Norveška družinska mišelovka pred Predatorjem

Novosti so se tokrat odrezale bolje, kot prejšnji teden, obe – družinska mešanica animacije in igranega filma Božična mišelovka in akcijski triler Predator: Mrtva zemlja – sta namreč zasedli vrh lestvice. Prvouvrščeni film prejšnjega tedna je tako pristal na 3. mestu. Humorna in čustvena bosanska Oporoka je obdržala svoje visoko mesto, medtem ko je Elvis Škorc doživel precejšen upad in vikend končal štiri mesta nižje kot prejšnji teden. Springsteen: Reši me od nikoder se drži pri dnu deseterice in se zdi, da nit slučajno ne bo tako uspešen kot nekateri druge uspešne glasbene biografije.

Vseh gledalcev ta vikend je bilo 16.442, kar je skoraj deset tisoč manj kot prejšnji vikend.