Brad Pitt: »Zaradi psov smo na svetu manj sami«

O tem, za kaj gre v zgodbi

»Gre za moškega in njegovega psa, psa in njegovega človeka, ki si v aljaški divjini privoščita nekaj časa zase, preden gre vse po zlu.«

O tem, kako se je odzval na scenarij

»Sedel sem za kuhinjsko mizo, prebral scenarij, ga odložil, stopil skozi zadnja vrata na prosto in – iskreno povedano – tiho zajokal. Globoko me je ganil. Rekel sem si: ne vem natančno, kaj je to, a v tem je nekaj, kar je vredno narediti, raziskati in podpreti. Torej, gremo.«

O tem, kaj ga je pritegnilo k scenariju

»Zame je bila manj v ospredju Jamesova zgodba sama po sebi, ampak bolj odnos med njim in Odinom ter vez med človekom in psom, psom in človekom. To je nekaj resnično izjemnega. Želel sem narediti nekaj, kar bi bilo poklon tej vezi, poklon mojim psom, vsemu, kar so mi dali. Pasja lju­bezen je tako brezpogojna in iz tega se je mogoče veliko naučiti.«

O bivanju v divjini

»Odraščal sem v gorovju Ozark. Zelo mi ustreza biti zunaj, v divjini. Zato sem si rekel: če me to lahko tako premakne, moram to narediti. Le da do takrat nisem pomislil na vse fizične zahteve, ki jih bo to prineslo s seboj – popolnoma sem jih prezrl. Čudovito pri sodelovanju z Davidom Ayerjem pa je, da vse izpelje brezhibno. Poskrbi, da imaš ob sebi najboljše med najboljšimi na vojaškem področju, najboljše med najboljšimi na področju preživetja in najboljše med najboljšimi na pod­ročju usposabljanja psov.«

O izzivu dela s psom

»Izziv je v tem, ker psi ne poznajo ravno svojega »besedila«. Preprosto so tam in so psi. Sem pa jih seveda dobro spoznal, zlasti našega junaka, ki ga je igral Uber, in vedno sem moral imeti pri sebi priboljške. Sredi prizora – recimo čustveno zahtevnega, težkega dramskega prizora – je pes odtaval, jaz pa sem moral prekiniti in reči: »Uber, Uber, pridi sem, prijatelj, izvoli, tako, tako,« nato pa se takoj vrniti v čustveni naboj prizora.«

O predzgodbi obeh junakov

»V naši zgodbi sta se James in Odin oba upokojila iz vojske. Oba sta doživela bitko in ta izkušnja ju je nedvomno zaznamovala. Na površju je to film o preživetju. Pod površjem pa je ljubezenska zgodba. Na površju se spopadata z velikimi preizkušnjami in verjetno je njuna vez tista, ki ju ohranja v boju in žene naprej.«

O tem, kaj je spoznal med snemanjem

»Če kaj, je izkušnja potrdila to, kar vem o psih in našem odnosu z njimi ter njihovem z nami: to silno, silno zvestobo; obenem so razigrani in zabavni, njihova ljubezen pa je brezpogojna. Zaradi psov smo na svetu manj sami.«

FOTO: Karantanija Cinemas

Srce zveri Zgodba spremlja Jamesa Belmonta (Brad Pitt), nekdanjega pripadnika mornariških specialnih enot. Po hudi letalski nesreči James skupaj s svojim upokojenim vojaškim psom Odinom obtiči globoko v neizprosni in smrtonosni aljaški divjini . Daleč stran od kakršne koli civilizacije ali možnosti za takojšnjo rešitev sta človek in pes prepuščena sama sebi. Spopasti se morata z ekstremnim mrazom, nevarnim terenom, pomanjkanjem hrane ter ranami, ki jih oba nosita iz svoje vojaške preteklosti. Njun boj za preživetje in vrnitev v civilizacijo sloni na popolnem medsebojnem zaupanju in nerazdružljivi vezi med človekom in njegovim najboljšim prijateljem.

O psih, s katerimi je delal

»Uber je bil naš glavni – veličasten, plemenit, res velik, mogočen, čudovit nemški ovčar. Potem je bila Sika, ki je odlično vskočila, kadar se je Uber utrudil. Uber je malo starejši in je bil odličen na terenu, ko smo hodili po gozdu. Imeli smo tudi Rykerja, ki je bil izvrsten, kadar je šlo za kaj bolj agresivnega: napadalnost je znal prepričljivo odigrati, se spustiti na zadnje tace in zarenčati. Honda pa je bil tam bolj za vsak primer. Res prijazni, res čudoviti psi.«

O tem, kako se je povezal s psi

»Na snemanje sem prišel tri tedne prej, da bi se oni navadili name in jaz nanje. Preproste stvari. Najprej zgolj druženje, igra, igra. Sedenje z njimi v pesjakih, karkoli je pač bilo. To je bil verjetno prvi teden, v naslednjih dveh pa smo začeli vaditi malo koreografije, da bi videli, kako nam gre. V resnici je šlo za to, da smo se skupaj udomačili – tudi pri hoji po gozdu ob vseh motnjah filmske ekipe.«

O tem, da je tudi divjina lik v filmu

»Divjina je v tem filmu nedvomno lik. Oblikuje in obarva celotno izkušnjo. Vsekakor smo bili prepuščeni njeni milosti. A prijetno: kadar je vreme sovpadlo z razpoloženjem prizora v tistem trenutku, smo se počutili precej blagoslovljene. Filmu doda izjemen značaj.«

O tem, kaj lahko pričakuje občinstvo

»Zame je bila to ljubezenska zgodba, še bolj kot zgodba o preživetju. In res upam, da se to čuti – in da jo bodo tako doživeli tudi gledalci.«