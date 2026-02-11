Mrle: V prihodnjem življenju bom … nosorog

Brez dlake na jeziku, vedno iskren in opit z ljubeznijo, Damir Martinović - Mrle je s svojimi reškimi rockerji Let 3 trenutno v ljubezenski ekstazi, saj objavljajo svoje doslej najbolj intimno delo – RKTRD NDRD, album, za katerega pravijo, da pulzira kot srce v grlu! V svojem provokativnem slogu bodo 12. februarja v Kinu Šiška nastopili na Antivalentinovem, edini rock terapiji, ki se upira romantiki in postavlja ljubezen v drugi plan. Tam bodo tudi Alo!Stari in Damir Avdić, mi pa smo se z brkatim frontmanom Mrletom, v svetleči rdeči bundi in ob milnih mehurčkih v zraku, pogovarjali o nekaterih njegovih navdihih.

Mrle je …

»Od milja« Damirić. Tako me kliče mama.

Let it be …

Ne Let it be. Ampak Let it 3!

S Terezo Kesovijo …

Smo pred leti skupaj ustvarili prelepo pesem Sam u vodi.

»Što na umu« …

»To na drumu.« (Govori, kar misliš, brez dlake na jeziku.)

Verjamem v …

Boga.

Ne verjamem v …

Ne-Boga.

Moj najljubši del dneva …

Je ob treh zjutraj.

Navdih …

Ob treh zjutraj!

Anti­valentinovo v četrtek, 12. februarja, Lj, Kino Šiška

Mravjeoka pupica …

Je punčka, ki zleze v usta in mi opere zobe.

Ljubezen je …

Začetek ničesar.

Antivalentinovo …

Je končno na valentinovo. No, vsaj v Zagrebu.

Spet bi ponovil …

To, da je Antivalentinovo na valentinovo.

V prihodnjem življenju bom …

Nosorog.

Moj stil …

So lepe bunde in skafandri.

Za vedno hranim …

Eno solzo v očesu.

Ljudi, ki jih spustim blizu …

So oslički.

Moj bend …

Je zelo čuden.

Reški rokerji …

So daleč najboljši.

Moji brki …

Žgečkajo ...

Stvari, ki jim je treba reči DA v življenju …

Čisto vsemu, kar je pozitivno.

Na koncu …

Vedno pridemo na začetek.