Mrle: V prihodnjem življenju bom … nosorog

Brez dlake na jeziku, vedno iskren in opit z ljubeznijo, Damir Martinović - Mrle je s svojimi reškimi rockerji Let 3 trenutno v ljubezenski ekstazi, saj objavljajo svoje doslej najbolj intimno delo – RKTRD NDRD, album, za katerega pravijo, da pulzira kot srce v grlu! V svojem provokativnem slogu bodo 12. februarja v Kinu Šiška nastopili na Antivalentinovem, edini rock terapiji, ki se upira romantiki in postavlja ljubezen v drugi plan. Tam bodo tudi Alo!Stari in Damir Avdić, mi pa smo se z brkatim frontmanom Mrletom, v svetleči rdeči bundi in ob milnih mehurčkih v zraku, pogovarjali o nekaterih njegovih navdihih.
»Od milja« Damirić. Tako me kliče mama.
Ne Let it be. Ampak Let it 3!
Smo pred leti skupaj ustvarili prelepo pesem Sam u vodi.
»To na drumu.« (Govori, kar misliš, brez dlake na jeziku.)
Boga.
Ne-Boga.
Je ob treh zjutraj.
Ob treh zjutraj!
Je punčka, ki zleze v usta in mi opere zobe.
Začetek ničesar.
Je končno na valentinovo. No, vsaj v Zagrebu.
To, da je Antivalentinovo na valentinovo.
Nosorog.
So lepe bunde in skafandri.
Eno solzo v očesu.
So oslički.
Je zelo čuden.
So daleč najboljši.
Žgečkajo ...
Čisto vsemu, kar je pozitivno.
Vedno pridemo na začetek.
