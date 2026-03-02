  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Cirque du Soleil prihaja k nam z 21 tovornjaki in še enkrat toliko akrobati

    Kako je videti, ko se zaljubita dve žuželki? Komično, nerodno in nežno, pravi Janie Mallet in napoveduje olimpijce na odru Dvorane Stožice.
    Aprila v Ljubljano prihaja Cirque du Soleil. FOTO: Marie-Andrée Lemire
    Galerija
    Aprila v Ljubljano prihaja Cirque du Soleil. FOTO: Marie-Andrée Lemire
    Mateja Košir
    2. 3. 2026 | 08:00
    9:38
    A+A-

    Ko se na odru pojavi velikansko jajce, nad glavami gledalcev zaplapolajo metulji, po tleh pa poskakujejo črički, je jasno: to je OVO, svetovno znani spektakel Cirque du Soleila, ki v Ljubljano prinaša barve, akrobatiko in ljubezensko zgodbo med pikapolonico in potujočo muho. Na odru bo 53 umetnikov iz 25 držav, v zakulisju ekipa, ki vsak teden nahrani več kot sto ljudi, vse potrebno pa se v mesto pripelje z 21 tovornjaki. O tem je spregovorila vodja turneje Janie Mallet.

    Janie Mallet. FOTO: Marie-Andrée Lemire
    Janie Mallet. FOTO: Marie-Andrée Lemire

    Za nekoga, ki še nikoli ni videl predstave OVO: kako bi v nekaj stavkih opisali izkuš­njo? Kateri so najbolj vizualno osup­ljivi trenutki v predstavi?

    OVO Cirque du Soleila je prava poslastica za vse čute! Gre za obsežno mednarodno produkcijo, v kateri na odru nastopa kar 53 umet­nikov. Vrhunska akrobatika, sedemčlanska glasbena zasedba v živo, videoprojekcije – vse to se prepleta v tematskem svetu žuželk in nepričakovane ljubezenske zgodbe. Vsak član družine najde nekaj zase. Ko odkrivamo življenje žuželk, scenografija deluje kot povečevalno steklo, ki razkriva njihov ekosistem: velikansko jajce na odru, orjaški listi, rastline in cvetje … vse ustvarja popolno doživetje, v katero se gledalec lahko povsem potopi.

    Cirque du Soleil je v Ljubljano že pripeljal predstavo Corteo. V praktičnem pogledu – postavitev, akrobatika, tempo – kako se OVO razlikuje od te produkcije?

    Pravzaprav predstave Corteo še nisem videla, lahko verjamete? Ves čas sem na turneji z OVO, zato je včasih težko ujeti druge produkcije, saj vsi gostujemo po svetu vse leto. Vsaka predstava Cirque du Soleila ima nekaj skupnih značilnosti – vrhunsko akrobatiko, živo glasbo in kostume po meri – hkrati pa je vsaka edinstvena. Ima svojo temo, prilagojene vizualne elemente, like in zgodbo. Občinstvo lahko zato vedno pričakuje, da bo osuplo, navdušeno in navdihnjeno.

    OVO je edina produkcija Cirque du Soleila, ki je v celoti posvečena žuželkam. Zakaj žuželke?

    Deborah Colker, brazilsko koreografinjo in režiserko predstave OVO, so žuželke vedno navduševale. V predstavo je želela prenesti navdihe iz domačega okolja. Toplina in radost Brazilije se tako čutita v barvitih kostumih, oblikovanju, glasbi in tolkalih ter tudi v samih likih žuželk.

    Nekateri animirani filmi so že pomagali občinstvu vzpostaviti čustveno povezavo z žuželkami. Se je ustvarjalna ekipa navdihovala pri animiranih filmih o žuželkah, kot so Drobižki, Mravljinec Z ali Življenje žuželk?

    Ko izberemo temo nove predstave, vedno začnemo z raziskovanjem. Več ustvarjalnih ekip preučuje, kaj vse se lahko prelije v akrobatske točke, scenografijo, like in inovacije. Pri OVO so navdih bolj ali manj črpali neposredno iz narave. Prave zvoke žuželk smo posneli v njihovem okolju in jih vključili v glasbene partiture. Tudi vedenje posameznih vrst je navdihnilo akrobacije: poskakujoči črički so postali talni akrobati in izvajalci na trampolinski steni, metulji pa dvojec na zračnih trakovih, ki lebdi nad odrom.

    Cirque du Soleil OVO. FOTO: Marie-Andrée Lemire
    Cirque du Soleil OVO. FOTO: Marie-Andrée Lemire

    V središču predstave je ljubezen na prvi pogled med pikapolonico in potujočo muho. Kako pomembna je ta romantična zgodba v celotnem spektaklu?

    Lepota naših predstav je v tem, da nagovorijo vsakogar – od triletnega otroka do triindevetdesetletnika. Komična, včasih nerodna, a hkrati nežna ljubezenska zgodba je nekaj, s čimer se lahko poistovetimo vsi. Trije klovni so rdeča nit, ki nas vodijo skozi odkrivanje akrobatskih žuželk, na katere naleti naš Voyager – potujoča modra muha. Gre za univerzalne elemente: smeh, začudenje, glasbo. Univerzalni jeziki edinstvene izkušnje.

    Občinstvo je vedno navdušeno nad akrobatskimi sposobnostmi naših izjemnih umetnikov, a ob omembi olimpijskega ozadja je zanimanje še večje.

    Ker so bile v ospredju svetovne pozornosti ravno olimpijske igre – ali se občinstvo drugače odzove, ko izve, da so nekateri nastopajoči v preteklosti tekmovali tudi na olimpijskem prizorišču? V katerih točkah je to vrhunsko športno ozadje najbolj opazno?

    Občinstvo je vedno navdušeno nad akrobatskimi sposobnostmi naših izjemnih umetnikov, a ob omembi olimpijskega ozadja je zanimanje še večje. Točka z zračno zibko tik pred odmorom vključuje Nansy Damianovo, športno gimnastičarko, ki je nastopila na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. V številnih drugih točkah sodelujejo svetovni prvaki in člani državnih reprezentanc iz različnih držav – skupaj kar 25 narodnosti. Gre za vrhunske izvajalce v svojih disciplinah.

    Kako telesno zahtevna je predstava za nastopajoče, če morajo v enem vikendu nastopiti tudi večkrat?

    Brez dvoma je to izjemno telesno naporno. Naši umetniki so vrhunski profesionalci, ki trenirajo že vrsto let, in to vsak dan, da zagotovijo varnost in zanesljivost tudi pri več nastopih na teden. To je njihova polna zaposlitev, zato pozorno skrbijo za svoje telo z vajami za moč, raztezanjem, kardiovadbo, vadbo cirkuških disciplin in ogrevanjem. Ob njih stoji umetniška ekipa s trenerji in zdravstvenimi terapevti.

    Glasba se izvaja v živo. Kako ta živi element spremeni vzdušje v areni v primerjavi s posneto glasbo?

    Živa glasba je ključni del celotne izkušnje. Vodja zasedbe pozorno spremlja dogajanje na odru in se lahko sproti prilagaja vsakemu trenutku – tudi improvizacijam klovnov ali interakcijam z občinstvom. Glasba je energična, bogata s tolkali in posebnimi učinki, ki poudarijo tako zahtevne akrobacije kot zabavne prizore z muho. Glasba ni le spremljava, temveč skoraj lik zase.

    Cirque du Soleil OVO: od 16. do 19. aprila, Ljubljana, Dvorana Stožice

    Produkcija potuje s približno 20 tovornjaki in stotinami tehničnih elementov. Kaj so največji logistični izzivi, ko tako obsežno predstavo pripeljete v mesto, kot je Ljubljana?

    Potujemo z 21 polpriklopniki. Z nami potujejo veliki oder, tehnična oprema za luč, zvok in videoprojekcije, sistem jeklenic in druge opreme za upravljanje scene, rekviziti, mizarska delavnica, zakulisna akrobatska oprema, telovadnica v polni velikosti, šest pralnih strojev in trije sušilniki, kostumografska delavnica, garderobe, pisarne ter oddelek za zdravstveno terapijo z masažnimi mizami. Skratka – vse, kar potrebujemo za izvedbo predstave. Največji izziv je vse to smiselno umestiti v vsak nov prostor. Ključ mednarodnega gostovanja, ko smo vsak teden v drugem mestu, je prilagajanje.

    Kuharska ekipa pripravi 1200 obrokov na teden in jedilnike prilagaja lokalni ponudbi. Imate kakšne informacije o slovenski kuhinji?

    Pet kuharjev, ki z nami potujejo za polni delovni čas, vsak dan dva­krat ali trikrat pripravi obroke za ekipo, ki šteje več kot sto ljudi – kot manjša poroka vsak dan. Sestavine kupujejo lokalno in jedilnik vsak teden obogatijo z lokalnimi specialitetami, naj bo to priljubljena jed ali značilne sestavine, kot so siri in sladice.

    Katera produkcija Cirque du Soleila je bila doslej po vašem najuspešnejša in zakaj je izstopala?

    To je težko vprašanje. Podjetje samo je izjemna zgodba o uspehu. Pred 42 leti se je začelo z majhno skupino uličnih umetnikov z vizijo cirkusa brez živali. Danes imamo predstave po vsem svetu in smo eden največjih delodajalcev umetnikov. Mystère v Las Vegasu se igra že več kot 30 let, OVO, ustvarjena leta 2009, pa skoraj 17 let neprekinjeno gostuje v več kot 40 državah. To je impresiven dosežek in srečni smo, da lahko odkrivamo vedno nova občinstva.

    Katera pa je bila najbolj tehnično zahtevna?

    Predstava O v Las Vegasu je pravi tehnični podvig. Gre za rezidenčno produkcijo, postavljeno v hotelu, z bazenom, ki vsebuje več kot pet milijonov litrov vode, hidravličnimi platformami in ekipo potapljaških tehnikov.

    Mateja Košir,

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Pical Resort

    Novo poglavje razkošja na jadranski obali

    Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Po incidentu

    Predsednik Fife: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

    Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec javno opraviči ali ne.
    2. 3. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Katja Stojnić: Nihče od nas ni zares normalen

    Glas z radia, ki odpira teme z roba. Katja Stojnić z zadnjim projektom razgalja strah pred staranjem.
    Mateja Rosa 2. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Panthers

    Prvaki NHL v velikih težavah: sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah

    Panterji so med 16 ekipami trenutno šele na 14. mestu. Sinoči so zadetek za poraz prejeli 32 sekund pred koncem.
    2. 3. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Iskanje

    Pogrešajo mladoletnega Matea iz Škofje Loke; policisti prosijo za pomoč

    Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave, svetlo rjavih las in svetlih oči, oblečen v črna oblačila ter obut v športne čevlje.
    2. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ob gala predstavi Dončić dobil poseben obisk: Je najboljši na svetu! (VIDEO)

    Luka Dončić je bil osrednja figura ob zmagi Los Angelesa nad Sacramentom, ki tokrat ni imel nobenih možnosti. Obiskal ga je tudi Novak Đoković.
    Nejc Grilc 2. 3. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Panthers

    Prvaki NHL v velikih težavah: sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah

    Panterji so med 16 ekipami trenutno šele na 14. mestu. Sinoči so zadetek za poraz prejeli 32 sekund pred koncem.
    2. 3. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Iskanje

    Pogrešajo mladoletnega Matea iz Škofje Loke; policisti prosijo za pomoč

    Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave, svetlo rjavih las in svetlih oči, oblečen v črna oblačila ter obut v športne čevlje.
    2. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ob gala predstavi Dončić dobil poseben obisk: Je najboljši na svetu! (VIDEO)

    Luka Dončić je bil osrednja figura ob zmagi Los Angelesa nad Sacramentom, ki tokrat ni imel nobenih možnosti. Obiskal ga je tudi Novak Đoković.
    Nejc Grilc 2. 3. 2026 | 08:09
    Preberite več
