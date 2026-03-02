Cirque du Soleil prihaja k nam z 21 tovornjaki in še enkrat toliko akrobati

Ko se na odru pojavi velikansko jajce, nad glavami gledalcev zaplapolajo metulji, po tleh pa poskakujejo črički, je jasno: to je OVO, svetovno znani spektakel Cirque du Soleila, ki v Ljubljano prinaša barve, akrobatiko in ljubezensko zgodbo med pikapolonico in potujočo muho. Na odru bo 53 umetnikov iz 25 držav, v zakulisju ekipa, ki vsak teden nahrani več kot sto ljudi, vse potrebno pa se v mesto pripelje z 21 tovornjaki. O tem je spregovorila vodja turneje Janie Mallet.

Janie Mallet. FOTO: Marie-Andrée Lemire

Za nekoga, ki še nikoli ni videl predstave OVO: kako bi v nekaj stavkih opisali izkuš­njo? Kateri so najbolj vizualno osup­ljivi trenutki v predstavi?

OVO Cirque du Soleila je prava poslastica za vse čute! Gre za obsežno mednarodno produkcijo, v kateri na odru nastopa kar 53 umet­nikov. Vrhunska akrobatika, sedemčlanska glasbena zasedba v živo, videoprojekcije – vse to se prepleta v tematskem svetu žuželk in nepričakovane ljubezenske zgodbe. Vsak član družine najde nekaj zase. Ko odkrivamo življenje žuželk, scenografija deluje kot povečevalno steklo, ki razkriva njihov ekosistem: velikansko jajce na odru, orjaški listi, rastline in cvetje … vse ustvarja popolno doživetje, v katero se gledalec lahko povsem potopi.

Cirque du Soleil je v Ljubljano že pripeljal predstavo Corteo. V praktičnem pogledu – postavitev, akrobatika, tempo – kako se OVO razlikuje od te produkcije?

Pravzaprav predstave Corteo še nisem videla, lahko verjamete? Ves čas sem na turneji z OVO, zato je včasih težko ujeti druge produkcije, saj vsi gostujemo po svetu vse leto. Vsaka predstava Cirque du Soleila ima nekaj skupnih značilnosti – vrhunsko akrobatiko, živo glasbo in kostume po meri – hkrati pa je vsaka edinstvena. Ima svojo temo, prilagojene vizualne elemente, like in zgodbo. Občinstvo lahko zato vedno pričakuje, da bo osuplo, navdušeno in navdihnjeno.

OVO je edina produkcija Cirque du Soleila, ki je v celoti posvečena žuželkam. Zakaj žuželke?

Deborah Colker, brazilsko koreografinjo in režiserko predstave OVO, so žuželke vedno navduševale. V predstavo je želela prenesti navdihe iz domačega okolja. Toplina in radost Brazilije se tako čutita v barvitih kostumih, oblikovanju, glasbi in tolkalih ter tudi v samih likih žuželk.

Nekateri animirani filmi so že pomagali občinstvu vzpostaviti čustveno povezavo z žuželkami. Se je ustvarjalna ekipa navdihovala pri animiranih filmih o žuželkah, kot so Drobižki, Mravljinec Z ali Življenje žuželk?

Ko izberemo temo nove predstave, vedno začnemo z raziskovanjem. Več ustvarjalnih ekip preučuje, kaj vse se lahko prelije v akrobatske točke, scenografijo, like in inovacije. Pri OVO so navdih bolj ali manj črpali neposredno iz narave. Prave zvoke žuželk smo posneli v njihovem okolju in jih vključili v glasbene partiture. Tudi vedenje posameznih vrst je navdihnilo akrobacije: poskakujoči črički so postali talni akrobati in izvajalci na trampolinski steni, metulji pa dvojec na zračnih trakovih, ki lebdi nad odrom.

Cirque du Soleil OVO. FOTO: Marie-Andrée Lemire

V središču predstave je ljubezen na prvi pogled med pikapolonico in potujočo muho. Kako pomembna je ta romantična zgodba v celotnem spektaklu?

Lepota naših predstav je v tem, da nagovorijo vsakogar – od triletnega otroka do triindevetdesetletnika. Komična, včasih nerodna, a hkrati nežna ljubezenska zgodba je nekaj, s čimer se lahko poistovetimo vsi. Trije klovni so rdeča nit, ki nas vodijo skozi odkrivanje akrobatskih žuželk, na katere naleti naš Voyager – potujoča modra muha. Gre za univerzalne elemente: smeh, začudenje, glasbo. Univerzalni jeziki edinstvene izkušnje.

Občinstvo je vedno navdušeno nad akrobatskimi sposobnostmi naših izjemnih umetnikov, a ob omembi olimpijskega ozadja je zanimanje še večje.

Ker so bile v ospredju svetovne pozornosti ravno olimpijske igre – ali se občinstvo drugače odzove, ko izve, da so nekateri nastopajoči v preteklosti tekmovali tudi na olimpijskem prizorišču? V katerih točkah je to vrhunsko športno ozadje najbolj opazno?

Občinstvo je vedno navdušeno nad akrobatskimi sposobnostmi naših izjemnih umetnikov, a ob omembi olimpijskega ozadja je zanimanje še večje. Točka z zračno zibko tik pred odmorom vključuje Nansy Damianovo, športno gimnastičarko, ki je nastopila na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. V številnih drugih točkah sodelujejo svetovni prvaki in člani državnih reprezentanc iz različnih držav – skupaj kar 25 narodnosti. Gre za vrhunske izvajalce v svojih disciplinah.

Kako telesno zahtevna je predstava za nastopajoče, če morajo v enem vikendu nastopiti tudi večkrat?

Brez dvoma je to izjemno telesno naporno. Naši umetniki so vrhunski profesionalci, ki trenirajo že vrsto let, in to vsak dan, da zagotovijo varnost in zanesljivost tudi pri več nastopih na teden. To je njihova polna zaposlitev, zato pozorno skrbijo za svoje telo z vajami za moč, raztezanjem, kardiovadbo, vadbo cirkuških disciplin in ogrevanjem. Ob njih stoji umetniška ekipa s trenerji in zdravstvenimi terapevti.

Glasba se izvaja v živo. Kako ta živi element spremeni vzdušje v areni v primerjavi s posneto glasbo?

Živa glasba je ključni del celotne izkušnje. Vodja zasedbe pozorno spremlja dogajanje na odru in se lahko sproti prilagaja vsakemu trenutku – tudi improvizacijam klovnov ali interakcijam z občinstvom. Glasba je energična, bogata s tolkali in posebnimi učinki, ki poudarijo tako zahtevne akrobacije kot zabavne prizore z muho. Glasba ni le spremljava, temveč skoraj lik zase.

Cirque du Soleil OVO: od 16. do 19. aprila, Ljubljana, Dvorana Stožice

Produkcija potuje s približno 20 tovornjaki in stotinami tehničnih elementov. Kaj so največji logistični izzivi, ko tako obsežno predstavo pripeljete v mesto, kot je Ljubljana?

Potujemo z 21 polpriklopniki. Z nami potujejo veliki oder, tehnična oprema za luč, zvok in videoprojekcije, sistem jeklenic in druge opreme za upravljanje scene, rekviziti, mizarska delavnica, zakulisna akrobatska oprema, telovadnica v polni velikosti, šest pralnih strojev in trije sušilniki, kostumografska delavnica, garderobe, pisarne ter oddelek za zdravstveno terapijo z masažnimi mizami. Skratka – vse, kar potrebujemo za izvedbo predstave. Največji izziv je vse to smiselno umestiti v vsak nov prostor. Ključ mednarodnega gostovanja, ko smo vsak teden v drugem mestu, je prilagajanje.

Kuharska ekipa pripravi 1200 obrokov na teden in jedilnike prilagaja lokalni ponudbi. Imate kakšne informacije o slovenski kuhinji?

Pet kuharjev, ki z nami potujejo za polni delovni čas, vsak dan dva­krat ali trikrat pripravi obroke za ekipo, ki šteje več kot sto ljudi – kot manjša poroka vsak dan. Sestavine kupujejo lokalno in jedilnik vsak teden obogatijo z lokalnimi specialitetami, naj bo to priljubljena jed ali značilne sestavine, kot so siri in sladice.

Katera produkcija Cirque du Soleila je bila doslej po vašem najuspešnejša in zakaj je izstopala?

To je težko vprašanje. Podjetje samo je izjemna zgodba o uspehu. Pred 42 leti se je začelo z majhno skupino uličnih umetnikov z vizijo cirkusa brez živali. Danes imamo predstave po vsem svetu in smo eden največjih delodajalcev umetnikov. Mystère v Las Vegasu se igra že več kot 30 let, OVO, ustvarjena leta 2009, pa skoraj 17 let neprekinjeno gostuje v več kot 40 državah. To je impresiven dosežek in srečni smo, da lahko odkrivamo vedno nova občinstva.

Katera pa je bila najbolj tehnično zahtevna?

Predstava O v Las Vegasu je pravi tehnični podvig. Gre za rezidenčno produkcijo, postavljeno v hotelu, z bazenom, ki vsebuje več kot pet milijonov litrov vode, hidravličnimi platformami in ekipo potapljaških tehnikov.

Mateja Košir,