ustvarjanju take vsebine ne uživam, zato se kljub trendom še vedno drživa daljšega formata, med 25 in 35 minut za vlog, mislim, da so sledilci to dobro sprejeli.

Je, če človek veliko potuje, težko ostati doma? Vaju po prihodu v domovino hitro začne grabiti, da bi spet kam odšla?

(smeh) Res je, zalotil sem se, da nekaj let nisem bil veliko doma. Gnala me je želja po raziskovanju novih kultur in posebnosti. Leta 2025 pa sem si zavestno vzel premor in večji del leta preživel doma. Bil sem utrujen, hkrati pa sem ugotovil, da če preveč potuješ, začneš izgubljati občutek za razlike med celinami. Zato se mi zdi ključno, da si nekaj časa tudi doma, da lahko ceniš, kar imamo – predvsem mir, čistočo in varnost. Anže pa je še bolj pustolovske narave kot jaz, saj mislim, da zadnjih osem let nikoli ni bil v Sloveniji dlje kot dva meseca.

Kateri del sveta je za vaju ostal največja neznanka?

Največja neznanka ostaja Antarktika, edina celina, na katero še nisva stopila. Predvsem zaradi finančnih in logističnih izzivov je to res velik projekt, za katerega pa srčno upam, da nama ga bo nekoč uspelo odkljukati.

Kako bi opisali svojega brata kot sopotnika in kako mislite, da bi on vas?

Brata bi opisal kot zelo nekonfliktnega sopotnika. Oba sva izjemno hvaležna, da imava možnost toliko potovati skupaj, saj se mi zdi, da je to najbolj kakovostno preživet čas, ki ga lahko imaš z bratom. Vedno se vračava domov bogatejša, polna zgodb, smeha in prijetne utrujenosti. Še vedno pa nosi vlogo starejšega brata in pazi na moj nahrbtnik, saj se sam ne bi upal sprehajati z več deset tisoč evrov vredno opremo sredi favele v Riu. Sva zelo dobra sopotnika, ker naju zanimajo podobne stvari in se navdušujeva nad istimi stvarmi. On bi mene verjetno opisal kot bolj skrbnega in natančnega (smeh) – jaz sem tisti, ki teži, da se je treba v hotelski sobi sezuti.