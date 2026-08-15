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    Blaž Švab: Osebno sem odpisal na vsaj 10.000 elektronskih sporočil

    Noč Modrijanov se približuje, v Areni Stožice bo potekala dva večera zapored, 24. in 25. septembra. Bo največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te prireditve, priprave potekajo že dolgo, Blaž Švab pa nam je v intervjuju zaupal, da na to misli vsak dan že dve leti.
    »Vsaj 16 ekip dela pri projektu, nekaj sto ljudi nosi odgovornost, da bo vse v redu, da se bo vse dobro končalo. Gradili bomo veliko sceno, ki bo zahtevala enormne napore. Ampak koncertni standardi so se v Sloveniji res zvišali. Na kratko rečeno, vsi delajo zelo dobro. Zato ne smemo zaostajati. Gre res za zahteven projekt,« pravi Blaž Švab. FOTO:  Stanko Kozel. 
    Galerija
    »Vsaj 16 ekip dela pri projektu, nekaj sto ljudi nosi odgovornost, da bo vse v redu, da se bo vse dobro končalo. Gradili bomo veliko sceno, ki bo zahtevala enormne napore. Ampak koncertni standardi so se v Sloveniji res zvišali. Na kratko rečeno, vsi delajo zelo dobro. Zato ne smemo zaostajati. Gre res za zahteven projekt,« pravi Blaž Švab. FOTO:  Stanko Kozel. 
    Teja Roglič
    15. 8. 2026 | 07:00
    11:05
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    Večina je o Noči Modrijanov začela razmišljati zdaj, ko smo videli novice in sporočila za javnost, vi pa v resnici projekt pripravljate že dve leti. Kje ste trenutno z vsem, z mirnimi živci vred?

    Pravzaprav smo že skoraj pri koncu. Nekaj malega vaj še in gremo na oder. Večino smo že zvadili. Pozna se, da smo se pripravljati začeli pred skoraj dvema letoma. Veliko stvari smo res načrtovali vnaprej. Najtežji del, izvedba, pa nas čaka zdaj. Vendar niti ne nas. Najtežji del čaka ekipe, ki smo jim zaupali in jih prosili za sodelovanje. Vsaj 16 ekip dela pri projektu, nekaj sto ljudi nosi odgovornost, da bo vse v redu, da se bo vse dobro končalo. Gradili bomo veliko sceno, ki bo zahtevala enormne napore. Ampak koncertni standardi so se v Sloveniji res zvišali. Na kratko rečeno, vsi delajo zelo dobro. Zato ne smemo zaostajati. Gre res za zahteven projekt. Pri­znam, da dve leti vsak dan mislim na to.

    Dovolj spanja, sicer se lahko sesujemo. Manj perfekcionizma. Manj sekiranja. Predvsem pa dovolj spanja, drugače lahko gredo stvari, pa tudi glasilke, v napačno smer.

    Tako velik projekt ima gotovo faze, najprej se zdi vse mogoče, potem ideje trčijo ob realnost, nato se vse začne sestavljati, proti koncu se verjetno zdi, da nič ne bo, kot mora biti, a potem je. Sem zadela, je tako ali ne?

    V Sloveniji imamo res vrhunske strokovnjake, ki sodelujejo pri koncertih po celotni regiji. Kar se tehnike in ekip tiče, smo v evropskem vrhu. In če samo pogledamo zadnje velike koncerte domačih izvajalcev, ki so potekali v Sloveniji, gre za vrhunske izdelke na mednarodni ravni. Tista realnost, ob katero trčiš in ki ste jo tudi z vprašanjem zadeli, so finance. Sploh nimam moči več razlagati, ker to počnem ves čas, koliko pravzaprav vsaka stvar stane, če želiš nekaj delati zares. Ta posel je res nepredstavljivo drag. S tem, da vsi delamo tudi televizijski projekt. Ne gre samo za koncert, gre pravzaprav za televizijsko oddajo z vso televizijsko tehniko.

    Seveda pa imate s to prireditvijo veliko izkušenj, katera lekcija iz preteklih let je bila najbolj dragocena?

    Dovolj spanja, sicer se lahko sesujemo. Manj perfekcionizma. Manj sekiranja. Predvsem pa dovolj spanja, drugače lahko gredo stvari, pa tudi glasilke, v napačno smer.

    »Ogromno nastopamo. Družine imamo. Majhne otroke. Noč Modrijanov pa je tako velika odgovornost, da je breme včasih pretežko. Tako da smo oklevali. Spomnim se priprav na eno od Noči Modrijanov. Toliko smo vadili, da fantje zjutraj, ko so se zbudili, niso več vedeli, kateri dan je. Zakaj smo se zdaj znova odločili za Noč Modrijanov? Zaradi glasbe,« ste nam dejali pred letom in pol. Zdaj je koncert precej bližje, bi izjavo kako spremenili?

    Tokrat smo delali bolj modro. Nismo vadili 50 dni zapored, ampak smo vaje razporedili enkrat na teden v pol leta. Bolj človeško smo pristopili k projektu. Družine imamo in majhne otroke. Treba je delati malo bolj z glavo. Včasih smo z delom res pretiravali. Pa tudi, v skupini nas je pet, vsak ima še druge delovne obveznosti, potrebno je veliko prilagajanja. Brez podpore ekip, ki verjamejo v nas in nam pomagajo, ne bi šlo.

    Noč Modrijanov bo potekala v četrtek in petek, 24. in 25. septembra, v Areni Stožice. FOTO: osebni arhiv. 
    Noč Modrijanov bo potekala v četrtek in petek, 24. in 25. septembra, v Areni Stožice. FOTO: osebni arhiv. 

    »Blaž je osebno odpisal na 10.000 elektronskih sporočil in vse tudi prebral. Na dogodek pridejo Slovenci z vsega sveta, od Teksasa do Švice, tudi zelo veliko Hrvatov,« sem izvedela. Kaj je pisalo v teh sporočilih in kaj nas čaka?

    Prebral sem zelo lepe osebne zgodbe. Tudi opravičila ljudi, ki so oklevali in se navsezadnje odločili, da na Noč Modrijanov ne pridejo, ker si ne morejo privoščiti nakupa karte. Nekateri pa so govorili o tem, da so vstopnice pokupile cele vasi, ki pridejo kar z avtobusi. Ljudje so opisovali, kako so se spoznavali na naših nastopih, kako jih muzika opogumlja, zdravi … Na kratko rečeno, odlično gradivo za kvalitativno raziskovanje in za kakšno dobro diplomsko nalogo ali celo doktorat, kako ljudje doživljajo glasbo, kako glasba v domačem prostoru vpliva nanje. Zato sem prebral in osebno odpisal vsaj na 10.000 elektronskih sporočil. Mesec in pol sem to počel. Vsak dan po osem do deset ur.

    Kar nekaj prijateljev je v šali hudih name, ker tako odkrito govorim o pospravljanju in domačem delu, ampak tako sem bil vzgojen. Na naših damah je absolutno preveč tega skritega dela, za katero mislimo, da je kar samoumevno, da ga opravljajo. Veliko dela, ki ga nihče ne vidi in ne pohvali.

    Skupaj s pripravami snemate tudi dokumentarni film o Modrijanih, kaj že lahko poveste o tem?

    Snemamo dokumentarni film o Noči Modrijanov z letnico 2026. Zakulisje in zgodbe ljudi, ki delajo v ozadju, so pa pravzaprav najpomembnejši. O tem snemamo. Dokumentarec o Modrijanih je stara ideja, ki pa mora še zoreti.

    Tudi prireditev si bo mogoče ogledati v posnetku na Pop TV. Ste morda razmišljali o živem prenosu?

    Smo, a se zanj nismo odločili. Zahtevno bo že izpeljati Noč Modrijanov, prenos v živo bi bil prezahteven. Nastopalo bo namreč tisoč ljudi. Bomo pa vse zelo dobro posneli. Ampak doživetje v živo je doživetje v živo. Tega se ne da posneti.

    Mislite, da bo v Stožice prišlo veliko ljudi, ki še nikoli niso bili na Noči Modrijanov ali celo na kakem drugem vašem nastopu?

    Veliko. Pišejo nam o tem. Noč Modrijanov pravzaprav ni koncert Modrijanov, ampak slovenski glasbeni dogodek. Ljudje to doživ­ljajo kot vseslovenski projekt. Zato pridejo vsi. Tudi tisti, ki sicer narodnozabavne glasbe ne spremljajo. Povezovanje različnosti je tako ali tako največji čar tega projekta.

    Kako pa so videti dnevi po tako velikem projektu? Koliko časa človek potrebuje, da se, po domače rečeno, spet »sestavi skupaj«?

    Delo se samo nadaljuje. Postprodukcija posnetkov in plačevanje računov. Delo traja vsaj še nekaj mesecev. Se pa veselimo nedeljskega zajtrka v Stožicah z ekipo. Ga načrtujemo, če vse dobro izpeljemo.

    Dolgo smo vas poznali kot Modrijana Blaža z odra, z oddajo Pri nas doma pa smo vas in vašo družino spoznali še malo drugače. Kaj ste želeli pokazati in kaj skriti, ko ste kamere spustili v svoj dom?

    Pri nas doma je Larin projekt, ki ga v celoti pelje sama. Od nastopajočih do produkcije projekta. Ob sebi ima vrhunsko ekipo, s katero uživa in ji zaupam tudi jaz. Mene pogosto na snemanjih ni. Ali imam vaje ali sem kje na nastopu. Zvečer se vrnem in pomagam čistiti, kar me pravzaprav sprošča. Lara je pri tem delu odlična, in kar je res super, vsi glasbeni posnetki so po predvajanju oddaje na vseh pretočnih glasbenih platformah. Oddaja je zelo ali celo najbolj v koraku s časom.

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    »Vsa snemanja potekajo ob nedel­jah, ko Modrijani nimajo nastopa, saj so njihovi tonski tehniki nepogrešljiv del ekipe oddaje. Včasih pridejo kar naravnost z nastopa do najinega doma, kjer se ob 6. uri zjutraj zbere celotna ekipa in ostane do 20. ure. V tem času posnamemo dve oddaji, v hiši pa se tisti dan zamenja vsaj 60 ljudi. Če se včasih zdi, da je dnevna soba polna izjemnih glasbenikov, je zadaj še kup ljudi, tudi moj Blaž, ki ponavadi po dveh urah spanja skrbi predvsem, da se vsi dobro počutijo, in je na koncu tisti, ki vse pospravi in pomije,« je o ozadju snemanja povedala vaša partnerka Lara Medved. Kako vam vse to uspeva in kako te nedelje doživljate sami?

    Pred intervjujem sem na hitro napolnil še en pralni in en pomivalni stroj, da se med tem časom operejo srajce od vikenda in posoda od včeraj. Kar nekaj prijateljev je v šali hudih name, ker tako odkrito govorim o pospravljanju in domačem delu, ampak tako sem bil vzgojen. Na naših damah je absolutno preveč tega skritega dela, za katero mislimo, da je kar samoumevno, da ga opravljajo. Veliko dela, ki ga nihče ne vidi in ne pohvali. Je pa panika, in to huda, če domače gospodinjsko delo ni opravljeno. Zato nanj navajam tudi otroke. Oba, Livi in Lev, že pomagata in jima dobro gre. In prav je, da po snemanju, ko je za Laro 12 ur snemanja, poskrbim, da se prebudi v čisto stanovanje. Pa tudi pomoč prijateljice Mine imava. Nisva sama. Mene pa to delo sproš­ča. Bolj kot tisto delo pred kamero, ki ga je bilo za zdaj res dovolj.

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