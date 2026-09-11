Ko se Nicole Kidman in Sandra Bullock nehata starati. Kaj je za čarovnijo večne mladosti?

Naslovu filma navkljub odgovor seveda ni čarovnija, vsakodnevna ali sicer, temveč kombinacija pristopov, ki jih v Hollywoodu in drugod uporabljajo že leta: najprej seveda ličenje, ki je stalnica gledališča že od antike, potem je skoraj standardno v uporabi sredstvo za sproščanje mišic botoks, zadnja leta so postala izredno priljubljena hormonska zdravila za hujšanje, kot je ozempic, zobe imajo že desetletja vsi narejene po vzorcih, potem pa seveda vskoči še dobra stara plastična kirurgija in na koncu digitalni posebni učinki, da človek na platnu ne kaže nobenih klasičnih znakov staranja. A tudi nima več obrazne mimike.

Nič od tega ni novo, a v zadnjih letih smo priča izdatnemu porastu tako imenovanega botok­sovskega izraza na malih zaslonih in velikih platnih, tako da smo se že skoraj navadili, da se obrazne mišice igralk – k igralcem še pridemo – skorajda več ne premikajo. In približno 60-let­ni Nicole Kidman in Sandra Bullock seveda nista edini. Trenutno si v kinu lahko ogledamo tudi Spa vikend, v katerem kakšno desetletje mlajše Leslie Mann, Isla Fisher in Anna Faris zmorejo narediti po dva ali tri obrazne izraze.

Da to ni posledica nečimrnosti igralk, ki so sicer že desetletja vajene statusa lepotic, dokazujejo njihovi manj komercialni projekti in predvsem produkcije na tej strani Atlantika. Najbrž je bilo to najbolj vidno pri Gillian Anderson, ki praviloma živi in dela v Veliki Britaniji, kjer pobira nagrade za izvrstno igro (kot sta na primer emmy in zlati globus za serijo Krona), ampak je bila v ameriških produkcijah (vrnitev Dosjejev X, The Palest Blue Eye) povsem neizrazna. Podobno je z Nicole Kidman, ki je bila v zadnjem Aquamanu videti skoraj narisana (najverjetneje primarno zaradi digitalnih učinkov), leto pozneje pa je navdušila v erotični drami Ljubica – in to ne zgolj zaradi vročih scen.

Začarani krog družbenega pritiska

Glede na izjave agentov, holly­woodskih plastičnih kirurgov in drugih insajderjev je ta rastoča manija z lepotnimi posegi posledica profesionalnega družbenega pritiska. Preprosto povedano je to nekaj, kar počnejo vsi, in to tvori začarani krog posegov. Tako je botoks treba obnavljati vsakih nekaj mesecev, in medtem ko ozempic pomaga pri vzdrževanju nerealno vitke postave, se pozna tudi pri upadlem obrazu, kar nato zahteva dodatne zapolnitve. To pa seveda lahko privede do ne­srečnih rezultatov, kot denimo pri Courtney Cox v letošnjem Kriku 7.

Kot je za The Guardian povedala neimenovana agentka, pri stranskih igralcih nepremičnost zaradi posegov pomeni, da ne bodo dobili vloge, medtem ko režiserji pri slavnih obrazih tega »nočejo« opaziti. To še zlasti velja za igralke, ki so dovolj velika imena, da nosijo film ali franšizo.

Čarovnice za vsak dan 2 Film je nadaljevanje uspešnice Čarovnije za vsak dan iz 1998 in nobenega razloga ni za spremembo naslova. Zgodba izvirnika predstavi družino čarovnic, ki nosijo prekletstvo, da moški, ki ga ljubijo, umre. To se zgodi tudi Sally (Sandra Bullock), a glavnina zgodbe je osredotočena na njeno sestro Gillian (Nicole Kidman), ki se zaplete z nasilnim Angelom (Goran Višnjić). Novi film se vrne h koreninam, saj sestri skupaj s svojima tetama in potomkama poskušata odpraviti to osnovno prekletstvo.

Vsi pokajo od mišic, tudi kuharji

Ženske niso edine tarče tovrstnih pritiskov. Tudi številni igralski kolegi prisegajo na botoks in druge posege, ki odstranjujejo gube ali odvečne kilograme, poleg tega je v zadnjem desetletju filmska estetika zašla v superherojsko fazo, zato morajo vsi imeti goro mišic – tudi kadar ne igrajo mišičnjakov, kot smo denimo opazili pri Jeremyju Allenu Whitu v seriji The Bear. Pri tem je nujno treba poudariti, da mišice niso zgolj posledica časa v telovadnici, temveč tudi nezdrave prehrane in pogosto celo steroidov.

A vsaj ta trend se morda obrača. Nekdanji rokoborec in vse bolj priznan akcijski in dramski igralec Dave Bautista (Varuhi galaksije, Iztrebljevalec 2049) je v zadnjem letu s preudarnim programom odpravil večino presežne mišične mase, saj je bilo njeno vzdrževanje prenaporno za igralca sredi petdesetih. Ob tem je sprva naletel na posmeh moško­sfernih vplivnežev, a je jasno razložil, da je zdravje na prvem mestu in da taka postava ne pomeni zdravega telesa.

Ne glede na vpliv takšnih in drugačnih estetskih posegov na zdravje posameznika pa ni nujno, da bo mogoče to spremeniti. Za tako ustvarjenimi »standardi lepote« je namreč industrija preparatov, posegov, specialistov in seveda tudi šarlatanov, ki se meri v milijardah dolarjev, in ustoličenje takih obrazov in teles na velikem platnu je pomemben način oglaševanja njihovih izdelkov in storitev. Kaj taki nerealistični ideali pomenijo za odraščajoča dekleta in fante, je pa druga, verjetno še pomembnejša zgodba.